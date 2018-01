Uřeknutí náměstka maďarského ministra zahraničí Kristófa Altusze v rozhovoru pro maltský deník spustilo zatím největší aféru, která může ovlivnit dubnové parlamentní volby v Maďarsku. V nich je jednoznačným favoritem vládní strana Fidesz, která svoji politiku staví na tvrdém odmítání migrantů a kvót na jejich přerozdělování v rámci Evropské unie.

Altusz ale přiznal, že jen loni země bez jakékoliv publicity přijala 1300 žadatelů o azyl. To je zhruba tolik migrantů, kolik mělo Maďarsko přijmout podle přerozdělovacího mechanismu Evropské unie.

"Jejich případy se nezveřejňovaly, protože by se mohli ocitnout v nebezpečí," řekl Altusz deníku Times of Malta, když bránil politiku premiéra Viktora Orbána, který často hovoří o invazi islámu do Evropy.

Ministr zahraničí Péter Szijjártó se poté snažil vysvětlit, že přijmout uprchlíky podle Ženevské konvence OSN je něco jiného než v rámci relokačního programu EU.

Žadatelé o azyl ve vládním programu podle zjištění pravicového deníku Magyar Nemzet získali utajené nájemní byty. Tajný program přijímání uprchlíků běžel podle deníku od srpna 2016 − začal rok poté, co se přes zemi převalila vlna běženců a vláda začala stavět na hranicích plot.

Největší skupinu mezi přijatými tvoří Afghánci, následují Iráčané a Syřané. V roce 2015 podle vládních statistik dostalo v Maďarsku azyl 508 uprchlíků, o rok pozěji 432. Letos zatím 37.

Opoziční strany, které se snaží před volbami 8. dubna nějakým způsobem sladit svůj postup, okamžitě ucítily šanci. Ohrožena je důvěryhodnost vlády, která v posledních letech investovala značný politický i finanční kapitál do boje proti migrantům.

Vláda nyní zároveň vede ostrou pomlouvačnou kampaň proti miliardáři Georgi Sorosovi, o němž tvrdí, že má s EU tajný plán, jak do Evropy dostat statisíce uprchlíků. "Kampaň proti Sorosovi má tento útok na vládu odrazit. Je to opravdu první vážná výzva kabinetu, ale vítězství Fideszu ve volbách neohrozí," řekl Péter Krekó, šéf institutu Political Capital.

Nejsilnější opoziční strana, pravicový Jobbik, získala dostatek podpisů zákonodárců k tomu, aby muselo být svoláno mimořádné zasedání parlamentu. Návrh podpořili také opoziční socialisté a liberální strana LMP, kteří také chtějí vyšetřovací výbor.

Jobbik tvrdí, že přijatí uprchlíci jsou neprověření a jsou mezi nimi zločinci. "Maďarská vláda za poslední tři roky zbytečně utratila miliardy forintů za protiimigrantskou kampaň, referendum a národní konzultace, zatímco se tady migranti usídlili," tvrdí Jobbik, který se v posledních letech snaží profilovat jako standardní pravicová strana.