Válka v Sýrii neskončila, byť se tak mohlo zdát poté, co se tam organizace Islámský stát dočkala v minulých měsících svého takřka definitivního rozdrcení. Turecko v těchto dnech uvedlo do chodu velkou pozemní ofenzivu v severozápadním cípu syrského státu s cílem zničit kurdské milice, známé pod zkratkou YPG.

Dalo by se nad tím samozřejmě cynicky mávnout rukou jako nad pokračovací řežbou v nepřehledném konfliktu, nebýt ovšem dost zvláštní skutečnosti, že Turecko patří k alianci NATO a bojovníci YPG jsou americkými spojenci. A to ne lecjakými. Jde o vojsko, které vlastně Spojeným státům posloužilo jako pozemní armáda v tažení proti Islámskému státu. Což, dodejme, jen opět potvrzuje známou skutečnost, že Kurdové − ať už nyní ti syrští nebo v minulých desetiletích ti iráčtí − patří k nejspolehlivějším spojencům Západu na tradičně dost věrolomném Blízkém východě. Přesně řečeno, kromě Izraele tam nikdo takový vlastně není.

Jenže, a teď se vracíme k výchozímu bodu, Turci považují YPG za teroristy. Házejí je do stejného pytle s PKK, kurdskou separatistickou skupinou operující na tureckém území. Zní to asi komplikovaně, ale z našeho, řekněme, západního pohledu jde o jednoduché dilema. Dokud se v Sýrii vedla válka proti Islámskému státu, mohly Spojené státy − a s nimi potažmo i my − balancovat nad věcí, tedy vojensky podporovat tamní Kurdy a krýt jejich ofenzivy proti Islámskému státu ze vzduchu, jakož zároveň i pokračovat ve spojenecké spolupráci s Tureckem. Jenže nyní to už nebude možné, jeden bude muset být hozen přes palubu.

Zasloužil by si to samozřejmě Recep Tayyip Erdogan, turecký prezident, jenž konflikt se syrskými Kurdy teď rozjel a vůbec se v posledních letech rychle vzdaluje jakékoliv západní soudržnosti. Erdoganovým parťákem se stal Kreml, s nímž navíc tuto svou invazi, jak sám řekl, koordinuje.

Jenže právě Turecko, člen Severoatlantické aliance, bude samozřejmě tlačit na to, aby se USA obrátily zády ke Kurdům. To by bylo pro Washington diplomaticky jistě snazší, ale pouze by to nahrálo na Blízkém východě silně sdílenému dojmu, že Amerika je proradná a nedrží své slovo. Nechat Kurdy napospas likvidaci poté, co za Ameriku odvedli spoustu práce, by prostě hezky zapadlo do schématu, které nastavil Barack Obama, když slíbil zaútočit na Bašára Asada, pokud znovu použije chemické zbraně. A když se tak stalo, Obamova administrativa od toho ucukla. Byla to blamáž. Snad se nestane nová.

