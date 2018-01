Najít v českém automobilovém průmyslu segment, kterému by se loni nedařilo, je docela umění. Velmi dobrý rok totiž mají za sebou výrobci osobních aut, díky Tatře roste výroba náklaďáků a solidní růst hlásí i výrobci autobusů. Roste i výroba motorek, ale vzhledem k zanedbatelnému základu to na celková čísla výroby motorových vozidel v zemi, na rozdíl od předrevoluční éry, prakticky nemá vliv.

Pohled z perspektivy jednotlivých výrobců už rozdíly ukáže. Stagnace nošovické továrny a citelný, takřka desetiprocentní pokles výroby v kolínské automobilce specializované na malé vozy je více než vyrovnán tím, že škodovácké výrobní pásy v Česku jedou naplno. Nárůst národní produkce o pět procent nevypadá tak dramaticky, ale v absolutních číslech jde o 70 tisíc aut navíc, což by ještě v osmdesátých letech byla skoro polovina československé roční produkce. Celková výroba 1,4 milionu osobních aut tak Česko řadí mezi nesporné automobilové velmoci. Nebo velmi výkonné montovny. Záleží na pohledu. Jisté je, že významnější vývoj má v Česku jen mladoboleslavská Škoda.

Ještě důležitější než absolutní počet je postupný posun produkce do vyšších a ziskovějších segmentů. Symbolem trendu jsou hned dvě SUV s okřídleným šípem na kapotě a manažerská limuzína úspěšná tak, až to její výrobu v Česku ohrožuje. Aspoň podle odborářů, kteří varují před možným, centrálou nařízeným přesunem produkce do severoněmeckého Emdenu, kde se vyrábí sesterský VW Passat.

Úspěch škodovek ukazuje i odvrácenou stranu automobilového boomu: na uspokojení poptávky není dost sil. U některých dílů nestíhají subdodavatelé, proslulost získala například chybějící sedadla pro Kodiaq, kvůli kterým se řada velmi žádaných, prakticky hotových, avšak neprodejných aut "na dvoře" fabriky nepříjemně prodlužovala. Přetížená je i samotná Škodovka. Noví dělníci nejsou na trhu v dostatečném počtu, současní zaměstnanci si stěžují na špatné podmínky a mladoboleslavští odboráři odmítají další směny, které by pracovní týden protáhly ještě dál do víkendu. Zatím se nenechali obměkčit ani nejvyšším vedením koncernu Volkswagen.

Takové potíže růstu jsou ale v podstatě selanka v porovnání s tím, co přinese pokles evropského trhu. Česká klientela si na auta vyrobená v tuzemsku hodně potrpí, ovšem pro tak výkonnou výrobu je domácí trh v podstatě okrajový. Autoprůmyslu se bude dařit, dokud bude jasno nad celou Evropou. O české ekonomice jako celku to platí skoro ve stejné míře.

