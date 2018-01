Před pár týdny vybízel poradce prezidenta Martin Nejedlý novináře, aby si sami spočítali billboardy s Milošem Zemanem, pokud chtějí vědět, kolik stojí kampaň za jeho znovuzvolení. Nyní nezisková společnost EconLab kampaň analyzovala a zjistila, že do prvního kola stála 18 milionů.

Původně Miloš Zeman prohlašoval, že kampaň nepovede. Nicméně ta probíhala před prvním i nyní před druhým kolem voleb. Její financování je nejasné. Nejproblematičtější jsou akce dotované spolkem Přátelé Miloše Zemana, který ovládají prezidentovi blízcí spolupracovníci z Hradu. Sdružení tento týden přiznalo, že dalo na kampaň už 11,5 milionu korun. Původ peněz však členové spolku odmítají zveřejnit.

"Financování kampaně prezidenta Miloše Zemana je netransparentní a veřejnost by měla mít možnost vědět, odkud se peníze na volební kampaň vzaly," říká člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran Jan Outlý. Tím, že kampaň spolufinancují přes spolek Přátel Miloše Zemana, využívají podle Outlého mezery v zákoně. "Obchází tím smysl celého zákona," uzavírá.

Otázky bez odpovědi Několik zástupců spolku Přátelé Miloše Zemana i členů Strany práv občanů dostalo od redakce otázky týkající se financování kampaně prezidenta Miloše Zemana. V podstatě na žádnou z nich neodpověděli.

◼ Odkud peníze na kampaň pocházejí?

◼ Kdo patří mezi hlavní dárce spolku?

◼ Pokud nechcete zveřejnit původ peněz, můžete odpovědět na otázku, proč tyto informace tajíte?

◼ A proč chcete podrobnosti o financování publikovat až po volbách?

◼ Podle expertů je kvůli tomu kampaň pana prezidenta nejméně transparentní ze všech. Považujete to za problém?

Přátelé Miloše Zemana hradili například billboardy s heslem Zeman znovu, propagaci na sociálních sítích, tisk a distribuci letáků. A jaký je původ peněz na tyto akce? "Odpověď by vás neuspokojila," odpověděl na dotaz představitel spolku a předseda Jazzové sekce Karel Srp. Vratislav Mynář, předseda představenstva spolku, ne­reagoval na dotazy stejně jako třeba prezidentův poradce Martin Nejedlý. Na začátku prosince Nejedlý prohlašoval, že spolek platí kampaň z darů přijatých od roku 2009. O jaké částky jde a od koho pocházejí, neupřesnil. "Počkejte do května příštího roku, tam všechno najdete v daňovém přiznání," podotkl Nejedlý, místopředseda Strany práv občanů. Tato strana se za Zemanovu kandidaturu postavila.

Odpovědět odmítá prostřednictvím svého mluvčího i Miloš Zeman. "Pro nás je důležité, že jde o finance výhradně pocházející z Česka. Na podrobnosti se ptejte spolku," říká mluvčí Jiří Ovčáček. Jestli sám prezident zná původ peněz, mluvčí neopověděl.

Dalším významným sponzorem Zemana je Strana práv občanů. Ta platila například reklamní bannery či plakáty na sloupech za více než 1,3 milionu. "SPO měla na konci roku 2016 na účtech milion korun, dlužila čtyři miliony kvůli úvěru a nevykázala skoro žádné dárce," poukázal na hospodaření SPO Outlý.

11,5 milionu zaplatil za kampaň prezidenta spolek Přátelé Miloše Zemana. V prvním kole to bylo osm milionů, ve druhém kole zatím zaplatil akce v hodnotě 3,4 milionu korun.

Po víkendových volbách chce situaci řešit část členů SPO. Například liberecký předseda strany Jaroslav Masopust není se situací spokojený. "Určitě je vždy dobré, když se zveřejní veškeré finance před volbami, mělo by to být transparentní. Mně to docela vadí. Špiní to jméno strany a také dobré jméno prezidenta," vysvětluje Masopust.

Kromě toho, že poradci Zemana kličkují kolem financování kampaně, mají navíc obavy, zda prezident svůj post obhájí. Podle informací z blízkého prezidentova okolí proto nyní řeší, jak na poslední chvíli zapojit do kampaně dceru Kateřinu, která před pěti lety hrála před volbami důležitou roli a získala Zemanovi množství příznivců. V současnosti je však stále v Londýně, kde studuje. "Zatím řešíme, jak ji zapojit a jestli stihne do soboty vůbec z Londýna přiletět, protože je ve škole," prozradil jeden ze Zemanových poradců pod slibem anonymity.