Nejdříve přijel do Zlínského kraje o víkendu prezidentský kandidát Jiří Drahoš. Následně za ním dorazila jeho manželka Eva, která navíc zůstala v tomto regionu až do včerejšího odpoledne, kdy besedovala v jihomoravském Hodoníně s lidmi v zaplněném pastoračním centru místní římskokatolické farnosti.

Návštěva těchto míst nebyla náhodná. Na Zlínsku, stejně jako v některých dalších částech Moravy, mají silné zastoupení věřící voliči, které by rád bývalý šéf Akademie věd získal. I když v těchto místech vyhrál s velkým náskokem v prvním kole jeho hlavní soupeř Miloš Zeman, slušný počet voličů měl tady i Pavel Fischer, který dokázal oslovit právě konzervativnější voliče.

Štípa je známé poutní místo na Zlínsku, takže je logické, že právě sem na začátku týdne zamířila Eva Drahošová. Jakmile přijela, dostala od místního faráře Františka Sedláčka letáčky s modlitbami pro sebe i manžela. Komu dávají duchovní přednost, bylo jasné z nástěnky u kostela Narození Panny Marie. Pod dokumentem České biskupské konference, která konkrétního kandidáta nedoporučovala, visel plakát s Drahošovou fotkou. "Každému by mělo být jasné, koho volit. Jestliže chceme, abychom byli stát hulvátů, tak budeme volit hulváta, třeba inteligentního," říkal farář.

Ve čtvrtek se ve Štípě proto věřící budou modlit za dobrou volbu prezidenta. Sedláček je přesvědčen, že Fischerovi voliči to hodí Drahošovi. "Vyznává podobné hodnoty. Má-li být člověk křesťanem, musí být nejprve slušným člověkem," uvedl. Manželé Drahošovi se nicméně přímo k otázce, zda věří v Boha, vyjadřují obecně tak, že ctí židovsko-křesťanské hodnoty. "Ráda bych si to nechala pro sebe. Každý v něco věří, tím bych asi skončila," odpověděla Drahošová HN.

Zatímco církevní představitelé se vyjadřují opatrně, byť srozumitelně, mnozí členové KDU-ČSL Drahoše naplno podporují. Cestu Drahošové po pečovatelských domech, stejně jako návštěvu zlínské nemocnice a divadla pomohla naplánovat lidovecká senátorka Šárka Jelínková. Ve Zlínském kraji, kde má KDU-ČSL i svého hejtmana Jiřího Čunka, jako krajská předsedkyně apelovala na stranickou základnu s více než třemi tisíci členy, aby Drahoše podpořili. Angažovanost lidovců byla vidět v pondělí navečer i v divadle, kde proběhlo setkání s Drahošovou. U vchodu aktivně rozdávali odznáčky a letáky s Drahošovou podobiznou a dávali je do žlutých tašek s logem KDU-ČSL.

"Tašek máme dost. Ve vlastní režii jsme nechali natisknout 10 tisíc letáků za peníze KDU-ČSL," vysvětlovala krajská stranická tajemnice Karla Vaculínová. V krajské kanceláři strany navíc vzniklo Drahošovo koordinační centrum. Europoslankyně Michaela Šojdrová navíc zaplatila pro Drahošovu podporu další inzerci za 50 tisíc korun v místním tisku.

Další senátorka za KDU-ČSL a zároveň starostka Ratíškovic Anna Hubáčková organizovala Drahošové včerejší program v jihomoravském Hodoníně. Ten začínal besedou v pastoračním centru místní římskokatolické farnosti. Kaplan Tomáš Žižkovský pro HN uvedl, že akci uspořádali pro širokou veřejnost. "Ve farnosti máme velkou příležitost oslovit hodně lidí, v neděli jich chodí do kostela 800. V církvi se ale snažíme nedávat úplně jasné vyjádření, koho volit. Respektujeme svobodu každého," tvrdil. Byl však přesvědčený, že církev dostatečně naznačila, koho by bylo správné volit, když uvedla, že by měl mít důstojné vystupování a hájit křesťanské hodnoty. Věřící podle něj proto volili Fischera a Drahoš byl další možností.

Se silnou podporou od některých kněží a příznivců KDU-ČSL se setkal také samotný Jiří Drahoš. Už když přijel na východ Moravy do Břestku, vítal ho kromě jiných místní kněz. A když se přemístil do Blatničky, srdečně jej zdravila starostka Jarmila Hrušková, jež patří v regionu k silné komunitě křesťanů. "Určitě ho budu volit, volila jsem ho i v prvním kole," říkala a dodala, že podobně se zachová také nemálo voličů Pavla Fischera z prvního kola. Podobně odpovídala i předsedkyně Matice Svatoantonínské Marie Špirudová, která s Hruškovou a dalšími organizuje na blízkém svatém Antonínku velká poutní setkání. "Pro nás křesťany byl nejbližší Pavel Fischer, protože to je opravdu věřící člověk. Teď ale věřící budou volit pana Drahoše," sdělila.

Přes všechnu podporu, s níž se Drahošovi za poslední dny v této části Moravy setkali, je docela možné, že tady opět nejvíce zaboduje Miloš Zeman. Jeho příznivci nejsou tak slyšet, nicméně při setkáních s Drahošovými byli přítomni. Ať už to bylo ve zmiňované Blatničce nebo v tomto týdnu v Domově pro seniory v Lukově či nábytkářské továrně TON v Bystřici pod Hostýnem. Pro většinu dělníků, které HN oslovily, jako by jiný kandidát než stávající prezident ani neexistoval. Jednoznačným příznivcem Zemana byl také zedník Libor, který přišel v sobotu ze sousední vesnice na Drahoše do Blatničky. "Zeman to má v hlavě srovnané, mně se jeho názory líbí. Ať už jde o názory na migranty nebo na sociální dávky u cikánů. On to bere tak, jak ten život je," tvrdil.

Zemana volila v prvním kole i třiaosmdesátiletá Bohumíra Baletková, která poslouchala Drahošovou v pondělí při návštěvě Domova pro seniory v Lukově na Zlínsku. Argumentovala tím, že se jako prezident nedá ničím koupit a je upřímný. U ostatních kandidátů se jí zdálo, že jim nejde o republiku, ale o "koryto". Přesto bylo na této paní vidět, že návštěva Drahošové, která přišla v doprovodu zpěvačky Marie Rottrové, ji nahlodala. "Nic ze sebe nedělala, je taková prostá. Jestli je on tak příjemný jako ona, bude člověk na svém místě," svěřila se Baletková, která jistě zváží i slova místního lukovského faráře Jana Macha, jenž hrál při setkání s Drahošovou na harmoniku. Věřícím prý neříkal, koho volit, ale jeho volba je jasná: "Chtěl bych na Hradě prezidenta, který nelže."

Volte Drahoše. Členky KDU-ČSL nabízely ve zlínském divadle propagační materiály o Jiřím Drahošovi. Foto: HN - Honza Mudra