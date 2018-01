Už celé desetiletí tankují Češi do aut paliva s povinně přimíchávanými "bio" příměsmi. Ta nemají u řidičů zrovna dobrou pověst, což je vidět i na tom, že řada jich je ochotná připlatit si za "prémiovou" naftu bez biosložky. Dnes je ale drtivá většina nafty (a to už je několik let hlavní palivo i pro osobní vozy), která se na našich silnicích spálí, doplněna příměsí vyráběnou z řepkového oleje.

Řepka však už má − nebo by měla mít − spolu s dalšími biopalivy první generace náročnými na využití zemědělské půdy zenit za sebou. Omezení emisí skleníkových plynů v dopravě, k němuž se Česko zavázalo, lze efektivněji dosáhnout s novými palivy. Počítá s tím i novela zákona o ochraně ovzduší, kterou ve čtvrtek začali projednávat poslanci. Zákonodárci jsou pod časovým tlakem vyvolaným tím, že předchozí sněmovna ve své poslední sezoně se zákonem zapracovávajícím evropské regule prakticky nehnula.

Ovšem výroba biopaliv druhé generace je náročná a není jich dostatek. Současně platí, že se Česko vzhledem k přijatým závazkům jejich zavedení nevyhne. Není realistické předpokládat hromadné přeorientování automobilového průmyslu na nová paliva, jako je vodík, stejně tak nedojde ani k rychlému přechodu na elektromobily. Proti mluví chybějící infrastruktura i ekonomické kalkulace. Jak z toho ven?

Plyn + štěpka = velmi kvalitní nafta

Díky vynálezům českého technika a podnikatele Pavla Záhoříka a jeho spolupracovníků vznikají v Česku a Kanadě provozy, jejichž úspěch může problém zčásti vyřešit. Místo řepky pěstované na vzácné orné půdě je totiž obnovitelnou složkou štěpka, tedy vlastně dřevní odpad.

Záhoříkova firma Air Technic vyvinula unikátní technologie, s jejichž pomocí dokáže štěpku proměnit v generátorový plyn. Právě efektivita celého procesu přilákala kanadskou firmu Expander Energy, která se zaměřuje na zplyňování biomasy. Plyn se následně využije při výrobě syntetické nafty, přičemž hlavní surovinou je zemní plyn.

Na to je zase expertem kalifornská Greyrock Energy. Výsledkem spolupráce je palivo, do nějž pětinu energie dodá plně obnovitelný zdroj, dřevo.

Co je ale na "syndieselu" nejvíc lákavé, je jeho extrémní čistota. Neobsahuje prakticky žádnou síru, škodlivinu, jejíž obsah výrobci klasické nafty nákladně snižují. Nafta z plynu a dřeva překračuje požadavky dnešních náročných norem nejméně desetinásobně. Trumfem je také mizivý obsah pevných částic. Výsledkem je, že i dnešní motory mají díky umělé naftě výrazně nižší škodliviny. A to bez jakýchkoliv technických úprav.

Současně je možné využívat techniku, kterou distributoři pohonných hmot a čerpací stanice už mají, což je zjevná nákladová i časová výhoda, kterou žádné alternativní zdroje energie nenabídnou.

Čistší vzduch hned

Dieselové motory nemají po aféře Volkswagenu nejlepší vyhlídky. Ukázalo se, že splnit postupně zpřísňované ekologické požadavky je tak nákladné, že se řada renomovaných výrobců osobních aut od tohoto typu pohonu odvrátila.

Jenže vznětové motory tu jsou a ještě dlouho budou. Už proto, že mají ze všech spalovacích motorů největší účinnost, si bez nich nedokážeme představit nákladní dopravu, chyběly by i čím dál větším a těžším SUV. Diesely bodují také velkou životností, přičemž dřívější handicapy jako nekultivovaný chod a hlučnost se technikům povedlo překonat. Co ale s emisemi?

Rychlým řešením by mohlo být právě využití čistého paliva. Velikost přínosů ukázala studie elitní pekingské univerzity Čching-chua, nevadského Pouštního výzkumného institutu a společnosti Greyrock Energy hodnotící přínosy syntetické nafty na kvalitu ovzduší čínského hlavního města. K jeho pověstně špatnému vzduchu přispívá řada zdrojů škodlivin, od topenišť po zastaralé fabriky, ovšem roli dopravy nejde přehlédnout. A v rámci ní mají diesely jasný primát, pokud jde o emise pevných látek − jsou zdrojem 74 procent těchto karcinogenů z aut.

Studie ukázala, že pouhé míchání čisté nafty s tou nyní užívanou v poměru 1 : 4 by odstranilo pětinu pevných látek. Současně by klesly i emise dalších škodlivin, například ostře sledovaných oxidů dusíku a jedovatého oxidu uhelnatého. Unikalo by i o 11 procent méně metanu, což je také podstatné, neboť jde o téměř o dva řády "efektivnější" skleníkový plyn než oxid uhličitý. To vše bez toho, že by bylo nutné měnit vozový park a k tomu i infrastrukturu v podobě čerpacích stanic. Ekologické přínosy paliva snů podtrhuje zvýšená účinnost a lepší životnost motoru.

Míchání s klasickou naftou zhruba podle předpokladů, z nichž vycházela čínsko-americká studie, bude zřejmě cesta, jak naftu ze zemního plynu a z dřeva získané biosložky dostat na trh.

Syntetická kapalná paliva totiž nejsou žádnou novinkou, ale sama o sobě se v normálních tržních podmínkách nikdy neprosadila. Výroba stojí na Fischer-Tropschově syntéze vyvinuté v roce 1925 (jeden z objevitelů Hans Tropsch byl západočeský rodák, který technické vzdělání získal v Praze), při níž se metan či oxid uhelnatý a vodík za vysoké teploty pod tlakem mění na kapalné uhlovodíky. Za druhé světové války s pomocí Fischer-Tropschova procesu Německo nahrazovalo ropu, od jejíchž dodávek jej odřízla britská námořní blokáda, a na stejnou kartu vsadila i Jižní Afrika v době apartheidu a mezinárodního embarga. Vyšší náklady ale způsobují, že dnes se tržní podíl syntetických paliv celosvětově počítá v jednotkách promile.

Další šanci této technologii dává dnešní snaha snížit produkci skleníkových plynů. Díky možnosti využít zemědělský odpad se taková nafta stává biopalivem s malou uhlíkovou stopou. Do parametrů vyžadovaných zákonem se vejde i po promíchání s klasickou naftou. Daňová zvýhodnění, která právě projednávaná novela v případě pokročilých paliv potvrdí, z ní dělají konkurenceschopný produkt.

V zámoří i na slezské hranici

První provoz, který bude vyrábět syntetickou naftu z plynu a dřeva, už vzniká v Kanadě. Již na konci roku 2016 Expander Energy oznámila, že od Záhoříkovy firmy získala práva na její patentované technologie na zplyňování biomasy. Necelý rok nato Greyrock Energy získala investory na to, aby s pomocí technologií Expander Energy a Air Technic začala stavět první komerční linku. Vyroste 60 kilometrů východně od Calgary a má vyrábět 150 barelů (24 tisíc litrů) čisté syntetické nafty denně.

Po ověření všech procesů a po získání potřebných certifikátů je v plánu výroba ve výrazně větším měřítku. Odbyt je vzhledem k hladu po čistých a obnovitelných palivech zajištěn.

Kanada je optimální i z hlediska potřebných surovin. Severní Amerika se vzhledem k boomu těžby z břidlic "koupe" v nadbytečném zemním plynu a i dřevní hmoty je dostatek, například z polomů. Výroba poblíž těžby dřeva je efektivní i díky tomu, že malé nároky na dopravu dál snižují energetickou stopu.

V Česku sice zemní plyn musíme dovážet, přepravní kapacity jsou však dostatečné. Štěpka se již dnes v energetice intenzivně využívá a její dovoz by účinnost celého procesu snížil, ale to není neřešitelná překážka. První provoz v Česku vznikne u slezského města Odry, kde již Air Technic rekonstruoval elektrárnu spalující biomasu.

Nákladná podpora zelených paliv má své kritiky, ale když jde o produkt, který má lepší vlastnosti než konvenční nafta, otupí se aspoň kritika od řidičů. Stejně tak když se do nádrží nebude lít produkt vzniklý z plodin pěstovaných na orné půdě.

Startu nových paliv může pomoci i to, že v Evropě je mnohem větší část ceny prodejní nafty i benzinu tvořena daní, takže je kde ulevit.

V Bruselu navíc probíhá lítý boj o revizi směrnice o obnovitelných zdrojích energie RED II, která může požadavky na podíl obnovitelných zdrojů v české dopravě prakticky zdvojnásobit už od roku 2020. Pak budou velcí hráči v palivovém byznysu vděční za jakoukoliv příležitost, jak se ke splnění přísných limitů přiblížit. Zájem investorů o unikátní českou technologii a distributorů o čisté palivo je příznakem toho, že příležitosti na tomto poli jsou čím dál větší.

K technologiím, které by přinesly rychlou úlevu městům sužovaným smogem, patří výroba syntetické nafty ze zemního plynu. Obnovitelnou složku dodává štěpka, která se zpracovává v generátoru plynu... Foto: Air Technic

Související