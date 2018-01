Ta scénka se odehrála na podzim roku 2014 při návštěvě prezidenta Zemana v Číně. Jeden z českých novinářů promeškal chvíli, kdy Jiří Ovčáček reportérům popisoval, kde a s kým prezident ten den jednal. Protože měl s tiskovým mluvčím přátelské vztahy, poprosil ho později, aby mu vše zopakoval na diktafon. "Nebudu se na nic ptát, jen mi to prosím namluv, abych si nemusel zapisovat," řekl. Nevěřícně pak sledoval, jak se Ovčáček staví i v ústraní do vzpřímeného postoje, a drže diktafon před svými ústy, řeční se stejně upjatou dikcí i patosem jako před skupinou novinářů.

U každého jiného mluvčího by to nejspíše byla dávno zapomenutá historka. Budit úsměšky i po letech může jen u Jiřího Ovčáčka. Bývalý novinář komunistických Haló novin od nástupu do funkce na Hradě změnil skoro vše, co pro jeho profesi dosud platilo. Pořádá vlastní tiskové konference, založil hradní televizi s logem ovečky, komentuje dění na sociálních sítích. Celkově se chová spíše jako Zemanův viceprezident než mluvčí, stal se i jednou z klíčových postav kampaně za jeho znovuzvolení. Ovčáčkova vystoupení na TV Barrandov jsou hitem sociálních sítí, mluvčí prezidentovi pomáhá i s přípravou na televizní debaty.

Pro intelektuálnější část národa, které sám vnutil označení pražská kavárna, však je Ovčáček už nějakou dobu vysmívanou, až nenáviděnou postavou. Ani o často zesměšňovaném bývalém generálním tajemníkovi KSČ Milouši Jakešovi dosud nevznikla divadelní hra. Zato Ovčáčka už parodují hned dva díly inscenace Městského divadla ve Zlíně.

Nenápadný student

K Hradčanům měl Ovčáček od dětství blízko. Pochází z Břevnova, vyrůstal nedaleko Pražského hradu. "Když jsem byl malý chlapec, maminka tam se mnou často chodila na procházky," vyprávěl před časem pro server ­Playtvak.cz. Pro prezidenty Edvarda Beneše a Emila Háchu prý pracoval už jeho prastrýc.

Zemanovi lidé Vratislav Mynář

Prezidentův kancléř s nejasnou minulostí. K Zemanovi tohoto muže, jenž se dříve zabýval vymáháním dluhů a dodnes mu chybí bezpečnostní prověrka, přivedl Miroslav Šlouf. Dnes Mynář kromě jiného stojí v čele spolku Přátelé Miloše Zemana. Právě toto sdružení je zadavatelem velké billboardové kampaně Zeman znovu. Martin Nejedlý

Někdejší volejbalista, který několik let dělal byznys v Rusku a spojil se s firmou Lukoil. Ta za vlády Mirka Topolánka získala významné zakázky na dodávku leteckého petroleje. Poté, co se Zeman rozešel se svým dlouholetým šéfporadcem Miroslavem Šloufem, je právě Nejedlý klíčovým člověkem, který z Hradu zajišťuje propojení na celý český byznys. Roman Lipták

Slovák, který výrazně pomáhal Miloši Zemanovi už v kampani v roce 2013, zůstal v týmu poradců českého prezidenta dodnes. Dojíždí z Bratislavy na Pražský hrad, kde se mimo jiné zabývá průzkumy, jak se mění vnímání Zemana veřejností. Lipták je bývalý programový ředitel Slovenské televize. Už v roce 1999 úspěšně radil Rudolfu Schusterovi na Slovensku, který tam v prezidentských volbách porazil tehdy ještě populárního Vladimíra Mečiara i bývalou herečku Magdu Vášáryovou. František Čuba

Tak jako Zeman obdivuje Baťův Zlín, chová v úctě i někdejší Čubův komunistický agrokombinát ve Slušovicích. Společně vzývají třeba myšlenku na vybudování umělého kanálu Dunaj-Odra-Labe. Jaroslav Hanák

Prezident Svazu průmyslu a dopravy. Podobně jako třeba guvernér ČNB Jiří Rusnok je Zemanovým klíčovým konzultantem pro otázky ekonomiky. Jako člen expertního týmu za ním jezdí pravidelně do Lán. Miroslav Toman

Někdejší ministr zemědělství v Rusnokově kabinetu a nyní šéf Potravinářské komory, který sice není v nejužším expertním prezidentově týmu, ale jako poradce pro zemědělství má na něj podobný vliv jako třeba třinecký "hutník" Jiří Cieńciala. Zdeněk Zbytek

Bývalý vysoký představitel předlistopadové armády má dokonale ošetřenou politiku v Jihočeském kraji a silné obchodní vazby na celý postsovětský prostor. Pomáhá organizovat Zemanovy cesty do tohoto regionu. Jaroslav Tvrdík

Klíčový člověk pro čínské investice v Česku. Se Zemanem neměl dříve dobré vztahy, ale údajně je pomohl "narovnat" Martin Nejedlý. Řada čínských investic byla ovšem "odpískána", což může Tvrdíkovu pozici zase zhoršit. Petr Kellner

Zájmy nejbohatšího Čecha a majitele PPF se s hlavou státu propojily zeména v Číně. Podobně jako další přední čeští finančníci je v kontaktu s Hradem hlavně přes Martina Nejedlého. V poslední době se ale objevují informace, že ani Kellner není z aktuálního vývoje a hlavně z mocenského paktu Zeman−Babiš nijak nadšen. Pavol Krúpa

Dravý miliardář původem ze Slovenska je příkladem byznysmena mladší generace, který si dokázal k Zemanovi vybudovat přímé vazby. Krúpa, vlastnící skupinu Arca Capital, má ve své pracovně na čestném místě společnou fotku se Zemanem. Jaromír Soukup

Mediální magnát původem z Mariánských Lázní, který se v minulosti točil kolem Strany zelených, ČSSD a Věcí veřejných. Měl dlouhá léta blízké vazby k někdejšímu volebnímu manažerovi ČSSD Jaroslavu Tvrdíkovi. Zemanovi dnes Soukup každý týden dává široký prostor ve své TV Barrandov. Podobně vstřícný byl před sněmovními volbami i k šéfům hnutí ANO a SPD. Jaroslav Strnad

Byznysmen stojící v čele strojírenské a zbrojařské skupiny Czechoslovak Group má dnes na Pražském hradě exkluzivní kontakty. Zeman se dokonce nazval "neplaceným agentem" Strnadovy Tatry Kopřivnice. Během let se Strnad stal naprosto klíčovým dodavatelem výzbroje pro Armádu ČR. Firma Dako-CZ, kterou vlastní s Alexejem Beljajevem (ten kdysi působil ve slovenském PZO Petrimex, stejně jako šéf hnutí ANO Andrej Babiš) byla v minulých letech největším sponzorem "zemanovců" ze Strany práv občanů.

Chlapec z úřednické rodiny byl chytré, ale zlobivé dítě, vždy prý měl sklony k drobným provokacím. Po základní škole nastoupil na pražské Arcibiskupské gymnázium, kde ho potkal první zásadní střet s autoritami. Nechal si totiž nabarvit vlasy na křiklavě zelenou a vedení konzervativního ústavu pro takovou extravaganci nemělo pochopení. O jeho případu dokonce v únoru roku 1997 psaly Lidové noviny. "Když se jeden osmnáctiletý student dostavil před čtrnácti dny do školy s vlasy obarvenými nazeleno, zavolal si ho k pohovoru nejprve třídní učitel a potom i ředitel. Byly nastoleny tři alternativy řešení − původní barva vlasů, individuální studijní plán nebo opuštění školy," stálo v textu s titulkem Kauza zelené vlasy. Ovčáček, přestože spolužáci na jeho podporu sepsali petici, nakonec církevní ústav dobrovolně opustil a přešel na Ekologické gymnázium.

Tady na něj vzpomínají v dobrém. "Jirka k nám přišel ve třetím ročníku se zelenou hlavou a nijak zvlášť se neprojevoval. Byl to chytrý, milý kluk, tak trochu tichá voda," říká jeho třídní Miroslava Kožušková. Ovčáček nakonec odmaturoval s vyznamenáním a pokračoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde však studia andragogiky nedokončil. "Od maturity jsem ho neviděla, srazů třídy se neúčastnil. Překvapil mě, když 'vyplul' jako prezidentův mluvčí. Když se na něj dnes dívám, jako by to byl úplně jiný člověk," míní bývalá třídní.

Komunistický a bulvární novinář

Vysokou školu Ovčáček ukončil kvůli novinařině, o které podle řady rozhovorů, jež poskytl, vždycky snil. Začal v radničním čtrnáctideníku pro Prahu 10, po čase se přihlásil na první inzerát, který hledal redaktora pro celostátní deník. Že byl do komunistického stranického plátku Haló noviny, mu nevadilo. Toužil stát se redaktorem profesionálem a bylo mu celkem jedno kde. V Haló novinách pak od září 2002 do srpna 2004 publikoval 443 textů, řada z nich vyzdvihovala komunistickou politiku. Mezi nimi například článek s titulkem "KSČM nesází na prázdná hesla, ale na problémy občanů" či "Vojtěch Filip jedná vždy férově".

V rozhovoru pro Aktuálně.cz z roku 2015 Ovčáček připustil, že na tuto část profesní kariéry není pyšný. "Byly to stranické noviny, takže jsem popisoval stranické události. Není to moje výkladní skříň, ale životní zkušenost, nezříkám se jí," uvedl.

Bývalý kolega Roman Janouch na Ovčáčka vzpomíná jako na pracovitého redaktora. Už tady však projevil vlastnost, o které hovoří i někteří jeho další spolupracovníci. "Své kolegy trochu přehlížel a upínal se k osobě nadřízeného," říká Janouch. Výrazně levicové přesvědčení však prý Ovčáček neměl. "Naše názory se rozdělily zejména ve chvíli, kdy se stal mluvčím ultrapravicového populismu na Hradě," dodává Janouch.

Z Haló novin Ovčáček zamířil do bulvárního Blesku. "Poslanec Svoboda přiznal milenku", "Gross slavil na mašince a dostal dort" nebo "To byla rána! Palas dostal vajíčkem a utekl do kanceláře" jsou například titulky tří z jeho 169 zpráv, které tady sepsal.

Ke konci zhruba ročního působení v Blesku se Ovčáček několikrát dostal do kontaktu s tehdejší šéfkou tiskového odboru Úřadu vlády Lucií Orgoníkovou. "Dával velmi okatě najevo, že by pro mě chtěl na Úřadu vlády pracovat. Nakonec jsme se domluvili a stal se šéfem tiskového oddělení. Tři měsíce pracoval dobře, byl svědomitý, pak ale začal dělat rozbroje v týmu," řekla Orgoníková. Po dalších měsících Ovčáčkova loajalita dále poklesla a Orgoníková má i podezření, že vynášel některé informace. Na otázku, jak mohla vzít na tak zodpovědnou funkci adepta bez odpovídajícího vzdělání i praxe, odpověděla: "Vypadal schopný, zdálo se mi, že si lidsky rozumíme, hodně o tu práci stál, tak jsem si ho prosadila a získala pro něj výjimku."

Také Orgoníková zmiňuje Ovčáčkovo přehlížení nejbližších kolegů a vzhlížení k osobě nejvyššího šéfa, tehdejšího premiéra Paroubka. "Jako by mu vadilo, že jsem k němu nejblíže měla já, jako bych mu překážela," říká. Bariéra Orgoníková však brzy odpadla, protože tehdejší předseda ČSSD Paroubek nakonec Ovčáčka přivedl do Lidového domu. Tam pracoval v oddělení PR a marketingu a nakonec byl i jeho vedoucím. "Zdálo se, že pracuje dobře, časem se však ukázalo, že na mě vynášel informace Blesku," tvrdí Paroubek. Platilo to prý zejména pro období, kdy Paroubek navázal vztah se svojí druhou manželkou Petrou. "Můj program měli tři lidé a jen on často telefonoval, což jsme zjistili z jeho služebního telefonu, s lobbistkou Janou Mrencovou, od které šly informace do Blesku," říká Paroubek. Ovčáček byl navíc i v porotě soutěže krásy, kterou Mrencová pořádala.

Ovčáček však Paroubka za podobná obvinění už před lety zažaloval a ten mu nakonec musel vyplatit odškodné 50 tisíc korun. "Vynášení informací nikdy nebyl můj styl, je to podlá činnost, kterou odsuzuji. Pokud jde o to druhé, můj bývalý zaměstnavatel byl mediálním partnerem soutěže o nejkrásnější maminku, a z tohoto důvodu jsem byl členem poroty," hájí se ve stanovisku zaslaném HN Ovčáček.

Do Práva a na Hrad

Po neshodách s Paroubkem Ovčáček Lidový dům opustil a po čase ho zaměstnal deník Právo, kde se stal zpravodajem z Poslanecké sněmovny. Mezi Ovčáčkem, jenž v některých článcích ČSSD kritizoval, a zejména Paroubkem pokračovala silná nevraživost. Ovčáčkovy proměny z loajálního pracovníka ČSSD v jejího kritika si časem všímají i někteří novinářští kolegové. "Ovčáček není žádným nestranným a neposkvrněným novinářem, takže bychom měli jeho články brát s velkou rezervou. Já osobně bych politickému redaktorovi s takovou profesní minulostí nevěřil ani nos mezi očima," napsal například Jan Potůček v časopise Reflex v červenci 2008.

Bývalá Ovčáčkova kolegyně Naďa Adamičková, se kterou sdílel přímo ve sněmovně stejnou kancelář, na něho vzpomíná jako na pilného a k autoritám loajálního redaktora. "Byl specialista na sociální demokraty, ale konfrontační redaktor nikdy nebyl. Nevyhledával kauzy, ale byl pracovitý, ochotný pomoci, velmi šikovný v komunikaci s politiky," řekla.

Nabídku od Miloše Zemana dostal Ovčáček poté, co se po jeho zvolení stal i hradním zpravodajem Práva. Mluvčím prezidenta a postupně i mediálně velmi známou postavou je od prosince 2013. Zdá se, že až tady našel plné uspokojení ze zaměstnání. "Práce pro pana prezidenta je nejlepší, jakou jsem kdy dělal, cítím obrovskou svobodu. Hrad je ostrůvek svobodného myšlení, a i když je ostřelován, my tu pevnost ubráníme," prohlásil například pro Playtvak.cz.

Kvůli upjatému, jindy zase velmi emotivnímu způsobu vyjadřování brzy upoutal zájem široké veřejnosti. Kromě vášnivé obhajoby Zemana se brzy pustil i do nevybíravých útoků na všechny jeho oponenty a instituce, které mu nejsou po chuti. Při dotazech je však vždy označuje za konzultované s hlavou státu.

Jeho klíčovým prostředkem se stal Twit­ter, kde například v září 2017 přirovnal Evropskou unii k nacistické třetí říši. "Říše rozhodla, že se v protektorátě nebude pít tuzemák. Protektorátní vláda sklapla podpatky a poníženě poděkovala," napsal například k hrozícímu zákazu tuzemáku kvůli rakovinotvorné přísadě.

Během prezidentské kampaně byl několikrát pozván do TV Barrandov, kde Zemanovy největší soupeře, Jiřího Drahoše a Michala Horáčka, zařadil do kategorie lidem škodících politiků. V jiném diskusním pořadu televize zaskakoval za prezidenta Zemana, který před prvním kolem všechna pozvání do debat odmítal, a Drahoše označil za fíkus, který dokonce přinesl do studia. Je nesporné, že kdysi zakřiknutému studentovi na Hradě mimořádně narostlo sebevědomí. Jeho provokace se stávají stále neomalenějšími. "Chtěl bych po volbách podat pomocnou ruku neúspěšným protikandidátům. Uvažuji o pravidelné diskusní platformě, můžeme jí říkat třeba 'Ovčáčkovo fórum'," napsal třeba před dvěma týdny HN.

Jeho pojetí funkce mluvčího tvrdě kritizují nejen mnozí politici. Po jeho odvolání volal například šéf Ústavního soudu Pavel Rychetský, ale hlavně se nelíbí expertům z oboru public relation. "Ve své funkci selhává, nechová se jako PR profesionál. Náš obor má nějaké etické principy, které musíme dodržovat," řekl před časem expert a člen výkonné rady PR agentur Rostislav Starý. Podle něho Ovčáček porušuje etiku branže tím, že se chová urážlivě k médiím. "On není mluvčí Miloše Zemana, ale prezidenta republiky, má tlumočit jeho postoje, ne svoje, je úředníkem, zaměstnancem kanceláře, nemá mít politickou roli. Vytváří třecí plochy a eskaluje rozpory, neustále přesvědčuje odpůrce Zemana, že to skutečně není jejich prezident, dokonce si sám vytvořil a označil nepřítele, takzvanou pražskou kavárnu. Takovou nálepkou označil část veřejnosti a opakovaně ji uráží," dodal.

Ovčáček se ale spíše než za PR pracovníka považuje za bojovníka. "Jasně jsem deklaroval, že budu pana prezidenta bránit proti útokům. V tomto směru se někteří politici mimořádně činili. To samé platí pro řadu médií. Jsem voják v první linii, kde se střílí. To je realita," uvedl pro HN.

S prezidentem se bavíme o filmech i knihách

Podle mnohých však hlavním viníkem kontroverzního pojetí funkce prezidentova mluvčího není Ovčáček, ale sám Zeman a kancléř Vratislav Mynář. Právě jejich podporu musí mluvčí mít. Roli v Ovčáčkově ochotě udělat pro Zemana cokoli, byť je to v rozporu s mnoha pravidly i slušností, může hrát i jeho sklon vzhlížet se v autoritách a mimořádný vztah, který se Zemanem mají. On sám o tom hovořil v rozhovoru pro Lidovky.cz. Se Zemanem se prý vídá denně, oba si večer co večer při společném sledování televizních zpráv vyměňují názory. "Bavíme se klidně i dlouhé hodiny o filmech, o knihách, o všem možném. Někdy mě i pozve na večeři," vyprávěl.

O mimořádné Ovčáčkově loajalitě k Zemanovi vypráví i jeho bývalá kolegyně Adamičková. "Je to od něj obrovské uznání, obdiv, má k němu silný osobní vztah," říká.

Několikaletá každodenní spolupráce tak u Ovčáčka vedla k efektu, který je patrný spíše u některých manželských párů. Ty začnou po čase používat podobný slovník i gesta. I prezidentův mluvčí hovoří stále častěji hlubším, zdánlivě rozvážným hlasem, i jeho hlava bývá natočena mírně na stranu a dolů, přesně tak, jako ji mívá jeho šéf.

Samotný Ovčáček přitom pro HN popřel, že by se choval ve vztahu ke svým spolupracovníkům i nadřízeným nějak mimořádně. "Považuji za zcela samozřejmé a správné být loajální ke svému šéfovi. O přehlížení spolupracovníků nemůže být řeč," napsal.

Pokud by Miloš Zeman opět zvítězil, bylo by velmi pravděpodobné, že by si svého mluvčího ponechal. Ovčáčkův fenomén by tak nejspíš dostal další netušené podoby.

Polský novinář Mariusz Szczygiel před více než deseti lety nazval svoji známou knihu o Česku Gottland. Využil trochu absurdního a mimořádného významu zpěváka pro naši zemi. Dnes už je Česko přece jen trochu jinde. Szczygiel by proto možná, kdyby psal knihu nyní, přemýšlel o jiném názvu. Bizarní role Jiřího Ovčáčka by mu jednu trefnou variantu nabízela.

S přispěním Tomáše Perglera