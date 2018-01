Třináctý ročník ankety Hospodářských novin TOP ženy Česka 2017 zná své vítězky. Jsou jimi šéfka tuzemské pobočky společnosti Google Taťána le Moigne, zakladatelka rodinné společnosti Siko koupelny Jaroslava Valová a Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Každoroční anketa, do které se letos zapojilo téměř 400 žen, oceňuje inspirativní a úspěšné manažerky, podnikatelky, startupistky a ženy působící ve veřejné sféře. Hodnotí jejich kariérní výsledky, schopnost dělat rozhodnutí a nést za to odpovědnost. Do poroty letos zasedly osobnosti veřejné sféry i byznysového života. Mezi nimi například členka představenstva ČEZ Michaela Chaloupková, ředitel Národního divadla Jan Burian nebo Senta Čermáková, ředitelka pro inovace ve společnosti Deloitte Česká republika.

"Podporuji projekt TOP ženy Česka, protože je to dobrá příležitost potkat ženy, které mám ráda a kterých si vážím. A vlastně je to dobrá příležitost pro kohokoliv. Podobné akce se nepořádají proto, aby se úspěšní a úžasní lidé poplácali po ramenou. Důležité jsou třeba i proto, že jsou inspirující pro ty, kteří jsou teprve na začátku kariéry. A v případě žen jsou to většinou osobnosti úspěšné se vším všudy. Nejen profesně, ale i lidsky. To je podle mě nejvíc inspirující: že lze udělat skvělou kariéru a nedělat kompromisy ani v soukromém nebo rodinném životě," říká Čermáková.

Porota složená z významných osobností veřejného života i firem ocenila rovněž trojici mladých žen, které se pohybují ve světě start-upů. Pavlína Zychová a Tereza Horáková působí ve start-upech, které jsou úspěšné i v zahraničí.

Ředitelka oddělení start-upů v CzechInvestu Markéta Havlová usiluje o to, aby měli začínající podnikatelé v Česku dobré podmínky pro rozvíjení svých nápadů. Zajímavým projektům umožňuje vyjet do zahraničí a pomáhá i s nalézáním případných investorů.

"Věřím, že právě i naše anketa může inspirovat více žen k tomu, aby začaly podnikat či usilovaly o povýšení, aby se nebály vzít osud do svých rukou. Studií, které potvrzují, že firmy se zastoupením žen ve vedení dosahují výrazně vyšší ziskovosti a nižší rizikovosti, je již celá řada," uvedla Michaela Bakala, patronka projektu TOP ženy Česka a místopředsedkyně představenstva společnosti Economia.

