Designérka Tereza Horáková pracovala čtyři roky pro technologickou společnost Avast. Pak se rozhodla udělat změnu a zamířit do start-upu. Její okolí ji ale příliš nepodpořilo. "Každá žena, za kterou jsem s tím přišla, se mi odchod z práce snažila vymluvit. Namítala jsem, že je ideální chvíle to jít zkusit," vzpomíná mladá kreativní ředitelka start-upu SlidesLive. I ona byla jednou ze 14 inspirativních žen, které včera porota ocenila v anketě TOP ženy Česka 2017.

Všem mladým ženám, které jsou v podobné situaci, Horáková radí, aby rozhodnutí jít do podnikání udělaly co nejdříve. "Ve třiceti je rozhodování mnohem těžší, stokrát si vyslechnete, že to nemáte dělat," popsala v rozhovoru pro časopis, který v souvislosti s anketou TOP ženy Česka Economia vydává.

Další z oceněných start-upistek Pavlína Zychová se teprve učí mít ostré lokty. "Moc se mi to ale nedaří. Hlavní je zdravé sebevědomí, je třeba nebát se a na schůzkách mluvit i za cenu toho, že člověk plácne nějakou blbost," usmívá se spoluzakladatelka firmy MyStay, která má ambici změnit svět cestování.

Mezi podnikatelkami uspěla Jaroslava Valová, zakladatelka rodinné firmy Siko koupelny. "Začala jsem podnikat ve 42 letech a vnímám to spíš jako výhodu. Měla jsem už nějaké životní zkušenosti, tolik jsem neriskovala," popisuje, jak z malé jihočeské firmy vybudovala největšího tuzemského prodejce koupelnového vybavení.

"Ženy často pochybují, zda zvládnou agresivní prostředí byznysu, v péči o děti a rodinu ale pochyby zpravidla nemají," říká Taťána le Moigne, šéfka českého Googlu, která ve své kategorii obsadila první příčku. "Role mužů a žen byla po tisíciletí jasná. V byznysu ženy příliš natrénováno nemají. Je to otázka času, vzdělání a příležitostí, aby dostatečné množství žen vidělo vzory žen jako dobrých lídrů. Pak budou mít více odvahy a motivace to zkusit taky," vysvětluje oceněná manažerka.

Podle předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové, včerejší vítězky kategorie veřejná sféra, má společnost mylnou představu, že se dívky a ženy jaderné fyzice nevěnují. Sama měla na vysoké škole šest spolužaček a osm spolužáků. "Je ale pravda, že v praxi jsou například u jaderných reaktorů ženy v menšině," dodává. Podle vědkyně ženy více vnímají rizika spojená s jadernou energetikou. "Jednou jsem například slyšela od jedné rakouské středoškolské učitelky říkat, že v Temelíně přikládáme jadernými hlavicemi. To byla asi největší hloupost, jakou jsem od odpůrců této energie zaznamenala," směje se předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Výsledky ankety

Manažerka

1. Taťána le Moigne, ředitelka české a slovenské pobočky Googlu

2. Marie Havlíčková, šéfka Slevomatu

3. Jitka Dvořáková, ředitelka a jednatelka společností CZC.cz a Mall Group

Podnikatelka

1. Jaroslava Valová, zakladatelka a bývalá generální ředitelka společnosti Siko koupelny

2. Jiřina Nepalová, zakladatelka a ředitelka společnosti Renomia

3. Liliana Berezkinová, šéfka firmy Nanopharma

Veřejná sféra

1. Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a komunální politička

2. Božena Jirků, ředitelka Nadace Charty 77

3. Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR

Start-up (bez pořadí)

◼ Markéta Havlová, šéfka oddělení start-upů v CzechInvestu

◼ Tereza Horáková, spoluzakladatelka SlidesLive

◼ Pavlína Zychová, spoluzakladatelka MyStay

Síň slávy

◼ Blanka Říhová, imunoložka a předsedkyně České imunologické společnosti

◼ Petra Procházková, finanční ředitelka Agrofertu

