Dvě předvolební televizní vystoupení Miloše Zemana, zatím bez účasti jeho protikandidáta Jiřího Drahoše, máme za sebou. A nutno říci, že si obhájce úřadu nevedl vůbec špatně. Z formátů na privátních televizích, z nichž jedna k němu byla vcelku přívětivá (Nova) a druhá mu ústy svého majitele Jaromíra Soukupa nepokrytě fandí, vytěžil, co se dalo. Oslovil prakticky bez oponentury skoro dva miliony diváků a to se počítá. Na druhou stranu poskytl protistraně užitečný materiál ke studiu a bylo možné zaznamenat momenty, které signalizují, že v ostrém souboji může mít problém.

Jak v neděli na TV Nova, tak včera na TV Barrandov se Zeman pokusil doručit voličům dvě základní zprávy: "Jsem v kondici" a "budu vystupovat jako uvážlivý státník". V prvním bodě nepochybně uspěl. Neviděli jsme unaveného nemocného muže, ale politika, když ne ve vrcholné, tak alespoň ve slušné formě. Orientoval se, byl pohotový, rétorické dovednosti ho evidentně neopustily. A hlavně − nevypadal tak sešle jako při nedávných veřejných vystoupeních. Pro ty nerozhodnuté voliče, kteří váhají s volbou Zemana proto, že si nejsou jistí, zda dalších pět let zvládne, to mohl být důležitý impulz.

V druhém bodě si Zeman také nevedl zle. Vcelku uměřené vystupování, slib, že napříště se nebude chovat tak kontroverzně ("nebudu házet šrapnely"), to vše mělo dát zapomenout na Zemana, který neusne, dokud někoho pořádně neurazí. Proč Zeman hraje tímto způsobem, je vcelku jasné. Potřebuje odradit od účasti ve volbách alespoň některé voliče Jiřího Drahoše a nasazení přívětivé tváře k tomu může přispět. Drahošovou hlavní kartou je "slušnost", a když Zeman představí sebe sama jako někoho, "kdo už bude hodný", může hlavní trumf soupeře otupit. Samozřejmě mu to volby samo o sobě nevyhraje, ale jako součást všestranného zpochybňování, oslabování a znevěrohodňování Jiřího Drahoše to fungovat může. Potud Zeman v "nedebatách" na privátních televizích uspěl.

Pak tady ale jsou momenty, ze kterých může mít radost spíš tábor Jiřího Drahoše. Zeman v rozhovorech opakovaně lhal. Projekt Demagog napočítal z 32 hodnocených výroků v rozhovoru na TV Nova devět prokazatelně lživých a deset zavádějících. Svědčí to jednak o jisté Zemanově nervozitě a hlavně bude mít Jiří Drahoš v ostrých debatách na TV Prima a v České televizi na co upozorňovat. Jak Zeman například vysvětlí, že chce zabránit nové dohodě o migraci známé jako Dublin IV., když do téhle záležitosti nemají prezidenti ve skutečnosti co mluvit? Jak vysvětlí svůj výrok, že je pro povinnou volební účast, když přitom dříve řekl, že pokud by nepostoupil do druhého kola, nešel by k volbám? A tak dále. Lidé, kteří nechtějí volit Zemana proto, že nehraje fér a vymýšlí si, mají o motivaci víc, proč dát hlas protikandidátovi.

Velkou otázkou samozřejmě je, zda se Jiří Drahoš neměl zúčastnit už debat na TV Nova a TV Barrandov. Jeden názor říká, že byl nesmysl dát Zemanovi příležitost nerušeně oslovit skoro dva miliony voličů a místo toho se věnovat kontaktní kampani v regionech, která nemůže zasáhnout zdaleka tolik lidí. Jenže proti zdánlivě neprůstřelnému tvrzení stojí dva argumenty.

Zaprvé smyslem oné Drahošovy "last minute" kontaktní kampaně není jen oslovit lidi na místě, ale hlavně skrze zpravodajství a další informační kanály ukázat širokému publiku, že se dokáže bavit s lidmi, že není žádný suchar, zkrátka že dokáže vyvolat pozitivní emoci, která se s jeho jménem zatím příliš nespojovala. A vcelku se mu to daří. A zadruhé je Drahošovi jasné, že v debatách se zkušeným Zemanem může spíše ztrácet, tak proč zbytečně riskovat hned čtyřikrát. Je to jako v hokeji: Česko také neporazí Kanadu čtyřikrát za sebou. Jednou se to ale podařit může. Správnost nebo chybnost Drahošovy taktiky ukážou až následující dny.

Miloš Zeman, který podle posledních analýz musí spíše dotahovat Drahošův náskok, v přívětivém (Nova) a servilním (Barrandov) prostředí privátních televizí v každém případě získával body. Jenže jednalo se zatím jen o přípravné zápasy, o vítězi se bude rozhodovat jinde − mimo jiné v ostrých debatách dnes na TV Prima a ve čtvrtek v České televizi. Zatím to vypadá, že šance obou soupeřů oslovit zhruba deset procent dosud nerozhodnutých voličů jsou vyrovnané. Stejně jako je neuvěřitelně vyrovnaný celý prezidentský souboj.

