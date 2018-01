Pouhé tři dny zbývají do druhého kola volby prezidenta a kampaň se láme do finální fáze. Právě dnes večer se Miloš Zeman a Jiří Drahoš poprvé střetnou z očí do očí v televizní debatě. Napjatě očekávaný souboj se odehraje v Hudebním divadle Karlín před kamerami Primy. Druhá, poslední diskuse pak přijde na řadu ve čtvrtek v Rudolfinu a odvysílá ji Česká televize.

Právě televizní debaty mohou být tím, co souboj současného prezidenta s bývalým šéfem Akademie věd rozhodne. Průzkumy, které se počínaje dneškem již nesmějí zveřejňovat, totiž v posledních dnech věštily, že hlasování bude maximálně vyrovnané.

"Teprve teď to budou skutečné debaty, ve kterých se něco podstatného odehraje. Až po nich je možné hodnotit oba kandidáty," míní mediální odborník Milan Kruml.

Zeman, který před prvním kolem debaty ignoroval, změnil taktiku. Vyhověl Drahošovu přání vzájemných diskusí a nakonec jej vyzval až ke čtyřem televizním soubojům. Akademik se ale rozhodl vynechat první dva z nich − nedělní na Nově a včerejší na TV Barrandov tak Zeman absolvoval pouze ve společnosti moderátora.

Podle odborníků na politický marketing Drahoš sám sebe vmanévroval do nepříjemné situace. "Především se neměl po prvním kole ukvapovat a neměl vyzývat Miloše Zemana k debatám. Tím mu nahrál na dokonalou smeč. Prezident by jen těžko hledal, jak vykomunikovat, že před druhým kolem do debat najednou půjde," míní Alžběta Králová z Institutu politického marketingu v Praze.

Místo prvních dvou diskusí na Nově a na Barrandově vsadil Drahoš na setkávání s voliči. Podle odborníka na politické kampaně Jakuba Horáka, který nedávno pracoval pro piráty i prezidentského kandidáta Mirka Topolánka, je to ale přesvědčování již přesvědčených a nemůže mu přinést žádnou významnou část nových hlasů.

Politolog Jan Charvát z Fakulty sociálních věd UK ale soudí, že neúčast v prvních dvou duelech Drahošovi neuškodí. "Řekl, že půjde do dvou debat, což dodržel, a zůstal na této pozici, což mu může ve výsledku v očích některých voličů spíše nahrát," říká Charvát. Nejdůležitější podle něj bude debata v ČT, protože je nejblíž termínu voleb.

Po návratu z víkendového setkání s voliči se Drahoš začal chystat na dnešní první televizní duel se Zemanem. "Máme k tomu velmi speciální a intenzivní přípravu," řekl Drahoš. Prezident je po stránce rétorických schopností považován za favorita debat − součástí Drahošovy přípravy proto byl i videozáznam předchozího Zemanova vystoupení.

Jakou taktiku nasadí, Drahoš do značné míry prozradil právě při diskusích s lidmi. "Víte o tom, že Miloš Zeman v minulosti podporoval přijetí eura?" reagoval například na dotaz jednoho ze Zemanových příznivců. "A divil byste se, jak často nynější prezident názory mění," dodal Drahoš s tím, že chce na Zemanovy názorové proměny poukázat právě při debatách.

Drahoš zřejmě zmíní i některé z deseti otázek, které Zemanovi adresovala televize DVTV a na něž Zeman nikdy neodpověděl. Jsou mezi nimi třeba dotazy, kdo financuje jeho předvolební kampaň v řádech desítek milionů korun nebo proč se jeho jednání s ruským prezidentem opakovaně účastní Martin Nejedlý, který je prokazatelně napojený na ruskou firmu Lukoil.

Když na mítinku v Brně zazněla zmínka o těchto otázkách, Drahoš zareagoval, že jeho lidé o nich vědí a že slouží jako jeden z podkladů pro televizní debaty.

Tým okolo Miloše Zemana se k závěru kampaně nechce vyjadřovat. "Teď se soustřeďujeme na názorové duely s Jiřím Drahošem," sdělil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček bez dalších podrobností. V podobném duchu odpověděl i marketingový poradce Roman Lipták, který Zemanovi pomáhal už před volbami v roce 2013. "Nyní by nebylo vhodné dávat jakékoliv vyjádření. Nechci se ani vyjadřovat k Jiřímu Drahošovi, rád odpovím ihned po zveřejnění výsledků," sdělil.

