Počet letadel v Česku se podle údajů Úřadu pro civilní letectví za posledních deset let zvýšil více než o polovinu na bezmála 2800. Přibývala tak například téměř dvakrát rychleji než osobní vozy.

Ještě větším tempem pak roste počet takzvaných sportovních létajících zařízení, kam spadají například ultralehká letadla nebo rogala, jež ve statistikách Úřadu pro civilní letectví nejsou. Evidenci má v tomto případě na starosti Letecká amatérská asociace, jejíž rejstřík ukazuje mezi lety 2006 a 2016 nárůst jejich počtu více než o tři čtvrtiny na 6600.

Podle lidí z branže je důvodem sílícího zájmu o létání především zlepšující se ekonomická situace, jež umožňuje vlastnit a provozovat letadlo i lidem, kteří by si ho dříve buď nemohli dovolit, nebo by se jim to nevyplatilo.

Důvody pro pořízení letadla se ale různí. Na jedné straně stojí lidé, kteří létání vnímají jako sport či koníček a věnují se mu ve volném čase. Přibývá ale také těch, pro které je to rychlejší a pohodlnější způsob dopravy mezi dvěma různými místy. "Roste počet nově pořizovaných letadel do stávajících flotil. Přibývá i nových vlastníků, kteří si letadlo kupují jako investici a pohodlný a časově úspornější dopravní prostředek," uvedla Hana Kulhová, která má v pojišťovací makléřské společnosti Renomia na starosti oblast pojištění letadel.

Ve vzduchu se šetří čas

Jedním z lidí, kteří nákupem letadla spojili příjemné s užitečným, je i jednatel strojírenské společnosti Hennlich Pavel Šumera, jenž často jezdí pracovně na Slovensko. Zpáteční cesta autem podle jeho slov trvá 14 hodin, letadlem je o devět hodin kratší. První Cessnu, což je jeden z nejčastějších typů vícemístných privátních letadel, si podnikatel pořizoval, protože letoun, který si do té doby pronajímal, nebyl k dispozici vždy, když potřeboval. Půjčování se navíc pojilo se složitou administrativou.

"Předloni jsem díky létání ušetřil přes 400 hodin, což odpovídá dvěma měsícům mého pracovního času," popisuje hlavní výhodu podnikatel. Letová hodina jeho stávajícího stroje Piper Malibu Jetprop vyjde i se započtením opotřebení letadla zhruba na 16 tisíc korun. Ušetří ale náklady na pilota, protože za knipl usedá on sám.

Stejně jako přibývá jednotlivců s vlastním letadlem, rostou se zvýšenou poptávkou zákazníků i flotily firem, jež letadla pronajímají, provozují a spravují. Jednou z nich je i společnost ABS Jets, která se zaměřuje na trysková letadla pro soukromé lety. Loni svoji flotilu rozšířila o nový stroj s mimořádně velkým doletem nad 10 tisíc kilometrů, aby vyšla vstříc zákazníkům, kteří se chtějí bez mezipřistání dostat do vzdálených destinací.

"Zaznamenali jsme také zvýšenou poptávku po pronájmu soukromých letadel. S ohledem na dosavadní vývoj předpokládáme, že někteří nájemci začnou uvažovat o koupi vlastního letounu. A ti, kteří ho již vlastní, budou častěji přecházet na stroje vyšších kategorií," očekává ředitelka ABS Jets Andrea Brdiarová.

Rostoucí zájem o privátní létání potvrzuje také největší letiště v Česku v Praze na Ruzyni. To v roce 2017 zaznamenalo 12 596 vzletů nebo přistání letadel v rámci takzvaného všeobecného letectví. Jde o všechny lety kromě pravidelných a nepravidelných spojů leteckých společností či armádních letů. Oproti roku 2010 jde bezmála o pětinový nárůst a lety tohoto typu se nyní na provozu v Ruzyni podílejí z 8,5 procenta. Pro menší mezinárodní letiště, jako je například to v Karlových Varech, je pak tento typ provozu z hlediska jejich podnikání ještě důležitější.

Létání převážně pro zábavu

Lidí, kteří mají oprávnění pilotovat letoun, kluzák či vrtulník, je v Česku zhruba devět tisíc. Ještě více je však těch, kteří se do vzduchu vydávají pomocí zmíněných sportovních létajících zařízení. Zpravidla jde o milovníky rekreačního létání pro zábavu na padákových kluzácích (paraglidech) nebo v ultralehkých letadlech. Oprávnění létat jim vydává Letecká amatérská asociace, která pilotů "sportovních létajících zařízení" eviduje přes 13 tisíc.

Řadí se mezi ně i obchodník s drahými kovy a bývalý privátní bankéř Denis Petrakov, který získal pilotní licenci pro ultralehké letadlo v roce 2011. "Chtěl jsem se naučit něco nového a vyčistit si hlavu od práce v kanceláři," popisuje Petrakov motivaci, která ho k létání přivedla.

Ve srovnání s mezinárodně uznávanou profesionální licencí (PPL) je získání oprávnění pro "sportovní létající zařízení" jednodušší a také méně nákladné. Přesto jde podle Petrakova o desítky hodin teoretického i praktického výcviku, který mu celkově zabral zhruba jeden rok a stál ho sto šedesát tisíc korun.

Ačkoliv s ultralehkým letadlem (maximálně dvoumístný stroj o hmotnosti do 450 kilogramů) není možné létat v noci nebo při špatném počasí, nejde pouze o volbu lidí, kteří si nemohou dovolit dražší stroj. "Létání s ultralighty je mnohem zábavnější než třeba u Cessny. Jsou mnohem obratnější ve vzduchu a na jednu nádrž mají dolet až dva tisíce kilometrů," říká Petrakov.

Zlepšující se ekonomická situace se projevuje nejen v narůstajícím počtu lidí, kteří chtějí pilotovat či sami vlastnit letadlo. Ve vzduchu přibývá i cestujících na komerčních linkách leteckých společností. Dokládají to například data z pražského Letiště Václava Havla, kterým loni prošlo rekordních 15,4 milionu cestujících, meziročně téměř o 18 procent více. "Obecně je nárůst ovlivněn větší ochotou lidí utrácet za cestování na straně jedné a zvyšující se cenovou dostupností létání na straně druhé," říká ředitel letiště Václav Řehoř.

Loňský rok byl historicky nejlepším také pro největší českou leteckou společnost Travel Service. Většinový vlastník národního dopravce ČSA přepravil pod svojí nízkonákladovou značkou SmartWings a na charterových letech 5,5 milionu cestujících, o pětinu více než v roce 2016.

