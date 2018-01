Kamionoví dopravci v Česku riskují na zahraničních cestách pokuty. Německo, Francie a Belgie pokutují od loňského roku řidiče, kteří svůj povinný týdenní odpočinek tráví místo hotelu nebo ubytovny v kabině svého auta. Chtějí tím vyřešit problém řidičů z Východu, kteří se svými kamiony pobývají v cizí zemi i několik měsíců za nevyhovujících podmínek. Opatření se dotklo i českých dopravců. Ti nařízení často ignorují a noc v hotelu řidičům neplatí.

Tvrdí přitom, že pravidla neporušují proto, aby ušetřili za ubytování, ale kvůli odpovědnosti za náklad. "Jsme v neřešitelné situaci. Dostali jsme už několik takových pokut. Naposledy to bylo 1600 eur pro firmu a 600 eur pro řidiče. Nemůžeme ale nechat naložený vůz, za který máme odpovědnost, bez dozoru a poslat řidiče pryč," říká jednatel logistické firmy O.K. Trans Praha Vladimír Starosta, který je prezidentem sdružení dopravců Česmad Bohemia.

Za firmy se staví i ministerstvo dopravy. "Dopravce je odpovědný za zboží od převzetí až do předání, jakékoliv vzdálení se od nákladu by znamenalo porušení podmínek přepravy. V případě pojistné události by došlo ke zkrácení pojistného plnění," vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

45 hodin odpočinku Proti řidičům z Východu Po šesti dnech za volantem musí podle předpisů řidič 45 hodin odpočívat. Německo, Francie a Belgie začaly loni pokutovat ty řidiče, kteří tento odpočinek tráví v kamionu. Opatření míří především proti levným dopravcům z východu Evropy, kteří vysílají řidiče jezdit několik týdnů do zmíněných zemí. Některé státy Evropské unie si stěžují, že se jedná o omezení konkurence dopravců. Problémové delší trasy Čeští dopravci povinnost řeší především u svých řidičů, kteří jezdí na delších trasách. Týká se to hlavně těch, kteří jezdí se zbožím do Španělska. Ti se často nestihnou během šesti dní vrátit do Česka, a týdenní odpočinek proto čerpají v cizině. Doklad, nebo pokuta V Německu se musí řidič při kontrole prokázat dokladem o zaplaceném ubytování. Jinak mu hrozí za každou hodinu odpočinku strávenou v kabině až 60 eur pokuty. Dopravce pak zaplatí přibližně třikrát tolik.

Připomíná úmluvu CMR o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě. Podle té nese dopravce v případě, že náklad někdo odcizí, pouze částečnou odpovědnost. "Pokud však řidič nebyl u vozu přítomný, berou to soudy jako hrubou nedbalost a z částečné se může rázem stát plná odpovědnost. A je rozdíl, pokud u nákladu cigaret za 25 milionů korun ručíte za deset, nebo sto procent hodnoty," říká Starosta.

V takovém případě by podle něj pojistka nepokryla škodu. Pojištění se zpravidla vztahuje pouze na odpovědnost dopravce vyplývající ze zmíněné úmluvy, nikoliv na celkovou hodnotu zboží. V případě cigaret za 25 milionů tak pojištění kryje zhruba zmíněných 2,5 milionu. Pokud by dopravce musel pojistit celý náklad, výrazně by mu vzrostly náklady, což by se promítlo do ceny za převoz zboží.

Opuštění kamionu může být problém i pro samotné pojišťovny. Většina z nich nevidí komplikaci v tom, když řidič nocuje mimo kamion, klíčové pro ně je, aby byl vůz v takovém případě zaparkovaný na bezpečném místě.

"Máme podmínku, aby se naložená vozidla odstavovala uzamčená na hlídaném parkovišti, nepřetržitě zajištěném pozemku nebo zajištěná dozorem. V případech, kdy není možné takové parkování, připouštíme i odstavení na veřejných odstavných plochách vybraných s odbornou péčí," říká mluvčí ČSOB Pojišťovny Petr Milata. Dodává však, že na veřejných odstavných místech není možné odstavit všechna vozidla.

Ministerstvo dopravy upozorňuje, že v Evropě chybí místa, kde by řidiči mohli kamion bezpečně zaparkovat. "Akutní je i nedostatek ubytovacích kapacit u páteřních sítí. Velké soupravy mají navíc do mnoha západních měst zakázaný vjezd," říká Neřold.

Proto už ministerstvo navrhlo Evropské komisi, aby určila, v jakých vozech je možné přespávat. "Opakovaně doporučujeme, aby se odborná veřejnost seznámila s komfortem a vybavením nových tahačů, které jsou zázemím a bezpečím výrazně nad úrovní ubytoven u dálnic," říká Neřold.