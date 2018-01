Než se stal před Vánoci novým velvyslancem USA v Česku, stačil být Stephen King agentem FBI, podnikatelem i středoškolským učitelem. Ve svých šestasedmdesáti letech toho má už dost za sebou. Učil za 4200 dolarů ročně, pak odešel k FBI, v polovině 70. let státní službu opustil a "doma ve Wisconsinu" desítky let úspěšně podnikal.

King není kariérní diplomat, patří zhruba ke třetině amerických velvyslanců, kteří jsou jmenováni politicky. Jinými slovy "za zásluhy", nejčastěji za předchozí finanční a organizační pomoc v prezidentské kampani. "Já jsem přímo v Trumpově kampani nepracoval, byl jsem však předsedou organizačního výboru republikánského nominačního sjezdu v Clevelandu v červenci 2016," vysvětluje.

A k pochopení, co obnáší organizace takzvané konvence, kde strana oficiálně potvrzuje svého kandidáta na prezidenta, dodejme pár čísel. "Pro Cleveland jsem měl rozpočet 65 milionů dolarů, pracovalo pro mě 120 lidí, s přípravou jsme začali rok a půl předem," vypočítává King. Ze současnosti ale udělejme "hollywoodský" střih padesát let zpět.

"Znáte Hořící Mississippi? Tak to je věrný popis, to byl můj život," jmenuje King známý film natočený podle skutečné události, kdy FBI vypátrala a dostala před soud členy Kukluxklanu, kteří v roce 1964 v Mississippi zavraždili tři občanskoprávní aktivisty. Sám King dorazil do Jacksonu, hlavního města Mississippi, jako mladý agent FBI v roce 1967, právě se začátkem soudního procesu.

"Byla to napjatá doba, dostal jsem se do situací, kdy jsem se sám sebe ptal, kde jsem nechal rozum," říká King, že jedním z jeho úkolů bylo získávání informací zevnitř klanu. Konkrétní případy ani po půl století zveřejňovat nechce, ale poznamenává, že "shodou náhod" bydlel ve čtvrti, kde žili i vysoce postavení členové klanu. "A když se uprostřed noci něco seběhlo, bylo na mně, abych šel a zjišťoval, kde členové klanu právě jsou."

Odstup při popisu detailů si velvyslanec King nechává i při líčení situace z června 1972, kdy sloužil jako osobní ochranka Johna Mitchella, tehdejšího šéfa prezidentské kampaně Richarda Nixona, a zároveň měl na starosti i bezpečí jeho manželky Marthy a jejich sedmileté dcery. Štáb právě vedl kampaň v Kalifornii, když byli ve Washingtonu při vloupání do centrály demokratické strany v areálu Watergate zatčeni lidé z Nixonova týmu. Mitchell musel odletět do Washingtonu, "aby si poradil", jak sarkasticky vzpomíná King, "s drobným PR problémem, který následně přerostl v aféru Watergate".

Pro Kingův příběh je ale podstatnější, co se v následujících dvou dnech stalo v kalifornském hotelu, kde zůstal s Mitchellovou rodinou. Podle médií, jak v souvislosti s Kingovým nástupem do Prahy loni v prosinci znovu napsal časopis Newsweek, měl King v hotelu násilím držet Marthu Mitchellovou, aby nemohla kontaktovat novináře.

"Z respektu k rodině Mitchellových jsem se už tehdy rozhodl o tom nemluvit a neudělám to ani nyní. Ale mohu říct, že paní Mitchellová médiím neříkala pravdu," tvrdí King. Interpretace, že byla držena v zajetí, aby nemohla mluvit o Watergate, je podle něho nesmyslná. "Neměla ani co říct, sama se o všem dozvěděla až z novin, které jsem jí já sám přinesl," říká.

"Zklamání," líčí King svůj tehdejší pocit z celé aféry Watergate. Byl to ovšem impulz, aby opustil státní službu a přestoupil do "svobodného světa". Do byznysu, kde postupně řídil několik středně velkých společností. "Vydělávat peníze je příjemné. Ale to, že se něčeho chopíte, postupně to budujete, dáte lidem práci a sledujete, jak profesně rostou, to je nejvíce vzrušující," říká King. A asi není překvapivé, že jeho prioritou velvyslance v Česku bude podpora investic českých firem v USA a amerických v Česku.

"A nemusí jít o velké investice. Většinu pracovních míst v USA tvoří malé a střední podniky. Na to se chci soustředit," doplňuje nový americký velvyslanec.