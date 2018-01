Vzhledem k tomu, že se v našem regionu ekonomice již nějakou dobu daří, zvyšuje se i životní úroveň obyvatel a tím také množství cestujících využívajících leteckou dopravu. S rostoucí poptávkou po letecké dopravě přibývá také letadel. Nejedná se však jen o tuzemskou záležitost, v posledních letech jde minimálně o evropský trend.

Začíná to už u stále rostoucího počtu objednávek i dodaných dopravních letadel, který vykazují největší rivalové Boeing a Airbus. Přestože aerolinky musí objednávat letadla s velkým předstihem, aktuální pozitivní nálada na trhu s dopravními letadly jim pomáhá.

Samostatnou kapitolou je pak rostoucí počet soukromých letadel v českých rukou. Zde hraje hlavní roli především dobrá kondice hospodářství, v menší míře pak i jisté nepohodlí spojené s cestováním pravidelnými linkami. Zavádění dalších a dalších bezpečnostních opatření motivuje cestující hledat v této oblasti dopravy efektivnější alternativy. Zásadní výhodou soukromých letadel je velká flexibilita jak v čase, tak v místě, kam se dá letadlem zaletět.

Privátní letadla, ať už vlastněná nebo pronajímaná, se tak čím dál víc používají nejen k obchodním, ale i dovolenkovým letům. Nárůst počtu sportovních letadel, větroňů nebo horkovzdušných balonů je na druhou stranu čistě dokladem rostoucí životní úrovně.

Co je však důležité zmínit jako méně patrný efekt nárůstu počtu letadel v České republice, je nezanedbatelný dopad tohoto trendu na růst HDP, protože je jednoznačně prokázáno, že růst letecké dopravy má přímý dopad na růst hrubého domácího produktu dané země.

Letecká doprava generuje významné ekonomické efekty − a to v celé škále činností, které jsou s leteckou dopravou spojeny. Začíná to letištními poplatky, servisem letadel, prodejem leteckého paliva či školením pilotů, ve výčtu by se dalo pokračovat. Většinou jde o činnosti s vysokou přidanou hodnotou a sofistikovaností pracujících v tomto sektoru. Proto má letecká doprava pozitivní multiplikační efekt na celou národní ekonomiku.

Nelze opomenout, že pro zemi, která se nachází v centru Evropy a nemá vlastní moře s přístavy, je letecká doprava důležitým prvkem spojení s okolním světem.

Do budoucna je také důležité, že se podařilo udržet funkční jednu z nejstarších aerolinek na světě − našeho národního dopravce ČSA (nyní ve skupině Travel Service). Díky tomu se dá očekávat, že firma bude nakupovat další letadla. Což se příznivě odrazí i na růstu českého HDP. Vzduch je naše moře − heslo, které jsem si vypůjčil z meziválečného období ČSA, tak platí stále.

