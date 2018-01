Doby, kdy byla tahounem investic do obnovitelných zdrojů hlavně Evropská unie, jsou dávno pryč. Jasným lídrem je nyní Čína. Na ni připadá zhruba 40 procent z celkových 333,5 miliardy dolarů, tedy téměř sedm bilionů korun, které se do zelené energie loni po celém světě investovaly.

Podle studie Bloomberg New Energy Finance (BNEF) to bylo meziročně o tři procenta více.

Oproti Číně se v Evropě do obnovitelných zdrojů investovala zhruba jen polovina. Ještě v roce 2010 to ale bylo přesně naopak − na EU připadalo více než 46 procent ze všech zelených investic. Mohly za to hlavně štědré dotace, které měly pomoci rozvoji těchto tehdy ještě velmi drahých technologií.

Díky nim chce EU dosáhnout podílu zelené energie na celkové spotřebě 20 procent v roce 2020. Některé země jsou ale ještě dál. Díky masivní podpoře například Německo v minulém roce vyrobilo rekordních 38,5 procenta elektřiny z obnovitelných zdrojů.

A jejich podíl chce navýšit i Čína. Ta má sice velký podíl vodních zdrojů, její energetika se ale z velké většiny stále spoléhá hlavně na špinavé uhlí. A ve spojení se smogem a průmyslovou výrobou se to začíná podepisovat na zdraví tamních obyvatel.

Díky tomu, že Čína několik let počkala s masivní výstavbou solárů a větrníků, navíc miliardy dolarů ušetřila. Hlavně evropské dotace umožnily nový rozvoj technologií a především obrovský pokles cen. Nyní stojí hlavně solární elektrárny jen zlomek toho, za kolik se v EU před osmi či devíti lety stavěly.

A tento pokles dál pokračuje. "U typické instalace klesla v minulém roce cena za megawatt oproti tomu předchozímu o 25 procent," říká šéf BNEF Jon Moore.

Právě to vede k tomu, že se ve světě investuje hlavně do slunce − ze zmiňovaných 333,5 miliardy dolarů měly fotovoltaické elektrárny podíl 48,5 procenta.

Kolik přesně se nových panelů loni postavilo, zatím není jasné. Jen v roce 2016 ale vzrostl instalovaný výkon solárních elektráren o 76 na celkových 306 gigawattů. A tento trend by měl podle dřívějších odhadů solárních asociací vydržet.

V Česku se ale v porovnání se světem rozvoj obnovitelných zdrojů téměř zastavil. Může za to hlavně takzvaný solární boom z let 2009 a 2010, kdy se kvůli přestřeleným dotacím nekontrolovaně rozjela výstavba fotovoltaických elektráren.

Díky obnovené podpoře nicméně začaly růst alespoň malé sluneční elektrárny na střechách, které většinou neslouží pro dodávky do sítě, ale k pokrytí vlastní spotřeby, ať už u rodinných domů či menších firem. Tempo růstu je však velmi pomalé.

"Loni v Česku vznikly instalace s titěrným výkonem asi čtyř megawattů, a my jsme tak stále o dva řády níž, než co by naši montéři dokázali stavět. Tímto tempem bychom k naplnění i těch nejopatrnějších scénářů potenciálu potřebovali více než jeden a půl tisíce let," říká předseda Komory obnovitelných zdrojů Štěpán Chalupa.

Podle odhadů komory se loni do výstavby solárních elektráren v Česku investovalo 112 až 130 milionů korun. Výhledy jsou ale optimističtější a už letos by to prý mohlo být až tři čtvrtě miliardy.

Pozitivní je, že se v minulém roce po více než třech letech postavil první větrný park. Firma EEH postavila třináct větrných věží o výkonu 26 megawattů ve Václavicích u Hrádku nad Nisou na Liberecku. Celkově do nich investovala více než miliardu korun.

Lepší to ale v tuzemsku není ani s dalšími typy zelené energie. Například v bioplynu loni nepřibyl jediný zdroj. Přitom právě tyto elektrárny mohou v síti působit jako vyrovnávací složka při výkyvech výkonu u větrných a slunečních elektráren.

