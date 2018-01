Držitelů licencí pro létání s ultralighty, jež vydává Letecká amatérská asociace (LAA), je stále více. "Každý, kdo chce udělat kurz, musí počítat přibližně s jedním rokem," upozorňuje obchodník s drahými kovy Denis Petrakov na časovou náročnost získání licence. Sám nejčastěji létá na ultralightu Zephyr, který si pronajímá v letecké škole, kde licenci získal.

HN: Proč jste začal s létáním?

Chtěl jsem se naučit něco nového a vyčistit si hlavu od práce v kanceláři. Taky jsem chtěl vidět z výšky české hrady a zámky. Teď mám nalétáno asi 200 hodin.

HN: Jaký máte pilotní průkaz?

Od roku 2011 mám licenci na ultralighty, vydanou Leteckou amatérskou asociací. Ultralighty jsou dvoumístná letadla pro rekreační létání. Nemohu tedy pilotovat vícemístná letadla a vzít třeba rodinu nebo přátele k moři. To bych musel mít profesionální pilotní průkaz podle standardů Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO). Moji licenci vydává LAA. S ní mohu kromě Česka létat třeba do Německa, Polska a na Slovensko, což už je geograficky docela dost velký prostor. Naopak do Rakouska se s ní nedostanu. Zkoušel jsem použít amatérskou licenci i na Maltě a na Kanárských ostrovech, abych se proletěl spolu s instruktorem. A uznali mi to.

Denis Petrakov (39) Podnikatel, obchodník s drahými kovy pro Českou mincovnu a bývalý privátní bankéř. Původem Rus z Moskvy, který dlouhodobě žije v Česku. Na ultralightech létá od roku 2011.

HN: V čem spočívá hlavní rozdíl mezi zmíněnými licencemi?

Ta na ultralighty není na 100 procent mezinárodně uznatelná. Nemohu provozovat komerční lety, létat v noci nebo jen pomocí přístrojů, když je horší počasí. Ultralight je jako kabriolet. Vytáhnete ho za dobrého počasí. Letové vlastnosti dnešních ultralightů jsou však na takové úrovni, že létání s nimi je mnohem zábavnější než třeba u Cessny. Jsou mnohem agilnější ve vzduchu a například na jednu nádrž uletí i dva tisíce kilometrů.

HN: Co jste musel splnit, abyste pilotní průkaz dostal?

Nejdříve absolvovat teorii, což jsou předměty jako meteorologie, navigace, pravidla letového provozu a podobně. Je to celkem osm předmětů, každý znamená minimálně jedno tříhodinové sezení a vlastní studium. Trvá to tak dva měsíce.

HN: A pak následuje létání…

Jako pilot musíte splnit více než dvacet dovedností. Nutné je nalétat nejméně 20 hodin. Pro úplného začátečníka je to ale málo. Tady je háček u nabídek leteckých škol, protože vždycky inzerují jen minimální cenu za výcvik. Mě vyšlo získání průkazu celkem na 160 tisíc korun, včetně základní výstroje a kvalitních sluchátek. A chce to opravdu hodně času. Důležitý je trénink vzlétání a přistávání, to jsem zkoušel aspoň 300krát. Sólově jsem letěl teprve po 30 letových hodinách a zkoušky jsem udělal po 60 hodinách. To tedy znamenalo jet šedesátkrát na letiště, protože zpravidla se necvičí déle než hodinu. Každý, kdo chce udělat kurz, musí počítat přibližně s jedním rokem. První sólový let ale stojí za to.

HN: Máte vlastní letadlo?

Ne, pronajímám si ho u letecké školy. Létám hlavně na Zephyru, což je ultralight od českého výrobce ATEC. Zkoušel jsem i Faetu od stejné firmy nebo český Sting. V zahraničí jsem zkusil italský letoun Tecnam.

HN: Kam nejčastěji létáte?

Nejvíce po severních i středních Čechách, protože tam je základna letecké školy Fly For Fun, kde si letadlo půjčuji. Zajímavé bylo letět nad Sněžkou, hlavně kvůli navigační trase. Nejsem úplně typ, který potřebuje podnikat v ultralightu dálkové tratě. Ono je to i organizačně dost nákladné. Na let do Chorvatska, kde bych obletěl Alpy, vykoupal se a vrátil zpátky, mi nikdo letadlo nepůjčí, protože nemám zkušenosti s takovými přelety v roli hlavního pilota.

HN: Kolik stojí létání v ultralightu?

Jedna letová hodina vyjde na něco přes dva tisíce korun, včetně paliva. Kromě přistávacích poplatků už pak nic neplatím. Co mě hodně láká, je pilotáž v akrobacii, což je minimálně 10 tisíc na hodinu s instruktorem. Jeden speciální trénink už jsem zažil. Abych mohl pilotovat i závodní letadla, musel bych získat další speciální licenci a také mít velice dobrou fyzickou kondici.

HN: Chystáte se pořídit si vlastní letadlo?

Zatím ne. Průměrný ultralight stojí jako luxusnější auto, do 1,5 milionu korun. Jsou tu ale další náklady. Uskladnění v hangáru je to nejmenší. Dále různé kontroly, generálka motoru, pojištění. Navíc ročně nalétám tak 30 hodin, to by se mi nevyplatilo.

