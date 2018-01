Podle Pavla Šumery, který řídí strojírenskou firmu Hennlich z Litoměřic, se podmínky pro soukromé létání oproti 90. letům výrazně zlepšily.

HN: Kdy jste začal s létáním?

Pilotní průkaz mám od roku 1992. Od té doby jsem nalétal kolem dvou tisíc hodin.

HN: Kdy jste si pořídil první letadlo?

První firemní letadlo Cessna 172 M jsme pořizovali v roce 1995. Důvodem bylo, že se nedalo spolehnout na to, že letadlo z aeroklubu bude k dispozici tehdy, když ho budu potřebovat. Tehdejší administrativa spojená s půjčením letadla z aeroklubu navíc byla dost zdlouhavá. Nyní létám na Piper Malibu Jetprop.

Pavel Šumera (56) Jednatel strojírenské firmy Hennlich má mezinárodní pilotní průkaz od roku 1992. Obchodně létá hlavně na Slovensko, čtyřikrát už ale přeletěl také Atlantický oceán.

HN: Máte letadlo hlavně kvůli byznysu, nebo jen rád létáte?

Je to tak půl na půl. Mým cílem při pořízení letadla bylo, abych větší část jízd autem za byznysem nahradil letadlem. Přímo řídím také slovenskou společnost Hennlich a třeba v roce 2016 jsem musel pracovně 40krát na Slovensko. Autem by mi to i za ideálních podmínek trvalo 14 hodin. Letadlem ze dveří do dveří, tedy včetně přeprav na letiště a z letiště či předletové prohlídky, je to pět hodin téměř za jakýchkoliv okolností. Ušetřil jsem tak přes 400 hodin, což jsou dva měsíce mého pracovního času. Samozřejmě radost z létání v tom je také.

HN: Jak často létáte?

Většinou každý týden, někdy i několikrát do týdne, převážně do zahraničí. Nejčastěji na Slovensko. Po Česku je letů výrazně méně, hlavně do Ostravy a občas do Brna. Dále létám prakticky po celé Evropě − Německo, Rakousko, Polsko, Itálie, Francie, Chorvatsko, Slovinsko, byl jsem i v Norsku, Bělorusku a pár měsíců před zničením letiště jsem přistával i v Doněcku na Ukrajině. Už jsem ale jako pilot čtyřikrát letěl přes Atlantik, pár týdnů jsem také létal po USA a Kanadě.

HN: Kolik provoz vašeho letadla stojí?

Čisté náklady se započtením amortizace letadla vycházejí kolem 16 tisíc korun na letovou hodinu. Nepočítám-li amortizaci, tak asi polovinu.

HN: Co podle vás brání případnému dalšímu rozvoji privátního letectví v Česku?

Oproti době, kdy jsem začal létat, jsou podmínky v Česku nesrovnatelně lepší. Ať už se jedná o to, kam vůbec může soukromý letoun letět − letový plán je možné podávat elektronicky i méně než hodinu před letem, je lepší dostupnost informací potřebných pro přípravu letu, stejně jako vstřícnost lidí z řízení letového provozu. Jednomotorová letadla taky mají mnohem větší možnost létat pomocí přístrojů za zhoršených letových podmínek a dělat noční lety. Přesto je ale privátní létání v Evropě podstatně složitější a hlavně asi dvakrát dražší než v USA.

