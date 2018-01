Vypadá to, že regulace dohnala i něco tak nespoutaného, jako jsou kryptoměny. Investoři jsou nyní znechucení nízkou kolísavostí běžných aktiv. Měřeno indexem strachu VIX se bojí rychlých změn vůbec nejméně od roku 2007. Na trhu však vždy bude skupina spekulantů, kteří chtějí vydělat rychle a kryptoměny se jim staly dokonalým prostředkem.

Po posledním nárůstu se ale ukázalo, jak koncentrovaný trh s bitcoinem vlastně je. Dominuje v něm Čína. A právě tam se nejrozšířenější kryptoměna přestala líbit místním úřadům. Prvním krokem byl zákaz bitcoinových burz. To by ještě tolik nevadilo, protože bitcoin je z podstaty věci měnou, kterou lze zobchodovat kdekoliv. Mnohem závažnější je ale problém energetické náročnosti těžby, chcete-li, výroby bitcoinů. Servery, které luští kódy na nové "mince" spotřebovávají stále více elektřiny. A když už vám něco spotřebuje stejné množství energie jako Argentina za celý rok, zkrátka to odpojíte. Čínští těžaři proto nyní berou své servery a utíkají s nimi pryč za nejbližší levnou elektřinou. Mezitím jejich třpytivé zlato stojí polovinu toho, co před Vánocemi.

A jak už to známe z regulace v jiných oblastech, všem omezením určitě ještě neodzvonilo. Další vlnu opatření proti bitcoinu proto čekejme již na jednání zemí G20 v březnu.

