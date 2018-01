Pavel Vopařil byl loni důležitou postavou při úspěšném prodeji Slevomatu, který nakonec připadl britské společnosti Secret Escapes. I díky němu si původní většinový vlastník slevového portálu, česká investiční skupina Miton, přišel na nejméně 800 milionů korun, které od Britů odhadem inkasoval.

A právě proto nyní Miton svého někdejšího investičního poradce, který prodej Slevomatu řídil, přibral do svých řad. Vopařil má liberecké skupině z pozice takzvaného venture partnera pomoci vydělané stamiliony investovat.

Miton spravuje internetové společnosti se souhrnnými tržbami ve výši několika miliard korun. Část z peněz, které za Slevomat inkasoval, chce nyní využít k expanzi svých dceřiných firem na další evropské trhy.

Vopařilovým úkolem bude zastupovat zájmy skupiny ve dvou z těchto společností − Bonami a Lavito International, v nichž navíc získá i neupřesněné menšinové podíly.

"Manažerům obou společností bych měl pomáhat z pozice aktivního akcionáře. Rozhodně to ale není tak, že bych práci managementu nějak nahrazoval," vysvětluje Vopařil.

Bonami na internetu prodává nábytek a bytové doplňky a loni utržilo přes 700 milionů korun. E-shop vedle Česka působí ještě na Slovensku, v Polsku a v Rumunsku. "Ambicí je ale expandovat i na další východní trhy. Letos chceme vstoupit do Maďarska nebo do některého z balkánských států," uvádí Vopařil, podle něhož firma hodlá posílit i na svých tradičních trzích. "Letos je cílem, aby Bonami v tržbách přesáhlo miliardu korun," upřesňuje.

Prodeji nábytku stále dominují kamenné prodejny, a navíc internetový trh v této oblasti není příliš obsazený. "Proto věřím, že je tu obrovský prostor k růstu," míní Vopařil.

Podobné plány má nový společník Mitonu také se společností Lavito International, což je mobilní aplikace na objednávání wellness služeb masérů či kadeřníků.

Lavito působí v Polsku a v Turecku a také ono by se mělo rozšiřovat do dalších zemí. "Chtěli bychom expandovat zvláště do západní Evropy. Pravděpodobně půjdeme cestou nákupů většinových podílů začínajících start-upů, které již v tomto oboru působí," odhaluje Vopařil, který dodává, že cílem Mitonu je aplikaci rozšířit po Evropě a vytvořit z ní tak silného kontinentálního hráče.

"Souvisí to s tím, že nyní má naše skupina více peněz a sebevědomí na to, aby podporovala expanze svých firem v západní Evropě," říká Vopařil.

Historicky byl Miton nejsilnější ve střední Evropě. V Česku třeba drží podíly v e-shopu s potravinami Rohlík.cz nebo platebním start-upu Twisto. V posledních letech se ale skupina čím dál více tlačí na západ.

I proto nyní na začátku roku vznikla zahraniční pobočka Mitonu v Berlíně, odkud její západoevropský byznys řídí jeden z šesti hlavních partnerů, Václav Štrupl.

