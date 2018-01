Banky v prvním letošním čtvrtletí zpřísní udělování úvěrů pro domácnosti, zatímco podmínky úvěrů pro firmy zůstanou beze změny. Ukázaly to včera zveřejněné výsledky pravidelného čtvrtletního průzkumu ČNB. Šetření se zúčastnilo 21 bank, které mají rozhodující podíl na úvěrovém trhu.

Dál se zhorší dostupnost hypoték, ale nově i spotřebitelských půjček. Přísnější podmínky hypoték souvisí podle výsledků šetření s doporučeními ČNB na omezování úvěrů na bydlení, ale i s růstem cen rezidenčních nemovitostí. Na pořízení bytu lidé potřebují stále víc peněz a někteří klienti jsou pro banky rizikovější − až se ekonomika zhorší, mohou mít potíže se splácením.

Banky v průzkumu také daly najevo, že budou více zohledňovat celkové příjmy žadatele. "Dostupnost úvěrů na bydlení se v posledním čtvrtletí zpřísnila vlivem postupně rostoucích úrokových sazeb a opatření ČNB, které cílí na opatrnější zadlužování domácností. Podle části bankovního trhu celková ekonomická situace nemusí zůstat tak optimistická i v budoucnosti. Proto jsou při posuzování zájemců o hypotéky nyní obezřetnější," říká Jakub Seidler, hlavní ekonom ING Bank.

2,54 bil. Kč byl na konci listopadu 2017 objem úvěrů, které měly u bank české domácnosti a firmy. Na domácnosti z této sumy připadal podíl skoro 60 procent.

Zvýšení nároků na žadatele o hypotéku souvisí i s očekávaným dalším zdražováním hypoték. ČNB zvýšila svoje úrokové sazby, od kterých se odvíjí cena peněz v ekonomice, poprvé po pěti letech loni v srpnu a poté v listopadu. K růstu sazeb na 0,75 procenta by podle očekávání analytiků mělo dojít s největší pravděpodobností už na následujícím měnově-politickém zasedání v ČNB 1. února.

Průměrný úrok podle ukazatele Fincentrum Hypoindex v prosinci vzrostl na 2,19 procenta a byl tak nejvýš od února 2015. I tak ale většina bankovního trhu podle průzkumu očekává pokračování silného zájmu. Podle odhadu Hypoteční banky byl loňský výsledek trhu jen o dvě miliardy korun nižší než v rekordním roce 2016, kdy banky na hypotéky půjčily 226 miliard korun.

Pro avizované zpřísnění podmínek spotřebitelských půjček šetření neuvádí jasný důvod. Zpřísnění může souviset s tím, že banky v posledních dvou letech výrazně snížily úroky a některé podmínky uvolnily i pro rizikovější klienty. "Nyní mohou tuto strategii přehodnocovat s ohledem na očekávané zpomalení ekonomiky," říká Seidler.

Úroky spotřebitelských úvěrů šly výrazně dolů. V listopadu průměrná sazba dosahovala 8,7 procenta. Před dvěma lety se sazby pohybovaly nad 12 procenty.

U firemních úvěrů naopak banky zpřísnění nečekají. "Ve firemním segmentu nevidíme důvod pro zpřísňování kritérií hned z několika důvodů. Prvním je silná ekonomika a s tím související zvyšující se kvalita úvěrového portfolia. Také očekáváme růst poptávky po úvěrech ze strany klientů s ohledem na jejich sílící zájem o investice, který navíc umocňují možnosti čerpání z evropských fondů," řekla Petra Kopecká, mluvčí Raiffeisenbank.

"V úvěrování domácností převládá opatrnost bank z dlouhodobého prohlubování regulace. To se odráží ve zpřísňování podmínek poskytování úvěrů domácnostem," uvedla Kopecká. Naráží tím na snahu ČNB zakotvit doporučení k hypotékám do zákona, který by banky nemohly obcházet. Naznačila i obavy bank z nějaké nové regulace spotřebitelských úvěrů. Na konci loňského listopadu na nich domácnosti dlužily už skoro 300 miliard korun.

Na rozdíl od celkového výsledku průzkumu některé finanční domy jako Česká spořitelna, UniCredit nebo Equa bank pro HN uvedly, že změnu úvěrových podmínek pro domácnosti i firmy v prvním čtvrtletí nechystají. Další oslovené banky do uzávěrky vydání nereagovaly.

