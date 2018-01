Průmyslový japonský konglomerát Toshiba se usilovně snaží zacelit finanční rány, které mu způsobil loňský krach amerického stavitele jaderných elektráren Westinghouse.

To, že se Westinghouse, jenž do roku 2010 dodával jaderné palivo také českému Temelínu, musel loni v březnu uchýlit pod soudní ochranu před věřiteli, dostalo mateřskou Toshibu do prekérní situace. Ani prodej veškerého jejího majetku by nestačil k úhradě všech závazků.

Z této pomyslné pasti se musí dostat do konce března, jinak by se mohlo stát, že akcie Toshiby budou vyřazeny z tokijské burzy cenných papírů. To by znamenalo ztrátu investorské důvěry a tím i možnosti získat dodatečné finanční zdroje.

122 miliard Taková je roční hodnota světového trhu paměťových čipů, který prudce roste od poloviny roku 2016, uvádí agentura Reuters.

Toshiba se rozhodla, že své problémy vyřeší prodejem divize na výrobu paměťových čipů. Zájemců o ni bylo dost, například americké firmy Apple a Dell, tchajwanský Foxconn nebo jihokorejská firma SK Hynix. Loni v září nakonec s nabídkou uspěl fond soukromého kapitálu Bain Capital z amerického Bostonu, ochotný za čipovou divizi zaplatit 18 miliard dolarů (asi 378 miliard korun). Pokud se prodej firmě Bain Capital uskuteční, půjde o vůbec největší vstup fondu soukromého kapitálu do Japonska.

Avšak situace se od září, kdy se Japonci předběžně dohodli s firmou Bain Capital, podstatně změnila. Nelze vyloučit, že z obchodu sejde, informuje britský list Financial Times. Jde o to, že v Toshibě se objevili noví akcionáři − četné zahraniční investiční fondy, které využily listopadové emise Toshiby a nakoupily její akcie za 5,4 miliardy dolarů (113 miliard korun).

Co podniká Toshiba ◼ Březen 2017. Westinghouse žádá o soudní ochranu před věřiteli. ◼ Září 2017. Předběžná dohoda s firmou Bain Capital, že jí prodá čipovou divizi za 18 miliard dolarů. ◼ Listopad 2017. Emisí nových akcií získává 5,4 miliardy dolarů, mění se její vlastnická struktura. Zahraniční fondy nesouhlasí s prodejem firmě Bain, preferují IPO. ◼ Leden 2018. Za 4,6 miliardy dolarů prodává Westinghouse kanadskému fondu Brookfield Business Partners. Přitom v roce 2006 za něj zaplatili 5,4 miliardy dolarů. ◼ Svoji pozici dále zlepšuje prodejem dluhů Westinghouse skupině Baupost za 3,7 miliardy dolarů.

Japonci se zbavili zkrachované americké dcery, když ji prodali začátkem ledna kanadskému fondu Brookfield Business Partners. Kanadský majitel považuje Westinghouse za ikonu americké energetiky, která bude vydělávat hlavně na službách pro jaderné elektrárny.

Japonský konglomerát díky tomu získal solidní kapitálový polštář, což ocenila i akciová burza. Ale Toshibě současně vyvstal problém. Zahraniční fondy jako například singapurský Effissimi Capital Management nebo newyorský Elliott Management soudí, že nabídka americké firmy Bain Capital je nízká. Management Toshiby by měl podle nich důkladně zvážit, zda je prodej divize podnikající v perspektivním byznysu moudrý.

"Uvedení čipové divize na burzu prostřednictvím primárního úpisu akcií je rozhodně lepší volba než její přímý prodej jednomu investorovi," míní Damian Thong, analytik londýnské Macquarie International Bank. Toshiba se podle něj rozhodla pro prodej firmy Bain Capital pod tlakem svých věřitelských bank, jako jsou Mizuho a Sumitomo Mitsui Financial Group.

Rozhodne-li se Toshiba, že čipovou divizi Američanům neprodá, pak se jejím největším akcionářem nejspíš stane zmíněný singapurský fond Effssimi Capital Management s podílem 11,34 procenta.

Velký zájem o čipové akcie projevuje také hongkongský investiční fond Oasis Management. "Toshiba by měla snížit náklady a zbavit se části svého byznysu, pokud za něj dostane tu správnou cenu. Společnost se ocitla v krizi vinou chybných rozhodnutí, a proto rovněž chceme, aby rozhodování jejího managementu bylo průhlednější," uvádí v listu Financial Times Seth Fischer, investiční ředitel fondu Oasis.