V posledních dvaceti letech ČSSD nezažila tak velké změny, jaké ji čekají letos v únoru na mimořádném sjezdu v Hradci Králové. Strana si bude volit nové vedení a je téměř jasné, že odejde většina nynějších místopředsedů. Jediný z nich, kdo zatím jasně řekl, že chce stranu vést, je poslanec Jan Hamáček.

"Zatím mám tři nominace z krajských konferencí v Praze, středních Čechách a Karlovarském kraji," uvedl Hamáček. Díky podpoře silné Prahy a středních Čech je tak zatím favoritem.

Za poslední rok se situace v sociální demokracii dramaticky proměnila. Její expředseda Bohuslav Sobotka v červnu rezignoval. Další otřes způsobily prohrané říjnové volby. ČSSD sice věděla, že výsledky budou špatné, ale jen sedm procent hlasů skoro nikdo nečekal.

Od sjezdu do sjezdu Březen 2017 ◼ 10. března odjížděl Bohuslav Sobotka z celostátního sjezdu ČSSD jako jasný vítěz. Na postu předsedy ho podpořily dvě třetiny delegátů. Mluvil o tom, že se ve volbách nehodlá spokojit ani s druhým místem. ◼ V polovině března propuká vládní krize. Vláda i poslanci chtějí po vicepremiérovi, ministru financí a šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi, aby vysvětlil okolnosti nákupu korunových dluhopisů Agrofertu. Květen 2017 ◼ Sobotka nejdřív oznamuje demisi celé vlády, po obstrukcích ze strany prezidenta odvolává pouze Babiše. Vládní koalice ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL sice fakticky dál existuje, v reálu ale spor mezi Sobotkou a Babišem graduje. Červen 2017 ◼ 14. června Sobotka oznamuje, že kvůli dlouhodobě špatným předvolebním průzkumům končí na postu předsedy strany i volebního lídra. Vedení ČSSD se ujímá Milan Chovanec, volební kampaň přebírá Lubomír Zaorálek. Říjen 2017 ◼ Novému vedení se ztracená přízeň voličů nalézt nepodařila. ČSSD utrpěla v podzimních sněmovních volbách největší porážku ze všech stran. Z vítěze minulých voleb spadla k sedmi procentům.

Před rokem si jel Sobotka do Brna na celostátní sjezd pro jasný mandát. Podporu krajských organizací měl on i místopředsedové předem dojednanou. Letos bude těžké takové dohody připravit, protože o vedení strany usiluje mnoho nováčků a různorodých osobností. Kromě Hamáčka se o předsednický post ucházejí lokální straníci, třeba olomoucký primátor a poslanec Antonín Staněk či bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík. Nominace má i Milan Chovanec, bývalý ministr vnitra a nynější šéf ČSSD. Ten zatím kandidaturu nepotvrdil, sám je ale pro to, aby se do vedení dostaly nové tváře.

Je skoro jisté, že se změní i "patro" místopředsedů. Exministři Lubomír Zaorálek a Michaela Marksová nechtějí své pozice obhajovat, nahradí je nováčci.

Mezi výrazné uchazeče patří šéf platformy mladých členů Idealisté Radim Hejduk, zkusí to i bývalý starosta Písku, současný poslanec Ondřej Veselý. "Nominace má i poslanec Tomáš Hanzel, bývalý ministr Svatopluk Němeček nebo europoslanec Pavel Poc a krajská radní z Vysočiny Jana Fialová," uvedl Hamáček s tím, že další kraje o svých nominacích budou jednat tento týden. Zřejmě přibude ještě jméno poslance a bývalého primátora Brna Romana Onderky nebo exhejtmana Jiřího Zimoly. "Uvidím, jací lidé budou kandidovat a jestli bych mohl být případně přínosem do nového týmu," uvedl Zimola.

Do budoucího směřování ČSSD se snaží nově promluvit také nová platforma, kterou založily bývalé vlivné tváře strany: Jiří Zimola, Michal Hašek a Zdeněk Škromach. V Hradci budou chtít prosadit, aby se sjezd jako nejvyšší stranická autorita stal stálým orgánem, který může ad hoc upravovat stanovy a volit členy do vedení. "Chceme také, aby předsedu strany volili všichni straníci ve vnitrostranickém referendu," dodal Zimola.

Jedním z klíčových bodů sjezdu bude rozhodnutí, zda se má ČSSD podílet na příští vládě s hnutím ANO. Oba názorové proudy jsou zatím poměrně vyrovnané. Chovanec by chtěl odejít raději do opozice. "Nemůžeme začít tím, že lezeme někomu do zadku a staneme se nějakým ‘béčkem‘, abychom krátkodobě přežili," myslí si Chovanec.

Pokud vedení strany převezme Hamáček, bude mít sociální demokracie ke koalici s ANO blíž. "Členské základně jsem navrhl, abychom uspořádali referendum, zda máme vstoupit do takové vlády," říká Hejduk s tím, že on sám je spíše proti tomu. "Vládní angažmá by fungovalo jen tehdy, kdyby do něj šli velmi zajímaví lidé, kteří by udrželi Babiše v kleštích," vysvětlil.