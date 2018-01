Odepisovaná, ba už politicky pohřbívaná Angela Merkelová vytřela všem zrak. Němečtí sociální demokraté odsouhlasili, že stranický vyjednavačský tým může zahájit finální koaliční námluvy s její politickou CDU/CSU. To znamená, že nenastane-li nějaký zádrhel, bude Německo mít během pár týdnů novou vládu − počtvrté v řadě s Merkelovou v čele.

SPD prošla během jednoho roku poněkud bolestivým vývojem. Loni touto dobou se jejím volebním frontmanem stal Martin Schulz, výřečný muž, jenž dříve předsedal Evropskému parlamentu. Preference SPD se náhle vyšplhaly do výšin, hovořilo se o Schulzově "efektu". Leč jak měsíce plynuly, bylo zřejmé, že strana, která s CDU/CSU vládla ve společné koalici, vlastně nemá co Merkelové vytýkat, a tedy se před voliči prezentovat jako její alternativa. V září si tak sociální demokraté uřízli ostudu. Dostali pouze 20 procent hlasů, nejméně v poválečných dějinách. Schulz následně vyloučil, že by byl ochoten jednat o pokračování velké koalice. Musíme se zregenerovat v opozici, nabrat nové síly, najít nová témata, znělo jeho logické krédo.

Jenže koaliční námluvy křesťanských demokratů se Zelenými a liberálními demokraty (FDP) po pár měsících krachly. Co teď? ptalo se celé Německo.

Pakt s nahnědlou Alternativou pro Německo nepřicházel pro Merkelovou v úvahu − a nikdo rozumný jí to ani nevyčítal. Vypsat nové volby? To by zase bylo nezodpovědné, politici jsou přece od toho, aby se dokázali dohodnout. Oči se opět upřely na SPD, respektive Schulz se zkrátka dostal pod tlak, aby otočil svůj odmítavý postoj k účasti ve vládě. To nakonec učinil a přesvědčil o tom teď o víkendu, po zdárném ukončení sondovacích rozhovorů s CDU/CSU, přes polovinu stranických delegátů.

Je tu však zmíněný možný zádrhel. Sociální demokraté chtějí znovu projednat otázku zrovnoprávnění zdravotní péče, dále chtějí zásadně omezit možnost pracovních úvazků na dobu určitou a také prosadit slučování rodin uprchlíků žijících v Německu. První dva body, jak už zaznělo z tábora Merkelové, jsou schůdné. Leč v tom třetím, pro širší evropský kontext nejvýznamnějším bodě nechtějí zejména v bavorské CSU povolit ani o píď. A to z SPD zaznívají dokonce i hlasy, aby se horní hranice pro počet přijímaných uprchlíků, stanovená zhruba na 200 tisíc, zrušila celkově.

Nové volby nechce nikdo, proto bude napínavé sledovat, kdo povolí. Zajímavé to ale bude hlavně pro země, jež samy také běžence přijaly. Česko jim zabouchlo dveře, takže ho tato debata může, cynicky řečeno, nechat v klidu.

Související