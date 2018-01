Kdo by nechtěl bydlet v Praze, podle statistiků v šestém nejrozvinutějším regionu Evropy, ve městě, které v poměru hrubého domácího produktu na obyvatele předstihlo Paříž, Stockholm či Vídeň? Kdo v ní bydlí, ví, že má Praha svoje specifika, kterými se výše zmíněná města nevyznačují. Například že každý obyvatel musí svým potomkům vysvětlit, že když se budou chtít od rodičů odstěhovat, musí vyhrát ve sportce či založit úspěšný start-up. S normálním platem si byt nikdy nekoupí. Ti, kteří mají to štěstí a bydlí, zase zjistí, že se musí po Praze i pohybovat, což mnohdy vyžaduje takřka nadlidské schopnosti.

Pro začátek musí nastudovat, přes který most je možné chodit či jezdit, protože většina z nich je v dezolátním stavu. Pokud někdo nemiluje koupání v ledové vodě, je lepší zůstat na jednom břehu, případně využívat most Karlův, který možná nesplňuje nejnovější technické normy, ale aspoň drží. Uzavření lávky ve Stromovce lze vyřešit vysokými holinkami a přebroděním, uzávěra Libeňského mostu si ovšem žádá pečlivé nastudování trasy. Ti, kteří ještě stále trvají na tom, že se po Praze budou pohybovat autem (přes existenci modrých zón, které pohyb autem v podstatě znemožňují), by měli vyrazit s předstihem, nejlépe ve tři ráno, protože v normálním čase se přes zácpy nikam nedostanou. Pokud náhodou narazí na volnou ulici, tak jen proto, že jde o slepý úsek, na který řidiče upozorní vhodně umístěná značka zhruba 200 metrů před uzávěrou (což je případ právě Libeňského mostu).

Podstatně lepší je pohyb pomocí městské hromadné dopravy, která díky neustálým změnám doveze občas dotyčného i do míst, v nichž nikdy nebyl a ani nehodlal být. Uzavření Malé Strany či objížďka Holešovic změnily trasy desítek spojů. Zřejmě pro lepší orientaci obyvatel pak Praha zavřela také některé výstupy z metra. Aby si cestující nepřipadali osaměle při nekonečném bloudění MHD, posílila také počet revizorů, kteří přicházejí s neodolatelnou nabídkou. Ti, kterým omylem propadne roční kupon (na lítačce datum ukončení platnosti není vyznačeno), dostanou slevu na pokutě. Nesmí jít ovšem o studenty, jejichž zvýhodněné jízdné se limitně blíží nezvýhodněnému a po uložení pokuty nakonec zaplatí víc než běžný cestující. Asi proto, že musí být všem jasné, že sleva není zadarmo.

Praha je bohaté město, které své obyvatele připraví na všechno. Možná proto se nevyskytuje ani v první dvacítce nejlepších měst pro život. Škoda že neexistuje žebříček měst, která svým obyvatelům připraví co nejvíce překážek. Ten by totiž Praha s přehledem vyhrála.

Související