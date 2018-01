Miloš Zeman v obleku a s červenou kravatou si vřele potřásá rukou s Karlem Schwarzenbergem, který má kolem krku svůj typický motýlek. Oba se na sebe v záři reflektorů usmívají a se slovy "dnes naposledy" si ve studiu České televize stoupají za řečnické pultíky s časomírou. Za pár hodin se otevírají volební místnosti a rozhodne se o tom, kdo bude historicky prvním přímo zvoleným českým prezidentem. A jen po pár minutách se znova dostává na přetřes téma odsunu sudetských Němců, které pak podle mnohých komentátorů Schwarzenbergovi velmi uškodilo a sehrálo jistou roli v tom, že současný prezident volby s náskokem vyhrál.

Nejvýznamnější televizní debaty Kennedy vs. Nixon, 1960 V premiérové televizní debatě z roku 1960 se poprvé naplno ukázala moc televize. John Fitzgerald Kennedy byl před debatou považovaný za méně zkušeného a znalého oblasti zahraniční politiky než Richard Nixon. Nakonec oba debatovali obratně a Kennedy překvapil Nixona svým tvrdým antikomunismem. Důležitější ale byla jedna věc – nebylo tak podstatné to, co kandidáti říkali, ale jak vypadali. Na televizní diváky zapůsobilo Kennedyho charizma a pohlednost a připisovali mu vítězství v duelu. Lidé, kteří poslouchali debatu v rozhlase, naopak favorizovali Nixona. Na obrazovce mu ubíral na atraktivitě i unavený vzhled, jelikož se zotavoval z virózy, a jak si také později stěžoval, nebyl dobře nasvícený. "Je docela možné, že ve velmi těsném výsledku prezidentských voleb hrála tato televizní debata podstatnou roli," míní znalec amerického prostředí Tomáš Klvaňa. Reagan vs. Mondale, 1984 Ronald Reagan proslul jako obratný řečník, jeho schopnost se ukázala hned dvakrát. Poprvé když v roce 1980 v debatě s prezidentem Jimmym Carterem přesvědčil voliče, že není šílenec, který by neváhal zaútočit na Sovětský svaz vojensky, jak ho vykresloval jeho oponent. Ukázal se naopak jako rozumný politik. O čtyři roky později, když obhajoval mandát, viselo ve vzduchu téma, že už je možná příliš starý na to, aby byl znovuzvolený. V debatě s mladším kandidátem Walterem Mondalem svůj handicap zachránil vtipem: "Nebudu z toho dělat téma své kampaně. Nehodlám v kampani poukazovat na mládí a nezkušenost svého protikandidáta." Volby pak drtivě vyhrál. Bush starší vs. Clinton vs. Perot, 1992 Historie praví, že právě tato debata prohrála prezidentu Bushovi staršímu volby. George H. W. Bush se během ní dopustil nešikovného přešlapu, když se po dotazu z publika na to, jak jej osobně ovlivnil státní dluh, podíval na hodinky. Lidé si to potom vykládali jako absenci "napojení na voliče". "Posílilo to dojem, který z něj mnoho lidí mělo. Že je unavený a že ho vlastně moc nebaví být prezidentem," dodává Tomáš Klvaňa. Bush starší později vysvětloval, že si v tu chvíli pomyslel, jak moc televizní debaty nesnáší a jak je dobře, že už je vysílání u konce. Bush mladší vs. Gore, 2000 Viceprezident Al Gore vstupoval do debaty jako ten vzdělanější, znalejší a pohotovější než guvernér Bush. Očekávalo se, že Gore Bushe v debatě rozdrtí. Ukázalo se však, že i Bush si vedl dobře, byl na debatu velmi dobře připraven, a navíc působil před kamerami daleko sympatičtěji. "Což je důležitá věc. Není to jen o tom, co člověk říká a jak to říká, ale také jde o to, jak působí. A to byl velký problém Gora. Působil jako robot, politik, který má všechno naučené, ale nevychází to z něj," vysvětluje Klvaňa. Gore po televizních vystoupeních schytal kritiku a posměch za své časté povzdechy během duelů, které dokonce republikáni sestříhali do komického videa. Trump vs. Clintonová, 2016 Při jedné z nejdrsnějších debat v historii USA si kandidáti ani na úvod nepodali ruku. Komentátoři pak vystoupení hodnotili jako přelom v americké politice. "Posvátná tradice, kdy spolu kandidáti debatují o svých vizích budoucnosti země, explodovala do něčeho hrozivého," psala CNN. Republikánský kandidát vyhrožoval své soupeřce vězením, ta upozorňovala na jeho šovinismus a agresivitu. Ve své knize pak vzpomínala na to, jak ji Trump v aréně, kde debata probíhala, neustále pronásledoval a "funěl" jí za zády.

Uplynulo pět let. Dnes večer se Miloš Zeman vůbec poprvé utká se svým vyzývatelem Jiřím Drahošem na TV Prima. Moderování se ujme Karel Voříšek a ví se, že na pořadu dne budou čtyři okruhy témat: možnosti změn v Ústavě ČR, vyrovnání se s minulostí v Česku, domácí politické fenomény a zahraniční politika. "Oběma kandidátům bude nabídnuto, aby do hlediště Hudebního divadla Karlín s kapacitou 921 míst pozvali své podporovatele a příznivce," uvedla Prima. Pozítří se Zeman s Drahošem sejdou v duelu České televize v pražském Rudolfinu. Jako moderátorku televize zvolila Světlanu Witowskou a každého z uchazečů bude moct přijít podpořit třicet příznivců.

Jak se nastaví podmínky pro debaty tentokrát, televize zatím prozrazují jen postupně. Před pěti lety se Česká televize snažila zajistit vyváženost v debatě například tím, že odměřovala kandidátům čas, kdy mohli řečnit, aby jeden z nich nedostal více prostoru. Nebo ústy moderátora Václava Moravce vyzvala publikum v sále, aby se zdrželo hlasitých reakcí, neboť vysílací čas by měl plně patřit kandidátům.

Češi bez pravidel

Debatu České televize den před volbami v roce 2013 sledovalo více než 1,6 milionu lidí starších patnácti let. A přestože mohla mít na výsledek voleb vliv a byla významnou součástí kampaně, v Česku zatím pro vedení nebo organizaci prezidentských debat neplatí žádná zavedená pravidla jako v zemích, kde s nimi mají letité zkušenosti. Televizím navíc letos přípravu zkomplikoval sám prezident, který dříve prohlásil, že se jich nebude účastnit, a hned po vyhlášení výsledků prvního kola voleb názor změnil.

Že českým debatám chybí zavedené zvyklosti, se ukázalo i při dohadování o počtu a podobě televizních debat mezi týmy prezidenta Zemana a Jiřího Drahoše. "Výsledkem je situace, k níž by v USA nikdy nedošlo. Tam by se v ostré fázi kampaně nemohlo stát, že by do některé z debat nastoupil jen jeden z kandidátů, jako se nyní přihodilo na dvou stanicích, kde se objevil jen Miloš Zeman," říká Tomáš Klvaňa. Americké prostředí dobře zná − několik let v USA žil a studoval a nyní přednáší na New York University v Praze.

Upozorňuje, že ve Spojených státech, kde mají televizní utkání uchazečů o post hlavy státu nejhlubší tradici, bývají debaty mezi posledními dvěma adepty zpravidla tři, nanejvýš devadesátiminutové. Přenáší je více stanic zároveň a aspoň jedna z nich má volnější formát, takzvaný town hall meeting. Kandidáti se procházejí jakousi arénou a dostávají otázky od publika. Právě tato debata uškodila například v roce 2000 prezidentskému kandidátovi Alu Gorovi, který se při ní snažil vyvést z míry svého protivníka George Bushe mladšího, když se k němu nepříjemně přibližoval a narušoval jeho osobní prostor. Bush zareagoval vtipným úšklebkem a poodstoupením, čímž získal diváky na svou stranu.

Do vytyčení podrobných pravidel duelů se v USA zapojují týmy obou kandidátů. Dohodnou se třeba na tom, kolik vteřin budou mít na odpověď, kolik témat se bude probírat, která to budou nebo v jakém pořadí. "Také na moderátorech se musí kandidáti shodnout. Pokud jeden z nich řekne, že z nějakého závažného důvodu daného moderátora nechce, televize ho vymění," doplňuje mediální kritik Milan Kruml. "Nikdo nemá zájem na tom, aby někdo řekl, že debata byla nefér. Pracuje se s měřením času, velmi se zvažuje, kde bude který kandidát stát," dodává.

Jak v USA, tak ve Francii, kde jsou prezidentské debaty rovněž tradicí, je běžnou praxí, že na klíčové debaty nastoupí dva moderátoři. Stejně tomu bylo v závěrečném utkání Andreje Kisky a Roberta Fica před čtyřmi lety na Slovensku, které přenášela veřejnoprávní RTVS přímo z Bratislavského hradu.

Kruml také upozorňuje, že ve světě je obvyklé, že kandidáti při debatách většinou stojí. Sezení podle něj není běžné. "Většina se snaží stát u pultíku, protože to má formu politického sdělení," uvedl Kruml s tím, že v parlamentu se také při projevech nesedí, aby politici zachovali státnický projev. Pokud je na tom ale jeden z kandidátů hůře a nevydrží to, musí mít oba stejné podmínky. "Pro sedícího by to byl jednoznačný handicap. A zájmem televizí je, aby nehandicapovaly nikoho," zdůraznil Kruml. Roli hraje i nasvícení, oblečení a jeho barevnost nebo barva studia − většinou se používají univerzální varianty modré. Například ve Francii bývá výzdoba studia laděna do trikolory.

Televize na ústupu

S prezidentskými debatami mají z poslední doby bohatou zkušenost také v sousedním Rakousku, kde se předloni volby opakovaly poté, co správnost sčítání hlasů napadl neúspěšný kandidát Norbert Hofer a kampaň se táhla celý rok. Na televizních obrazovkách byla k vidění už před prvním kolem například debata bez moderátora. Komerční televize ATV posadila oba kandidáty, Alexandera Van der Bellena a Norberta Hofera, naproti sobě k jednomu stolu a nechala jim pětačtyřicet minut volného působení. Načež se do sebe pustili tak neuměle, že jejich počínání komentátoři hodnotili jako fiasko a přirovnávali jej k přetahování dětí v mateřské škole nebo zápasu v bahně. "Je však třeba říct, že i přesto, že byla země politicky rozdělena, proběhly debaty víceméně slušně," hodnotí Kruml. V zemi přitom televizní duely nejsou nutným pravidlem, dřívější prezident Heinz Fischer se jich odmítl účastnit, stejně jako dříve dva jeho předchůdci.

Zato v Rusku je účast na celostátně vysílaných debatách kandidátů povinná, upravuje ji zákon. Kandidáty omlouvá jedině nemoc nebo služební zaneprázdněnost. Současný prezident Vladimir Putin se jich ale dlouhodobě odmítá účastnit, což jeho mluvčí Dmitrij Peskov, jak uvedla ČTK, nedávno obhajoval slovy, že "kandidatura úřadujícího prezidenta se řídí jinými zákony, i když stejnými, jako kandidatura jeho soupeřů". Výzvou by pro Putina mohla být například kandidátka Xenija Sobčaková, profesí televizní moderátorka. Pro řadu ruských komentátorů je ale nepředstavitelné, že by úřadující prezident nastoupil do debaty s často neznámými politiky, kteří usilují o Kreml. Před šesti lety jej v debatách zastoupil jako důvěrník režisér Nikita Michalkov.

Zatímco donedávna tedy rozhodovalo nasvícení nebo gesto v televizní debatě o vítězi voleb, Kruml upozorňuje na řadu nových studií, které tvrdí, že dnes už živě vysílané debaty takovou sílu nemají. Čím dál větší roli hraje internet a další komunikační prostředky včetně sociálních sítí. "Televizní duely mají své omezené diváctvo, stejně jako noviny, které mají své specifické čtenáře. Přesto však televizní debaty hrají určitou roli, potvrzují voličům jejich volbu nebo hrají roli tam, kde je hodně nerozhodnutých," dodal Kruml.

Tomáš Klvaňa ale poukazuje na další jev dnešní doby − ubývá nerozhodnutých. "Ukazuje se, že voliči se čím dál více zakopávají na svých pozicích. Proto bývají volby tak těsné, hraje se o velmi malou skupinu voličů, která nakonec může rozhodnout."

