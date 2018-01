Donald M. Kendall mohl na jaře roku 1990 slavit. Pepsi, ve které pracoval celý život, právě podepsala lukrativní dohodu se Sovětským svazem v hodnotě tří miliard dolarů na nejbližší desetiletí. Američané sice místo peněz dostanou vodku a malou flotilu nákladních lodí, ale to už k obchodování se SSSR patřilo. Moskva měla chronický nedostatek tvrdých valut, a proto značná část obchodu probíhala formou barteru. Pro Kendalla to bylo pokračování příběhu, který pro něj začal v červenci roku 1959 při jeho první cestě do Moskvy.

Debata v kuchyni

Tehdy mezi Sovětským svazem a Spojenými státy došlo k oteplení vztahů a americký prezident Dwight Eisenhower se domluvil se svým sovětským protějškem Nikitou Chruščovem na uspořádání výstav obou zemí, aby tak podpořili vzájemné porozumění. Zatímco sovětská výstava v New Yorku žádné zvláštní vzrušení nevyvolala, ta americká v moskevském parku Sokolniki ano.

Američané totiž pojali výstavu jako příležitost ukázat své spotřební výrobky. Centrem byl model typického domu za 14 tisíc dolarů, který si mohl dovolit průměrný americký dělník. V kuchyni byly i takové pro tehdejší sovětské občany nedosažitelné předměty jako mraznička nebo myčka nádobí. Sovětský generální tajemník Nikita Chruščov to vzal jako provokaci a slíbil americkému viceprezidentovi Richardu Nixonovi, který ho po výstavě provázel, že během pár let SSSR Spojené státy nejenže dožene, ale i předhoní, co se úrovně života týče. Tato "debata v kuchyni" se následně stala zdrojem pro nesčetné sovětské anekdoty.

Kendallovi to ale bylo jedno. On dosáhl jiného úspěchu. Před Chruščovovou návštěvou výstavy řekl Richardu Nixonovi, že coby jeden ze sponzorů trvá na tom, aby Chruščov jeho limonádu ochutnal. To se také podařilo a fotografie sovětského generálního tajemníka s kelímkem Pepsi Coly Kendallovi zajistila kariérní vzestup. Šest let po výstavě se stal výkonným ředitelem celého koncernu. V roce 1972 se mu podařil další husarský kousek. Domluvil pro Pepsi monopol v Sovětském svazu, který trval až do roku 1985. Začaly dodávky colového sirupu do SSSR, kde už byl rozléván do lahví. Byl tu jen jeden, zato však zásadní problém − peníze.

Jeho Veličenstvo barter

Sovětský rubl byl nekonvertibilní a krajně omezené zásoby tvrdé valuty byly vyhrazeny pro nákup západních technologií, nikoli pro spotřební výrobky. Pepsi se tedy domluvila na výměně zboží. Od sovětské vlády dostávala vodku Stoličnaja, kterou následně prodávala na americkém trhu. Systém fungoval, Stoličnaja se v USA stala druhou nejprodávanější vodkou po švédské značce Absolut. Roční prodeje se pohybovaly mezi 150 a 200 miliony dolarů. Spotřeba vodky zůstávala ve Spojených státech ale víceméně na stejné úrovni. Pokud Pepsi chtěla navyšovat prodeje v SSSR, musela se poohlížet i po dalších výrobcích, které by měly na západních trzích nějakou hodnotu.

Tak došlo v roce 1989 patrně k nejbizarnější obchodní výměně v dějinách studené války. Výměnou za sirup na výrobu Pepsi firma od Sovětů dostala sedmnáct starých ponorek, jednu fregatu, jeden křižník a jeden torpédoborec. "Podívejte, my odzbrojujeme Sovětský svaz rychleji, než toho jste schopni vy," řekl Donald Kendall v žertu poradci pro národní bezpečnost prezidenta George Bushe Brentu Scowcroftovi. Ten tehdy vedl odzbrojovací jednání s týmem Michaila Gorbačova. Byla to přirozeně nadsázka. "Třeba ponorky byly postavené v rámci projektu 613 a v té době měly za sebou 35−39 let služby. Byla z nich vymontována veškerá výzbroj, prakticky vše cenné a odstraněny byly i lodní šrouby. Tehdy byly vysoké ceny na železný šrot, takže to byl pro Moskvu výhodný prodej. O dva roky později výkupní cena prudce poklesla," vysvětluje moskevský historik Gleb Barajev.

Se stejnými problémy se setkávali i další vývozci. Kanadští pěstitelé pšenice počátkem 80. let zkusili výměnou za obilí dovážet traktory značky Belarus. Záhy však zjistili, že dovezené stroje musí před prodejem nákladně repasovat a i tak zůstávala míra poruchovosti nesmírně vysoká. Strojírenské výrobky tvořily v sovětském exportu do západních zemí ani ne pět procent. Naprostou většinou se vyvážely suroviny, především ropa a plyn, vzácné kovy jako titan a také dřevo. Ty ovšem také přinášely tolik potřebnou tvrdou valutu, tudíž sovětská vláda jen velmi neochotně dávala souhlas k jejich barteru. Nebylo to ale nemožné. Manažer švédské populární skupiny ABBA Stig Anderson koncem sedmdesátých let prodal práva na čtyři desky kapely do Sovětského svazu výměnou právě za ropu.

Návštěvník Lenina

Někteří podnikatelé z tohoto chaotického systému dokázali královsky profitovat. Nejznámějším příkladem byl americký miliardář Armand Hammer. Jeho otec Julius pomáhal prvnímu neoficiálnímu sovětskému obchodnímu atašé v New Yorku Ludwigu Martensovi shánět dodávky pro bolševické Rusko. Podle jednoho z jeho biografů Moskva od roku 1918 financovala tyto aktivity z pašování diamantů do Spojených států. Julius Hammer byl prý zodpovědný za prodej drahých kamenů, z nichž část pocházela z konfiskací u ruských aristokratů a dalších obětí bolševiků. Armand Hammer toto obvinění odmítal, ale faktem je, že přesně v těchto letech se rodina přestěhovala ze skromného bytu v Bronxu do luxusního apartmánu v hotelu Ansonia na Manhattanu. Julius byl následně odsouzen na tři roky vězení za nelegální provádění potratů. Armand Hammer vždy tvrdil, že skutečným důvodem byly otcovy politické aktivity.

Každopádně v roce 1921 se teprve 23letý Armand Hammer vypravil do bolševického Ruska a setkal se se samotným vůdcem revoluce Vladimirem Leninem. Ten nařídil, aby mladý Američan dostal koncesi na těžbu v Sovětském svazu. "Klidně ať je fiktivní, třeba na těžbu azbestu na Uralu nebo si něco vymyslete. Potřebujeme, aby se psalo o tom, že americký byznys má zájem o koncese. Je to důležité z politického hlediska," napsal Lenin Lugwigu Martensovi, jehož mezitím americké úřady vyhostily z New Yorku a který nyní působil v ekonomické radě státu. Hammer následně přesvědčoval v USA další podnikatele, aby prodávali bolševikům technologie. Stal se také prodejcem Fordových traktorů v sovětském Rusku, a dokonce zorganizoval cestu sovětských inženýrů, aby nastudovali Fordův způsob masové výroby.

Po válce se vrhl na ropný a chemický byznys a i zde fungoval jako spojka mezi Sovětským svazem a západními byznysmeny. Jeho status člověka, který osobně hovořil s Vladimirem Leninem, mu otevíral dveře ke všem vládcům Kremlu včetně Nikity Chruščeva nebo Leonida Brežněva. Jeho největší úspěch přišel v roce 1973. Dohodl se, že v Sovětském svazu postaví několik továren na výrobu umělých hnojiv a výměnou mu bude SSSR dodávat ročně milion tun hotových hnojiv, které jeho společnosti budou prodávat po celém světě. Obchod měl hodnotu dvaceti miliard dolarů.

Mince o dvou stranách

Zajímavou výjimkou v obchodě se Sovětským svazem bylo Finsko. To mělo se SSSR dohodu, že dovoz i vývoz budou mít stejnou hodnotu, tedy vlastně šlo o sofistikovaný barter. Finsko dováželo především ropu, plyn a vybavení pro atomové elektrárny. Do Sovětského svazu putovaly lodě, hlavně způsobilé pro plavbu v Arktidě, výrobky těžkého strojírenství, ale i spotřební zboží jako oblečení nebo potraviny. Každý, kdo žil v 80. letech v SSSR, si jistě vybaví tavený sýr značky Viola, který v poloprázdných sovětských obchodech svou kvalitou působil jako zjevení. Obchod stále rostl, v polovině 80. let do Sovětského svazu putovala čtvrtina finského vývozu. "Jenže pak začaly přicházet problémy. Moskva se zpožďovala v dodávkách, přestali být spolehliví. Rozpad SSSR nás těžce poškodil, protože naši výrobci byli zvyklí, že mají prakticky monopol na dodávky do Sojuzu a nemusí se snažit. Najednou celý trh zmizel," komentoval situaci v jednom rozhovorů finský premiér Paavo Lipponen. Finsko upadlo do krize, která byla horší než ta z třicátých let. HDP se propadl o 13 procent a nezaměstnanost vzrostla z 3,5 % téměř na devatenáct procent.

Problémy měla i společnost Pepsi. Povzbuzená úspěchem obchodu s ponorkami uzavřela v roce 1990 dohodu o výměně sirupu k limonádám za přinejmenším deset tankerů a nákladních lodí, které by následně prodala nebo pronajala lodním dopravcům. Otevřela také první dvě pobočky sítě Pizza Hut a chtěla přejít ze skleněných lahví, které byly těžké a náročné na logistiku, na levnější plastové obaly. Rozpad SSSR v roce 1991 celý plán těžce poškodil. Pizza Hut počítala s tím, že mozzarellu bude dodávat sýrárna v Lotyšsku, jenže nově samostatná vláda byla ochotna prodávat sýr jen za peníze s tím, že jejich loděnice žádné tankery nevyrábějí. Stejně argumentovalo pevninské Bělorusko, kde stála továrna na výrobu plastových lahví. Loděnice v ukrajinském Mykolajevu, kde se stavěla většina lodí, prohlašovaly, že limonádami své dodavatele a zaměstnance platit nemohou. Do toho přišla s agresivní kampaní Coca-Cola, která se během pár let stala nejprodávanější limonádou na postsovětském trhu.

Pro Pepsi ruský trh zůstává celosvětově největším hned po tom americkém. Donald M. Kendall, který za dva měsíce oslaví své 97. narozeniny, ale asi již ví, že sázet na jednu kartu se nevyplatí.