Poslední dny prezidentské kampaně budou napínavé. Podle nejnovějšího průzkumu veřejného mínění jsou čeští voliči rozděleni na dva přibližně stejně silné tábory. Jiří Drahoš a Miloš Zeman bojují doslova o každého nerozhodnutého voliče.

"Postoupili jsme ze skupiny do finále a teď musíme vyhrát. Musíme to společně dát. Pevně doufám, že zvítězíme," burcoval v neděli své příznivce při velkých předvolebních akcích v Brně a Ostravě Drahoš. Po boku měl některé své protikandidáty z prvního kola. V Brně mu opět vyjádřil podporu Pavel Fischer, Marek Hilšer a Michal Horáček. Na severu Moravy Fischer chyběl. "Běžte k volbám a volte kohokoliv. Jen ne Miloše Zemana," vtipkoval Drahoš.

Ve finále kampaně v tomto týdnu ale nebude na úsměvy prostor. Jde o hodně, za Drahoše se staví čím dál více známých osobností, ale mnoho příznivců má i Zeman. Podle v neděli zveřejněného šetření společností Median a Kantar TNS pro Českou televizi existuje kolem 9,5 procenta voličů, kteří ještě váhají. Zároveň se podle tohoto průzkumu chystá Zemana určitě volit 34,5 procenta voličů a 11 procent dotázaných jeho volbu zvažuje. V případě Drahoše je rozhodnuto jej volit 36,5 procenta voličů a dalších 8,5 procenta tvrdí, že o hlasu pro něj uvažuje.

Každý z rivalů volí jinou taktiku. Drahoš dál jezdí za lidmi do terénu, Zeman vsadil na televizi. Do rozhodující fáze souboje vstoupil v neděli večer v televizi Nova, kde se odehrála (bez Drahoše) první předvolební televizní debata. Stejně tak bude chybět Drahoš při pondělní debatě v TV Barrandov.

Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček uvedl, že prezident tráví tyto dny právě přípravou na televizní vystoupení.

Zeman už do regionů nemusí. Během pěti let projel republiku mnohokrát. Za dobu svého prezidentování má na kontě více než 50 výprav do krajů, kolem 120 návštěv podniků a zhruba 230 besed s občany. Od loňského března − poté, co oznámil svůj úmysl obhájit prezidentské křeslo − vyrazil na 11 třídenních cest do krajů.

Opakovaně odmítal, že jsou to předvolební akce, byť jejich průběh tomu odpovídal − i Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Zemana upozornil, že by cesty mohly být považovány za kampaň.

Drahoš se utká se Zemanem tváří v tvář dvakrát, poprvé v úterý v televizi Prima a podruhé ve čtvrtek v České televizi. Trvá přitom na tom, že mu stačí jen dvě debaty v televizi. Podle něj není třeba, aby jich navštívil víc. "Určitě mají vliv na část nerozhodnutých voličů, ale i sociologové říkají, že pokud je někdo rozhodnutý volit Miloše Zemana, tak ho pravděpodobně bude volit bez ohledu na debatu. A totéž platí o mých voličích," soudí Drahoš.

Průběh jeho cest a způsob vystupování jasně ukazují, že vše podřizuje tomu, aby oslovil vybrané skupiny voličů. Zemanovy voliče se snaží získat opakovanými slovy o tom, že bude prezidentem všech, nebude společnost rozdělovat a nebude urážet své oponenty. Bývalý předseda Akademie věd se nenápadně chlubí také svou kondicí, v sobotu večer si například zatancoval na Reprezentačním plese města Uherské Hradiště. Jak sám přiznal, bylo to "po velmi dlouhé době", kdy takto vyvedl svou paní na parket.

Nasazení Drahošovy manželky v kampani se v posledních dnech znásobilo. Zatímco dříve jezdili na mítinky společně, teď mají v některé dny samostatný program. "Je to hodně náročné, ale mnoho síly nám dodávají reakce lidí, jejich podpora je úžasná," říká Eva Drahošová.

Drahoš se nyní snaží jezdit hlavně do míst, kde má podle průzkumů šanci získat další voliče. "Jsem rád na akcích, kde je hodně lidí a kde ještě můžu oslovit voliče, třeba i Miloše Zemana."

Na jihu Moravy o víkendu cílil hodně na voliče Pavla Fischera, který díky svému konzervatismu v tomto místě republiky výrazně zabodoval. Také proto Drahoš mluvil často o tradicích, rodném Slezsku, rodině i svém dlouholetém manželství. Když minulý týden dostal na besedě v Plzni dotaz ohledně adopce dětí homosexuálními páry, jasné odpovědi se vyhnul a mluvil o tom, že je především příznivcem tradiční rodiny. "Jsem zastáncem a možná i představitelem tradiční rodiny. Známe se s manželkou 46 let a manželé budeme téměř 44 let. Kdo z kandidátů, i těch bývalých, to dá?" prohlásil pak v sobotu v konzervativnějším Uherském Hradišti.

Podle všeho se lidé nyní soustředí především na dva televizní souboje. Podle některých expertů do nich nynější hlava státu vstupuje jako favorit. "Zeman je objektivně velmi zkušený politik a excelentní rétor, na relativně nezkušeného Jiřího Drahoše, který udělal řadu chyb i v méně podstatných rozhovorech, si tedy oprávněně věří," míní předseda Institutu politického marketingu Karel Komínek.

Jiří Drahoš se ale debat nebojí, o víkendu zopakoval, že rozhodně nemá z Miloše Zemana obavy. "Poctivě se na debaty připravuji."

