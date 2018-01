V sobotu tři minuty po šesté hodině odpoledne dostali pražští hasiči zprávu o požáru ve čtyřhvězdičkovém hotelu Eurostars David nedaleko Tančícího domu. Už za tři minuty se na místo začaly sjíždět hasičské vozy. Postupně dorazilo 17 profesionálních jednotek včetně Hasičského útvaru ochrany Pražského hradu nebo chemiků z Petřin. "Celý objekt byl silně zakouřený, bylo nutné klienty hotelu evakuovat. Z důvodu členitého prostoru uvnitř hrozilo nebezpečí ztráty orientace," popsal zásah mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. V hotelu v Náplavní ulici byla tou dobou ubytována víc než stovka hostů, hasiči jich evakuovali 34.

Přestože záchranáři dorazili na místo brzy, dvěma lidem už nebylo pomoci a na místě zemřeli. Šlo o jednadvacetiletého Němce a o rok mladší Jihokorejku. Čtyři hotelové hosty museli záchranáři oživovat, osm jich převezli do pražských nemocnic. "Mezi zraněnými nebyli žádní pacienti s popáleninami, dominovaly případy, kdy se lidé nadýchali kouře," upřesnila mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová s tím, že mezi zraněnými je i dvojice zasahujících hasičů.

Dvě ženy, jejichž totožnost policisté zjišťují, v neděli následkům nehody ve Všeobecné fakultní nemocnici podlehly. Co do počtu mrtvých šlo o jeden z nejtragičtějších požárů, které se v Česku po revoluci staly. Jak k němu došlo, zatím policisté a hasiči zjišťují. "Původně byla nehoda ohlášena jako požár klimatizace v hotelu, ale to neznamená, že je to příčina. Zaměřujeme se na všechny možné verze," uvedl pro HN mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Jako velitelé celého zásahu také hasiči do týdne zhodnotí, nakolik se akce povedla. "Máme k dispozici videozáběry a fotografie, které pořizujeme na místě, zhodnocením zásahu se teď budeme zabývat. Podle prvotních informací nemáme indicie, že by něco z naší strany proběhlo špatně," dodává Kavka.

Pro pražské záchranáře šlo v sobotu o druhou velkou akci za posledních osm dní. Po tragické havárii autobusu v Horoměřicích předminulý týden musel být opět aktivován takzvaný traumaplán, tedy speciální postup pro situace s vysokým počtem zraněných. Nemocnice se připravily na jejich příjem, na místo dorazila i velkokapacitní sanitka Atego. "Zásah proběhl z našeho pohledu velmi dobře," uvedla mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová. O tragédii v Praze informovala britská, ruská, čínská nebo australská média. Mezi zraněnými jsou Nizozemci, Turek a Francouz.

