Druhý říjnový čtvrtek roku 2012 se do areálu Farmy Čapí hnízdo sjelo na 140 dodavatelů mléka z celé republiky. Do kongresového centra na Benešovsku je pozvaly mlékárenské firmy Olma a Mlékárny Hlinsko ze skupiny Agrofert.

Na konferenci se probíraly plány obou podniků, ale i společná zemědělská politika EU nebo potravinová soběstačnost Česka. "V závěrečné diskusi měli hosté možnost prohovořit s Ing. Babišem na aktuální témata," píše se v podnikovém časopisu Agrofertu z prosince 2012.

Od dubna 2010, kdy byl dokončen projekt rekonstrukce Čapího hnízda, se v jeho areálu uskutečnilo mnoho podobných akcí, které zastřešovaly firmy holdingu, tehdy ještě napřímo vlastněného Andrejem Babišem. Například v červnu 2012 se na farmě sešli distributoři a obchodní partneři přerovské chemičky Precheza. V centru se scházeli také manažeři dalších ­firem Agrofertu na interních poradách nebo seminářích.

83 procent z celkových tržeb Čapího hnízda v letech 2009 až 2013 tvořily příjmy za reklamu. Reklamní služby si u farmy objednávaly firmy z Agrofertu.

Je pravděpodobné, že tyto akce byly v účetnictví farmy a společnostech z Agrofertu vykázány jako reklamní služby. V podnikání platí za obecně známou věc, že přes výdaje na reklamu se dají zvyšovat náklady ve firemním účetnictví. Pokud firmě stoupnou v účetní bilanci náklady oproti výnosům, může si touto cestou snížit základ pro výpočet daně – ve výsledku tedy platí nižší daň z příjmu.

Jde o způsob tzv. daňové optimalizace, jenž je výhodný mezi spřízněnými firmami − v tomto případě si firmy z Agrofertu mohly přes placení za reklamní služby snižovat daňový základ a Čapí hnízdo zase vykázalo potřebné příjmy, aby mohlo fungovat a splácet bankovní půjčky.

Reklama bývá oblíbená z toho důvodu, že konkrétní služby a ceny se u ní nedají stanovit přesně, jako třeba u prodeje výrobků. Právě různými marketingovými nebo poradenskými smlouvami se někdy "zastřešují" finanční toky, které firmy potřebují dostat do účetnictví.

Podle posudku, který vypracovala společnost Česká znalecká pro českou policii, bylo Čapí hnízdo na reklamních penězích z Agrofertu zcela závislé. Z propočtů této znalecké firmy vyplývá, že v letech 2009 až 2013 získalo z reklamy více než 280 milionů korun, což odpovídá 83 procentům jeho celkových tržeb. Bez nich by farma neměla na platy zaměstnanců, natož na splátky bankovních úvěrů, z nichž hradila svoji rekonstrukci. Původně přitom farma deklarovala, že bude vydělávat hlavně z pohostinství a cestovního ruchu.

Společnost Imoba, která je nástupnickou firmou Čapího hnízda, zdůvodnila velký podíl reklamy na příjmech farmy tím, že se musela v období ekonomické krize uchýlit k alternativním zdrojům příjmů. V loňském vyjádření pro Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) dokonce firma uvedla, že jinak by farma mohla zkrachovat.

Čapí hnízdo až do roku 2013 vystupovalo jako malá a nezávislá firma. Díky tomu získalo také dotaci 50 milionů z veřejných zdrojů. Podle české policie i zprávy OLAF farma dostala dotaci neprávem, protože zůstala propojená s Agrofertem.

Jaké konkrétní reklamní služby poskytovalo Čapí hnízdo Agrofertu a jak se tyto služby oceňovaly, není známo. Agrofert a Imoba se k otázkám na toto téma nyní nevyjadřují, odkazují na probíhající trestní řízení. V něm hrají reklamní zakázky patrně důležitou úlohu. Policisté si od Imoby vyžádali kompletní účetní záznamy.

Způsob, jakým se reklama promítá do firemních nákladů a následně do odvedené daně, obecně kontroluje finanční správa. Schopnost prokázat, že reklama byla nejen vyfakturovaná, ale skutečně poskytnutá, je podle předpisů jednou z hlavních podmínek, aby si tyto výdaje daná firma mohla započítat do nákladů.

"Druhou podmínkou je odpovídající cena za služby," upozornil děkan Fakulty financí a účetnictví pražské VŠE Ladislav Mejzlík, přední tuzemský odborník na účetnictví a audit.

"Příjemci reklamy musí být připraveni prokázat finančnímu úřadu, že jim reklama byla Čapím hnízdem skutečně poskytnuta, a pokud ano, tak zda byla za cenu obvyklou," řekl HN Mejzlík. Pokud se na Agrofert nebo jeho firmy obrátí daňoví kontroloři, mohou požadovat například fotodokumentaci nebo předávací protokoly.

Finanční správa o používání reklamy pro daňovou optimalizaci ví. "Samozřejmě to prověřujeme," uvedla mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová. Konkrétní počty kontrolovaných případů neuvedla. Zda prověřuje reklamu ve firmách spadajících pod Agrofert, odmítla sdělit s odvoláním na povinnou mlčenlivost.

HN proto oslovily většinu z téměř třiceti firem, které podle posudku České znalecké objednávaly reklamu v Čapím hnízdě. Žádná se však k dotazu, jakou reklamu měla na bývalé Babišově farmě, nevyjádřila. Vyjádřit se nechtěl ani mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.

Jak uvádí zpráva OLAF, reklamní smlouvy s Čapím hnízdem ne­uzavíraly jen české firmy z Agrofertu, ale také klíčové zahraniční chemičky holdingu − německý SKW Stickstoffwerke Piesteritz a slovenské Duslo Šaľa. V jejich případě by plnění zakázek prověřovaly německé, respektive slovenské finanční úřady.

Kvůli podezření z dotačního podvodu policejní vyšetřovatelé obvinili jedenáct lidí včetně současného premiéra Babiše. Toho v pátek sněmovna už podruhé vydala k trestnímu stíhání.