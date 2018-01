Delegáti sociálních demokratů (SPD) na mimořádném stranickém sjezdu v Bonnu odsouhlasili zahájení koaličních rozhovorů s CDU/CSU Angely Merkelové. Po několika hodinách bouřlivého jednání jich pro hlasovalo 362, proti 279. Pro sestavení nové vlády je postoj SPD klíčový.

Nedělní sjezd SPD po týdnech spekulací a otázek posunul Německo o krok blíže ke stabilní vládě. Je možné, že největší ekonomika Evropy bude mít nový kabinet do Velikonoc, napsal server Deutsche Welle.

"Evropa čeká na Německo, že převezme odpovědnost a že bude jednat rozhodně. A to bez SPD nebude možné. Nebudeme mít pro Evropu žádný razantní impulz. Je to na nás," uvedl před samotným hlasováním šéf SPD Martin Schulz. Poslední týden strávil přemlouváním spolustraníků, aby se zahájením rozhovorů o velké koalici, označované jako GroKo, souhlasili. Koalice CDU/CSU se sociálními demokraty vládne Německu od roku 2013.

Německo bez vlády Měsíce nejistoty ◼ Loni na konci září proběhly v Německu volby. Kancléřka Angela Merkelová nejprve jednala o vzniku nové koalice se Zelenými a liberály z FDP.

◼ Jenže na konci listopadu se liberálové rozhodli rozhovory ukončit. Prý mezi nimi a CDU/CSU bylo příliš mnoho sporných bodů. Nová vláda na obzoru? ◼ V zájmu udržení stability země začali po krachu jednání mezi CDU/CSU, Zelenými a FDP jednat sociální demokraté.

◼ SPD minulý týden během sondovacích rozhovorů s CDU/CSU vypracovaly společný 28stránkový dokument zahrnující programové priority. 362 delegátů podpořilo včera na sjezdu v Bonnu zahájení rozhovorů o velké koalici. Proti jich bylo 279, jeden se zdržel.

Přesvědčit delegáty nebylo pro Schulze snadné. Vůbec nejhlasitěji proti koalici s Angelou Merkelovou vystupovali Mladí sociální demokraté a jejich šéf Kevin Kühnert. Ten už od zářijových voleb prosazoval odchod SPD do opozice.

Kritici se domnívají, že další pokračování velké koalice SPD škodí. Partaj ve volbách ze září loňského roku dostala jen něco málo přes 20 procent hlasů, což byl vůbec nejhorší výsledek od konce druhé světové války. Obávají se, že pokud se zapojí do další velké koalice, tak její preference ještě poklesnou. Tvrdí, že strana bude navíc ve velké koalici se silnější CDU/CSU upozaděna.

Vedení sociálních demokratů se ještě před samotným sjezdem dohodlo během takzvaných sondovacích rozhovorů s CDU/CSU na 28stránkovém dokumentu, jenž obsahuje společné priority. Ten nyní poslouží jako základ pro vyjednávání o nové německé vládě.

Schulzovi se podařilo přesvědčit spolustraníky, že do dokumentu prosadil řadu bodů z programu SPD. Mezi společné priority patří například velké navýšení investic do infrastruktury a sociální oblasti. Zahrnuje také plány na další prohloubení evropské integrace, což patřilo mezi hlavní Schulzovy požadavky. "Budeme bojovat i za další požadavky, pokud budeme moci pokračovat v rozhovorech o koalici," řekl Schulz ještě před samotným hlasováním.

Pokud by delegáti zahájení oficiálních koaličních rozhovorů nepodpořili, Německo by čekala další nejistota a SPD by spadla do krize. Německo by se zřejmě nevyhnulo předčasným volbám, ve kterých by však mohla posílit krajní pravice, varoval Schulz na sjezdu. Další možností pak byl vznik menšinové vlády CDU/CSU. Kancléřka Merkelová se ale nijak netajila tím, že ke vzniku takového kabinetu se staví odtažitě.

Schulz ani další zastánci GroKo však ještě nemohou slavit. Novou koaliční smlouvu totiž musí ve vnitrostranickém referendu schválit také asi 450 tisíc členů strany. Zda se nakonec vysloví pro, není zatím jisté.