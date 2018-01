Doktorští studenti na vysokých školách, kteří často platí za "motory" místního výzkumu, by si letos mohli polepšit. Nový ministr školství Robert Plaga (ANO) by jim rád zvýšil stipendia. Stát dnes posílá školám 7,5 tisíce korun měsíčně na doktoranda, nově by mohla částka vzrůst minimálně na 10,5 tisíce, řekl Plaga v rozhovoru pro HN. "Na doktorandech nám velmi záleží, protože pokud jsme jako stát masivně investovali do vědecké infrastruktury a pokud tyto kapacity dostatečně nevyužijeme, okno příležitostí se nám velmi rychle zavře," míní Plaga, který si prý přeje, aby stipendium narostlo ještě víc, ideálně na 11 tisíc korun. Poté co ve středu vláda podala demisi, zůstává otázka, jak se podaří jeho záměry prosadit a zda bude jako ministr pokračovat. V rozpočtu však letos po dlouhé době dostaly vysoké školy přidáno, což by se na výši stipendií pro doktorandy podepsat mělo.

Ti by více peněz na své studium a bádání uvítali, jejich asociace však upozorňuje, že to neřeší hlavní problém − že se jen ze stipendia nelze uživit. "Doktorát je v podstatě práce, ne jen studium. A získávat za práci, na kterou potřebujete magisterský titul, jedenáct tisíc korun, je docela bizarní," říká Kateřina Cidlinská, předsedkyně České asociace doktorandek a doktorandů. Upozorňuje, že jejich výsledná disertační práce je součástí výzkumu, z něhož vznikají vědecké výsledky − články nebo kniha. Ty si instituce připíše k dobru a dostane za ně peníze. Situace se podle asociace nezlepší, dokud je nezačnou vysoké školy zaměstnávat aspoň na poloviční úvazek a sledovat jejich kvalitu. "Budou pak nuceny více přemýšlet o tom, jak se o ně starat a k čemu je vlastně potřebují," tvrdí Cidlinská.

Přestože stipendia pocházejí od státu, kolik ve skutečnosti mohou doktorandi dostat, záleží na jejich domovské vysoké škole. Právě školy by měly podle ministra doktorandy podpořit z více zdrojů: zapojovat je do výzkumné činnosti, zajišťovat pro ně úvazky a zázemí na škole, myslí si Plaga.

Také rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek je přesvědčený, že by se mělo postavení doktorandů zlepšit, a hodlá o tom prý v dohlednu jednat s rektory ostatních vysokých škol. "Především si myslím, že doktorandi by měli dostávat plat a že by ti interní měli mít úvazky vůči pracovištím tak, aby měli jasná práva a povinnosti. Systém plošně vyplácených stipendií je podle mě přežitý," uvedl rektor s vysvětlením, že pro studenty nevytváří fér podmínky. "Byl bych rád, abychom opustili plošná stipendia a nechali si třeba jen mimořádná," dodal Bek. Upozornil navíc na to, že doktorandů je v Česku mnoho. Jejich zastoupení v počtu vysokoškolských studentů je ve srovnání s jinými evropskými zeměmi nadprůměrné. Podle posledních dat z roku 2016 představovali doktorandi osm procent všech studentů veřejných vysokých škol, v západních zemích jde většinou zhruba o čtyři procenta.