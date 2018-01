Rozsáhlá daňová reforma v USA zavedená počátkem letošního roku má nejenom povzbudit tamní firmy, aby převedly své miliardové zisky ze zahraničí domů, ale také je zvýhodnit v souboji s cizí konkurencí. Je to součást Trumpovy politiky "Amerika především", která vzbuzuje v Evropě obavy.

Snížení základní sazby pro zdanění podnikových zisků ze 35 na 21 procent není velice dobrá zpráva jen pro americké firmy. Vítají ji také firmy německé. Vyplývá to z průzkumu, který hospodářský list Handelsblatt provedl ve Spolkové republice mezi velkými koncerny.

Přínos hlavně pro automobilky

Na Trumpově "daňovém manévru" vydělají především automobilky BMW a Daimler, mající v USA rozsáhlé výrobní kapacity. Například BMW pětadvacet let vyrábí luxusní auta ve Spartanburgu, stát Jižní Karolína, kde zaměstnává přes 9000 tisíc lidí.

Dopad daňové reformy na německé firmy v USA (příklady) Pojišťovna Allianz Za rok 2017 ještě doplatí v přepočtu 200 milionů eur, od letoška očekává úlevu ve výši 400 milionů eur ročně. BMW Předpokládá, že jí čistý roční zisk stoupne o 950 milionů až 1,55 miliardy eur. Deutsche Bank Za rok 2017 musí ještě do federálního rozpočtu dodatečně v přepočtu odvést 1,5 miliardy eur. HeidelbergCement Za rok ještě přijde o 200 milionů eur, ale od roku 2019 očekává přínos. Fresenius Medical Care Za loňský rok mu americký stát dodatečně převede 200 milionů eur. Daimler Za rok 2017 si může k dobru připsat zhruba miliardu eur. Další firmy Pozitivní efekty z daňové reformy v USA očekávají také Volkswagen, Deutsche Telekom, Continental, Siemens či ThyssenKrupp. Zdroj: Handelsblatt

Reforma uleví také společnosti Fresenius Medical Care, tradičně dosahující značné části tržeb v USA, kam dodává mimo jiné přístroje pro dialýzu. Naproti tomu na daňových změnách dočasně prodělají zahraniční banky, které během předchozí finanční krize spadly v USA do velkých ztrát. Největší německý ústav Deutsche Bank musí po provedení účetních operací spojených s odpočty ztrát a jejich převody doplatit za minulý rok v přepočtu zhruba půl druhé miliardy eur. Ale v následujících letech jí reforma uleví.

V Německu tíží firmy ani ne tak samotná daň z příjmu právnických osob, jež činí 15 procent, nýbrž daň živnostenská plynoucí do rozpočtů měst a obcí. Její sazba se pohybuje od 12 do 16 procent, a pro podniky tedy představuje největší část daňové zátěže.

"Německo se musí snažit, aby mělo efektivnější soustavu podnikových daní, a zajistilo si tak do budoucna pevné hospodářské základy," vyzývá Berthold Welling, ředitel Svazu chemického průmyslu. "Nebude-li příští spolková vláda jednat a neuleví firmám na daních, budou do USA odtékat z Německa investice i pracovní místa," přidává se Clemens Fuest, ředitel mnichovského Ústavu pro hospodářský výzkum.

Fuest, který v minulosti přednášel daňovou politiku v Oxfordu, se rovněž obává, že USA budou nízkými sazbami lákat především zahraniční firmy vydávající značné sumy na výzkum a vývoj. Trumpova daňová reforma je podle něj nastavena tak, aby se nejnovější zahraniční poznatky co nejrychleji dostávaly do USA.

USA prý jen dohánějí Evropu

Zástupci podnikatelských svazů v Německu, například Joachim Lang, šéf Svazu německého průmyslu (BDI), varují, že americká daňová reforma má v podstatě ochranářský charakter a "Evropě způsobí obrovské škody".

Existuje však i jiný pohled, podle kterého není fér obviňovat Spojené státy z "daňového dumpingu". USA jsou jediným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, která po celá desetiletí podnikové daně nesnižovala, uvádí Vídeňský ústav pro dialog a spolupráci (VIDC).

Související Infografika Daňové zatížení firem

Vládnoucí republikáni k tomu přikročili teprve nyní bez ohledu na to, že riskují podstatné zvýšení veřejného dluhu. "USA nyní jenom dohánějí to, k čemu mnohé evropské státy přikročily během devadesátých let," konstatuje VIDC. Ve své studii dokazuje, že daňové zatížení firem v posledních letech zmírnilo 12 z 19 zkoumaných zemí Evropské unie.

Někteří členové tohoto integračního seskupení se podle VIDC daňově doslova podbízejí. Nejkřiklavějším příkladem z poslední doby je Maďarsko, kde zdaňují firemní zisky pouhými devíti procenty.