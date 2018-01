Varujeme před tímto pozměňovacím návrhem, který opravdu může zavést různé protiprávní věci, tvrdila o institutu tzv. předběžné držby někdejší ministryně pro místní rozvoj za hnutí ANO Karla Šlechtová. Bylo to loni v dubnu, kdy parlament hlasoval o novele stavebního zákona. Necelý rok poté chce to samé navrhnout a prosadit ministr dopravy Dan Ťok ze stejné politické stáje.

Návrhy na zavedení předběžné držby, tedy možnosti, aby stát mohl za určitých podmínek stavět na pozemcích, které mu nepatří, se opakovaně vracejí už druhou dekádu. Důvod je jasný: nekonečné tahanice s majiteli pozemků, na nichž má stát stavba "veřejného zájmu", například silnice. Politici si slibovali zjednodušení a zrychlení staveb, když kdysi do zákona prosadili vyvlastnění. V praxi − aspoň co se týká rychlosti staveb − se ovšem nic nezměnilo. Majitelé se soudí se státem mnoho let, nestaví se a tklivé příběhy "kterak chce stát nebožáky okrást o rodinnou farmu, na které pracuje 58. generace", případně "jak se rodina XY roky snaží vydírat stát" plní noviny dodnes.

Předběžná držba je tak logické pokračování situace, kterou definuje naprostá neochota k domluvě. Arogance pracovníků Ředitelství silnic a dálnic je pověstná, stejně jako existence těch, kteří si z výkupů a následného předraženého prodeje pozemků udělali svébytný byznys. Prostě když jde o peníze, jde slušnost a snaha o kompromis stranou.

Ne že by šlo o světově unikátní situaci. Slovensko zavedlo předběžnou držbu loni v létě po nekonečných tahanicích o výkupu pozemků při stavbě obchvatu Bratislavy. Kdysi se o něco podobného pokoušelo při výstavbě závodu Kia v Žilině, tehdejší právní úpravu ale smetl soud jako protiprávní. Ani proces tvorby zákona v loňském roce nepatřil k těm, kterými by se politici chlubili. Po schválení parlamentem vetoval předběžnou držbu prezident, jeho zákaz ovšem poslanci ve stejný den přehlasovali. Slovenská legislativa nyní umožňuje zahájení stavebních prací na pozemku, který patří někomu jinému: stát ovšem musí mít v ruce rozhodnutí o vyvlastňovacím řízení. Také platí, že kdyby následný soud o pozemku vyhrál vlastník, musí stát na vlastní náklady uvést pozemek do původního stavu.

Předběžná držba není sama o sobě nic zavrženíhodného, klíčové jsou detaily. Limity veřejného zájmu musí být jednoznačně definovány, stejně jako majetková práva dosavadních vlastníků. Protože jinak by výsledkem předběžné držby bylo jen další zahlcení soudů spory, na jejichž výsledek se v tuzemském systému čeká generace.

