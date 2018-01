Britové šetří. V prosinci například klesly útraty za zboží pro domácnost o pět procent. Výsledky jsou do značné míry ovlivněny listopadovým svátkem slev Black Friday, hlavní příčinou ochabování poptávky je ale inflace, s níž nedrží krok růst platů. K tomu se přidává obava ze zvyšování úroků, které zadluženým domácnostem dál omezí rozpočty.

Ceny v britských obchodech jsou dnes o tři procenta vyšší než loni. Tak vysokou inflaci nyní nemá žádná z nejvyspělejších ekonomik světa. Šéf Bank of England přitom soudí, že inflace ještě neřekla poslední slovo. Růst cen, který podle britské centrální banky bude brzdit poptávku i letos, je zatím nejzjevnějším důsledkem brexitu, pro nějž se obyvatelé Spojeného království rozhodli předloni v květnu. Za poslední dva roky totiž libra oproti euru klesla o 16 procent (přičemž většina propadu připadá na období od referenda), což je skok, který dovozci ani obchodníci nemohli ustát bez zdražování. Ceny tak rostou i při slabší poptávce. A pohled dál do budoucnosti? Experti se obávají další ztracené dekády a revidují své výhledy. HDP na hlavu má být podle Úřadu pro rozpočtovou zodpovědnost v roce 2021 o 3,5 procenta nižší, než s čím počítaly předbrexitové kalkulace.

Impulz, který by vrátil do ekonomiky důvěru, by mohl přijít z takového posunu jednání o brexitu, který by exportním firmám dal jistotu přístupu na společný evropský trh. Jenže postup britské vlády při vyjednávání s EU, které běží už přes půl roku, víc než co jiného připomíná sled improvizací. O chaosu ve vládní administrativě vypovídal i bizarní spor mezi poslanci a zmocněncem pro brexit o to, zda 58 studií, které prý dopad odchodu z EU na různé oblasti ekonomiky rozebírají "do extrémních detailů", vůbec existuje.

Ekonomická a politická realita postupně převážily misky vah na stranu příznivců Evropy. Scénář počítající s prudkou otočkou od brexitu a návratem do unie skrze nová přístupová jednání je však stále extrémně nepravděpodobný. Laboratoř, ve které se ukáže, zda pro velkou a vyspělou ekonomiku bude přetrhání pout s unií a obnovení "samostatnosti" z dlouhodobého hlediska přínosem, tak skoro určitě vznikne.

Výhledy však moc optimistické nejsou. Že sliby ohromných úspor umožňujících velkorysé investice například do státního zdravotnictví byly vycucané z prstu, přiznali propagátoři brexitu velmi brzy po vítězství v referendu. Britům zbývá naděje, že ostrovní ekonomika bude profitovat alespoň z toho, že stát sáhne k deregulacím. Ovšem k tomu se moc nemá ani konzervativní vláda, natož opozice.

