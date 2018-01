Výzkumníci z Univerzity ve Warwicku před lety spočítali, že šťastní lidé jsou v práci o 12 procent produktivnější. Závěr jejich experimentu byl jednoduchý: pozitivní emoce lidi posilují, a to i v práci. Spokojení zaměstnanci jsou odolnější vůči stresu, výkonnější a více angažovaní. Některé firmy proto zaměstnávají manažery štěstí. Ti mají na starosti především spokojenost zaměstnanců. Pořádají firemní akce, povídají si s pracovníky a vymýšlejí, jak vylepšit firemní kulturu nebo pracovní prostředí. Co ale dělají sami manažeři štěstí, když na ně padne splín?

Bývalý happiness manažer společnosti Avast Michal Šrajer předchází špatné náladě tím, že trénuje svou mysl, aby brala věci pozitivně a s nadhledem. "Každý večer si zapisuji tři skvělé věci, které se mi v daném dni přihodily," přibližuje svůj rituál Šrajer. Pokud jej i tak přepadne smutek, pouští si hudbu, jde si zaběhat nebo vyrazí se svou rodinou na výlet.

Po odchodu z Avastu se Šrajer se svou rodinou vydal na roční cestu kolem světa. Mluvil s majiteli a šéfy firem a inspiroval se jejich přístupy k tomu, jak pomoci zaměstnancům ke štěstí v práci. To se teď snaží předávat společnostem v tuzemsku, se kterými spolupracuje jako konzultant. Se zaměstnanci nejčastěji řeší, jak v nich opět probudit chuť do práce. "Ta zpravidla mizí, když člověk nemá možnost dělat práci, která je pro něj smysluplná, ve které se učí něco nového a při níž má alespoň částečnou autonomii. Často jde jen o chybu v komunikaci, při které se to nejdůležitější cestou ztrácí a postupně mizí vzájemná důvěra," přibližuje manažer.

Jak převzít zodpovědnost za vlastní štěstí

Manažerka Iva Rolederová se snaží nabírat pozitivní energii přímo v práci. "Pracovní zdroje starostí se snažím řešit v místě jejich původu, tedy v práci s kolegy. Mám ale také hodně aktivit mimo práci, které mi pomáhají mít v životě rovnováhu − například kurz divadelní improvizace, učení psychologie a práce s klien­ty v individuální psychoterapii. Radost do života mi dodává také partner, blízcí přátelé a rodina," říká Rolederová, která se už rok stará o štěstí 70 zaměstnanců v české společnosti Brand Embassy, jež vyvíjí produkty pro péči o zákazníky.

Nejčastěji řeší, jak v lidech vzbudit chuť převzít zodpovědnost za vlastní štěstí a spokojenost v práci, jak kontinuálně podporovat podnikovou kulturu nebo jak zaměstnancům vysvětlit změny ve firmě. "S vedením jsem pracovala například na tom, jak zklidnit vyhrocený konflikt nebo jak zaměstnat kolegu v Dubaji, i když sídlíme v Londýně a centrálu máme v Praze," říká Rolederová. Jako svůj největší úspěch vnímá to, že si získala důvěru svých kolegů. Důkazem toho je, že několik z nich za ní přišlo s těžkými mimopracovními tématy.

Multifunkční manažerka štěstí řeší i rekonstrukci

Štěstí a spokojenost lidí v práci nejprve řešily technologické firmy. Ty se snažily a dodnes se snaží lákat do svých řad a udržet nedostatkové IT specialisty.

V české společnosti Easy Software je více než dva roky manažerkou štěstí Monika Jorníčková. Ta si svou vlastní náladu vylepšuje například dobrou kávou se svými kolegyněmi. "Mimo práci se věnuji józe, radost mám také z dobrého jídla a vína nebo kultury," říká. Kromě spokojenosti zaměstnanců se také stará o správu benefitů, HR marketing, organizování firemních akcí či teambuildingů a dohlíží na rekonstrukci kanceláří. Když Jorníčková nastoupila, jeden z kolegů měl jinou představu o tom, co pozice manažerky štěstí obnáší. "Nejbizarnější asi bylo, když po mně chtěl kolega objednat houbičky na nádobí. Když jsem je objednala a donesla do kuchyňky, vypadlo z něj, že je chtěl objednat domů," směje se manažerka.

Správný manažer štěstí dobře zná své kolegy

Svoji manažerku štěstí má také největší tuzemský internetový obchod s dětským zbožím Feedo. Kateřině Chadimové k dobré náladě přispívá také to, že svou kancelář sdílí se svým psem. "Stačí mi, když se s ním chvíli pomazlím. Tak si zlepšuju náladu. Nebo se z toho prostě musím vypovídat. Naštěstí mám super kolegyně," říká Chadimová. Podle ní každému práci zpříjemňuje něco jiného a na první pohled zbytečné maličkosti fungují nejlépe. Proto například organizuje každý měsíc setkání s pivem a párky, kde vedení firmy tráví čas se zaměstnanci a ti mají možnost se ptát na vše, co je zajímá.

Správný manažer štěstí by podle Chadimové měl být pozitivní a komunikativní. "Měl by také znát své lidi," dodává manažerka, která se stará o spokojenost 150 kolegů. Jako jeden ze svých úspěchů zmiňuje i to, že si všechny zaměstnance Feeda pamatuje. "O každém alespoň něco málo vím. Beru to jako velmi podstatnou pomůcku k mé práci. Až si je přestanu pamatovat, bude mi to líto," usmívá se manažerka.

Podle ní si ve většině případů její spolupracovníci potřebují jen popovídat. "Díky tomu, že jsme neutrální oddělení, mají k tomu jedinečnou možnost. Obracejí se na nás s osobními i pracovními problémy," říká Chadimová a dodává, že často stojí za problémem jen neporozumění nebo chyba v komunikaci.

O spokojenost zaměstnanců se ve společnosti Liftago stará office manažerka Edina Csörgöová. "Náladu mi nejvíce dokáže zlepšit, když vidím, že kolegové jsou spokojení, a když slyším smích, kterého nikdy není dost. Jsme malá firma, takže se dokážeme navzájem podržet a dodat si potřebnou energii. Když se cítím smutná, dám si krátkou procházku na čerstvém vzduchu a snažím se myslet na nějaké pozitivní věci," říká.

Společnost Google se před lety snažila přijít na to, jak postavit perfektní tým. Podle personální analytičky Julie Rozovské hrají ve fungujícím týmu kromě jiného nemalou roli také nepsaná pravidla a rituály, například v podobě oslav pracovních úspěchů.