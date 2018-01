V čele české vlády je poprvé člověk obviněný z trestného činu. Andreje Babiše poslanci v pátek už podruhé zbavili imunity. Kriminalisté mohou tedy pokračovat v přerušeném vyšetřování toho, zda se podílel na údajném dotačním podvodu při čerpání evropských peněz pro Farmu Čapí hnízdo.

Pro vydání Andreje Babiše a předsedy klubu poslanců ANO Jaroslava Faltýnka hlasovala celá sněmovna vyjma většiny poslanců hnutí ANO. Babiš s Faltýnkem požádali, aby je kolegové imunity zbavili, poslanci jeho hnutí ho ale nevyslyšeli. V několikahodinové debatě vystupovali na jeho obranu. "Opravdu si nejsem jistá tím, že policejní vyšetřování je dlážděné čistými úmysly," prohlásila Taťána Malá. Babiš má podle ní právo vykonávat mandát, který dostal od voličů.

Stíhání Andreje Babiše ◼ Šéfa ANO Andreje Babiše a předsedu klubu poslanců ANO Jaroslava Faltýnka vydala sněmovna k trestnímu stíhání poprvé loni v září.

◼ Po říjnových volbách získali oba poslanci znovu imunitu a hlasování se tak muselo opakovat. Mandátovému a imunitnímu výboru trvalo skoro dva měsíce, než vydal doporučení poslancům. Jednání protahovaly především požadavky hnutí ANO a SPD.

◼ Pro vydání Babiše a Faltýnka bylo v obou hlasováních 111 poslanců. Zástupci ANO byli proti, Babiš i Faltýnek zvedli ruku pro to, aby jim sněmovna vzala imunitu.

◼ Od roku 1993 dodnes vyslovili poslanci celkem třicetkrát souhlas se zahájením trestního stíhání kolegy, v sedmnácti případech tento požadavek odmítli.

Sám Babiš v proslovu ke kolegům zpochybnil neutralitu nejen evropského úřadu OLAF, který se kauze Čapí hnízdo věnoval, ale také české policie a soudnictví. "Je to hlavně objednávka mafie, která tady kradla miliardy," prohlásil, "přeju vám, aby si nikdo neobjednal vaše stíhání a stíhání vaší rodiny." Že česká justice pracuje na objednávku, ilustroval i v dalších kauzách. "Solární mafie si objednala stíhání paní Vitáskové (bývalou šéfku ERÚ Alenu Vitáskovou Vrchní soud v Praze v týdnu zprostil obžaloby z neoprávněného přidělování solárních licencí, pozn. red.)," prohlásil premiér, jehož hnutí čtyři poslední roky drželo ministerstvo spravedlnosti.

Od opozice si za to vysloužil tvrdou kritiku. "Poslanecká sněmovna lidem nemůže vyslat signál, že nevěří v právní stát, že nevěří v kontrolu státního zastupitelství, že nevěří v soudy," ohradila se proti Babišovým slovům bývalá ministryně školství Kateřina Valachová. "Jaký je to vzkaz do zahraničí? Že u nás neplatí spravedlnost?" dodal předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský.

Babiš i ministr spravedlnosti Robert Pelikán prosbu HN o vysvětlení odmítli. Policejní prezidium Babišovo nařčení ostře odmítlo.

Trestní stíhání mění situaci v dalším vyjednávání o možné vládě. Jedině komunisté a hnutí SPD jsou za určitých okolností ochotni tolerovat kabinet vedený trestně stíhaným předsedou. Ostatní strany takové partnerství vylučují. Babiš však o hlasy SPD příliš nestojí, a tak se otočil na sociální demokraty.

111 hlasů pro vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání. 69 poslanců bylo proti.

S ANO zatím sociální demokraté řešili hlavně program, část z nich už začala spekulovat, jaká ministerstva by strana mohla získat. "V případě, že by se jednalo o koalici ANO a ČSSD s tichou podporou komunistů, uvažujeme o čtyřech nebo pěti místech ve vládě," uvedl jeden z vlivných sociálních demokratů pod podmínkou anonymity. Za klíčové přitom považují, aby získali buď ministerstvo školství, sociálních věcí, nebo zdravotnictví. Dále pak chtějí resort financí nebo vnitra, zahraničí nebo obrany.

Uvnitř ČSSD chce část lidí vytvořit koalici s ANO, jiná část členů to odmítá. Definitivní rozhodnutí by mělo padnout na sjezdu strany v polovině února. Zatím však platí podmínka, že by ve vládě nesměl být trestně stíhaný politik.