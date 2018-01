Výstavba dálnic nebo železnic se možná již brzy podstatně urychlí. Státu by mohlo odpadnout čekání na výsledek případného odvolání proti vyvlastnění pozemku. Pokud se nyní s majitelem nedohodne na finanční kompenzaci a pozemek vyvlastní, musí často řadu let čekat, než soud spor vyřeší. To by se teď mělo změnit.

"Nejde o kosmetickou úpravu nebo dočasné řešení, ale o zcela zásadní zjednodušení povolování klíčových dopravních staveb," říká tiskový mluvčí ministra dopravy Dana Ťoka (ANO) Tomáš Neřold. Ťok hodlá změnu zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury prosadit co nejdříve: "Návrh novely chceme předložit ještě do konce ledna." Pokud projednávání ve sněmovně proběhne hladce, zákon by mohl začít platit už letos na podzim.

Předběžná držba jako v Německu

Novela zavádí institut takzvané předběžné držby, který by u prioritních staveb umožnil státu stavět ještě před rozhodnutím soudu o odvolání proti vyvlastnění pozemku v trase dálnice či železnice.

Kde zákon pomůže Dálnice a silnice I. třídy ◼ V předběžném seznamu ministerstva dopravy jsou nyní všechny tuzemské dálnice včetně Pražského okruhu. Předběžná držba se bude vztahovat i na možné budoucí rozšíření těchto dálnic.

◼ V seznamu jsou také některé silnice I. třídy, které přímo navazují na dálniční tahy. Jedná se o I/35 z Turnova do Hrádku nad Nisou a I/49 z Vizovic k hranicím se Slovenskem. Železnice ◼ Mezi důležité stavby patří tratě z Prahy přes České Budějovice do Rakouska nebo do Německa přes Plzeň. V seznamu je i železnice mezi Prahou a Brnem.

◼ Významné jsou i čtyři plánované vysokorychlostní tratě, například z Prahy přes Brno a Ostravu do Polska.

Použít předběžnou držbu bude možné jen u konkrétních významných staveb. "Návrh vybraných staveb jsme již vypracovali a předložili ho zástupcům stran, dále se o něm bude jednat," uvádí Neřold. Na předběžném seznamu, který mají HN k dispozici, jsou všechny současné české dálnice, železniční spojení mezi Prahou a Kladnem, včetně možného napojení Letiště Václava Havla nebo čtyři plánované železnice pro rychlovlaky.

Nový zákon by také usnadnil vstup na pozemek firmám, které provádějí například průzkumné práce. Společnosti ke vstupu nebudou potřebovat ani povolení od majitele pozemku.

Ochrana vlastníků je klíčová

Úředníci se při přípravě návrhu inspirovali v Německu, kde zákon předběžnou držbu již řadu let umožňuje. Podle poslance Ondřeje Polanského (piráti), který se jednání s ministrem Ťokem rovněž účastnil, je ale potřeba, aby zákon "německým" způsobem chránil také majitele pozemků.

"Když někomu sáhnete na vlastnické právo, je potřeba postavit se k tomu čelem. V Německu funguje ochrana vlastníků pozemků desítky let, takže bychom to měli přebrat. Pro nás je to důležitá věc, která rozhodne, jestli se k návrhu přidáme," tvrdí Polanský. Piráti by pro majitele pozemků v předběžné držbě rádi získali speciální statut, který funguje právě v Německu. Tamní soudy mají například lhůty, během kterých musí spor majitelů pozemku se státem rozhodnout a nehrozí tak, že by soudní proces trval řadu let.

18 km nových úseků dálnic by mělo být letos dokončeno. Loni to byl ještě dvojnásobek, tedy 36 kilometrů.

Ministerstvo dopravy návrh připravuje společně s ministerstvem pro místní rozvoj a zástupci všech parlamentních stran. Ani tak ale není jisté, že zákon projde sněmovnou bez problémů. Mezi poslanci není shoda ani na tom, které stavby do seznamu významných dálnic a železnic zařadit. Například místopředseda ČSSD Petr Dolínek považuje za zásadní, aby v seznamu byla i trasa pražského metra D, která tam nyní chybí.

Proces získání stavebního povolení zjednodušuje také novela stavebního zákona, která platí od začátku letošního roku. Zákon nově umožňuje sloučit dosud oddělená územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí (takzvaná EIA). V Česku trvá získání stavebního povolení v některých případech i déle než deset let. V žebříčku Doing Business, který každý rok sestavuje Světová banka, je Česko ve vyřizování stavebního povolení až na 127. místě ze 185 hodnocených zemí. Změna zákona by celý proces měla zkrátit.