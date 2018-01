Když se Jiří Matějovský prochází po rozlehlé prodejně sportovního vybavení na pražském Chodově, škádlí jej prodavači a manažer jim jejich vtípky pohotově vrací. Rozesmáté tváře, tykání a kamarádské popichování jsou prvními známkami toho, že se nacházíme ve firmě, kde si na pozice, autority a formality příliš nepotrpí.

Francouzská síť prodejen se sportovním zbožím Decathlon měří po celém světě spokojenost svých zaměstnanců. V každé zemi se podíl spokojených lidí pohybuje okolo 90 procent. V Česku firma zaměstnává 1100 lidí, z toho jen 45 lidí v back office.

Matějovský do Decathlonu nastoupil v roce 2009, začal jako vedoucí oddělení v jedné z francouzských prodejen. Po roce a půl se stal šéfem liberecké prodejny a v posledních čtyřech letech pracuje na pozici manažera štěstí. Stará se o to, aby se více než tisíc pracovníků cítilo v práci dobře.

Jiří Matějovský (43) Absolvent pedagogické fakulty v roce 2004 spoluzaložil firmu Akord OT, která se věnuje organizování teambuildingů, koučování a manažerskému vzdělávání. Od roku 2009 pracuje pro Decathlon, v posledních čtyřech letech na pozici manažera štěstí.

Nerad odkládá zaměstnaneckou vestu. "Pro mě je to dres, proto ji rád nosím. Je pro mě symbolem toho, že si nechceme hrát na vedení a prodavače, hierarchické rozdíly chceme stírat," přibližuje otevřenou firemní kulturu Matějovský.

HN: Čím to je, že Decathlon má ve svých prodejnách všude po světě 90 procent pracovníků šťastných?

Výhody práce v Decathlonu přirovnávám k pravidlům fotbalu. Hra se odehrává na nějakém hřišti, nikdo nediskutuje o počtu branek nebo o tom, v kolika hráčích se bude hrát. To jsou dané základy. To, jaký tým nabereš, s jakou strategií budeš hrát a co uděláš, abys dal gól, to je všechno na tobě. To se mi líbí a myslím, že je to důvod, proč u nás lidé rádi pracují. Jsem si jistý, že k tomu napomáhá i to, že si tu všichni tykáme. Otevřenost firmy je obrovská, nikdo si tu na nic nehraje.

HN: Mohou spokojenost v práci ovlivnit nějaké benefity?

Bazény, masáže, herny a plné kuchyňky šťastné zaměstnance nezajistí. To už je jen taková třešnička na dortu. Pro spokojenost jsou potřeba jiné věci. Otevřené kamarádské prostředí, možnost růstu a možnost rozhodovat o věcech.

HN: O čem mohou vaši prodavači rozhodovat?

Dáváme jim velkou volnost, se kterou se pojí i vzájemná důvěra a nutná zodpovědnost na jejich straně. Prodavači mohou například i měnit ceny nabízených produktů. Změna jim ale musí dávat smysl, musí k tomu mít nějaký důvod. Někdy se to nepovede, ale to nevadí. Je pro nás klíčové, aby se učili z vlastních chyb. Když se zadaří a jejich rozhodnutí se ukáže jako dobré, je to jen jejich úspěch. To opět vede k tomu, že jsou v práci sebevědomější a šťastnější.

HN: Co máte jako manažer štěstí na starosti?

Starám se o onboarding, tedy zaškolení nováčků, aby znali základy naší firmy. Dále mám na starosti odměňování, sociální pohodu ve firmě, interní kariérní změny a management organizace. Tam patří například pravidelné individuální pohovory vedoucích týmů v prodejnách s jednotlivými prodavači. Kolegové se na mě občas obracejí i v situacích, kdy chtějí pomoci s výběrem toho pravého kandidáta. Mojí rolí je zajistit, aby všichni ve firmě věděli, jaké typy lidí chceme nabírat. Konkrétní nábory jsou ale záležitostí jednotlivých manažerů.

HN: Co mají zaměstnanci vaší firmy společného?

Po celém světě nabíráme jen zapálené sportovce, jsou to pozitivní, energičtí, aktivní a zodpovědní pracovníci. Nemáme moc udělat z nešťastných lidí šťastné. Musí mít pozitivní přístup v sobě a my jim dáme prostor k růstu. Velká část současných členů managementu vzešla z prodejen. Zkušenosti z obchodů jsou nedocenitelné.

HN: Jak měříte spokojenost zaměstnanců?

Dvakrát za rok vyplňují naši lidé dotazník, který čítá 30 otázek. Stěžejní je pro nás otázka týkající se toho, zda se ráno těší do práce. Podle posledního průzkumu z loňského října máme 93 procent spokojených zaměstnanců, z toho více než polovinu velmi spokojených. Spokojenost zaměstnanců je náš klíčový ukazatel výkonnosti. Prodavači jsou pro nás nejdůležitější, protože tvoří image naší firmy, jsou v každodenním kontaktu se zákazníky.

HN: Staráte se o více než tisíc zaměstnanců. Kolik z nich znáte jménem?

Samozřejmě neznám všechny, na pobočce v Chodově, kde sídlí i back office, znám mnohem více lidí než jinde. Snažím se ale několikrát za rok strávit čas s lidmi na všech pobočkách a minimálně znát všechny vedoucí oddělení. Těch je dnes 140.

HN: Co považujete za svůj největší úspěch?

To, že vidím v prodejnách stále více spokojených a usměvavých kolegů sportovců. Důsledkem toho je snížení fluktuace o osm procent na nynějších dvacet čtyři procent. To je v retailu a v kontextu aktuální situace na trhu práce veliký úspěch.

Související