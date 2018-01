Před devíti lety spadl tehdy odbornému asistentovi Matematicko-fyzikální fakulty Stanislavu Henclovi do klína milion korun. Dostal ho od mi­liardáře a mecenáše Karla Janečka, který si jako milovník matematiky přál, aby fakulta podpořila z jeho peněz někoho výrazně nadaného. Tehdy byl mecenášský nadační fond Neuron na rozvoj české vědy, který Janeček založil, ještě "v plenkách". Díky osobní prémii, kterou mohl Hencl utratit, jak chtěl, se rozvíjel a jezdil po světě. "Úplně nejlepší na tom bylo to, že jsem mohl učit na vysoké škole a také se věnovat vědě a cestovat. To člověka krásně nastartuje," vzpomíná.

Po osmi letech fungování Neuronu, kdy podnikatelé rozdali desítkám špičkových badatelů 51 mi­lionů korun, se udělování cen mění. Mecenáši, manažeři a vědci z Neuronu chtějí, aby ocenění bylo prestižnější a představovalo českou obdobu slavných Nobelových cen.

Jak prozradili HN, nově se budou udělovat v rámci galavečera jen jednou za rok a množství lau­reátů se zúží. Rozdají se jak ceny pro mladé vědce a za vědecký objev, tak i hlavní cena spojená s prémií dva miliony korun. Bude to nejvyšší prémie, kterou může badatel v tuzemsku za svou práci vůbec dostat. "V české vědě je to opravdu průlom," zdůrazňuje šéf vědecké rady Neuronu profesor Pavel Hobza.

Právě on jako významný chemik a šest dalších expertů ve své oblasti tvoří vědeckou radu, která v každé kategorii laureáty navrhne. Kromě chemie jde o matematiku, společenské vědy, medicínu, počítačovou vědu, biologii a fyziku. "Důraz je kladený na kategorii mladých vědců do 33 let. Pokud budeme mít vhodné kandidáty, v každém ze sedmi vědních oborů oceníme půlmilionovou prémií jednoho talentovaného vědce, který nás přesvědčí svými výsledky nebo plánovanými projekty," vysvětluje Hobza. Peníze pak bude moci využít podle svého, podobně jako před lety zmiňovaný Hencl.

"Vědci nám říkají, že když už má někdo za sebou špičkovou práci, na dobré peníze z grantu dosáhne. Je ale potřeba do začátku podpořit ty nejnadějnější. A přestože mají vědci z grantů skvělé vybavení, s osobními financemi na tom tak dobře nejsou," vysvětluje předsedkyně správní rady Neuronu Monika Vondráková. Kromě mladých je každoročně dostanou i vědci ze tří ze sedmi jmenovaných oborů, kteří mají za sebou významný objev. Ti si odnesou po milionu korun. "Ocenění mají důvěru mecenášů, kteří jim dávají peníze," říká podnikatel Libor Winkler. Věda je podle něj stále popelkou a měla by se podporovat.

Budoucí laureáty cen za vědecké objevy a za celoživotní přínos vědě bude kromě vědecké rady a správní rady hodnotit i nová mezinárodní porota, složená ze světových kapacit. Vedení Neuronu usiluje i o zapojení nositelů Nobelových cen. První nová ocenění udělí už na konci roku, teď se chystá kvůli nominacím oslovit i rektory, děkany a také představitele Akademie věd. Na každý rok nadace počítá s rozdělením deseti milionů korun, kromě zmiňovaných cen podpoří až milionem i vybranou vědeckou expedici.

Mimo lidi z finanční skupiny RSJ − Janečka, Winklera, Ducháčka a Dejčmara − fond financují například i mecenáš Dalibor Dědek z Jablotronu nebo Eduard Kučera z firmy Avast.