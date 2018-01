Britové z Evropské unie na základě výsledku předloňského referenda vystoupí v březnu 2019. Stále se ale objevují výzvy, aby si to Británie ještě rozmyslela − kvůli velkým negativním dopadům na britskou ekonomiku i postavení ve světě, které bude brexit podle jeho odpůrců mít.

K těmto politikům patří například bývalý britský premiér Tony Blair nebo současný šéf summitů EU, tedy Evropské rady, Donald Tusk. "Na kontinentu jsme názor nezměnili − naše srdce jsou vám stále otevřená," prohlásil Tusk minulý týden.

Podle odborníků je ale možnost, že by Británie z EU nakonec neodešla, prakticky úplně vyloučená. Konzervativci i labouristé, tedy hlavní britské politické strany, změnu pohledu na brexit vylučují. Zdůrazňují, že plně respektují výsledek předloňského referenda. Změna by mohla nastat například tehdy, pokud by se negativní dopady brexitu staly ještě zřejmějšími. I tak by ale nejspíš bylo zapotřebí, aby některá politická strana s požadavkem na nové referendum šla do voleb, vyhrála je a následně byla schopna Brity přesvědčit i v opakovaném referendu.

Britové ale půjdou volit až v roce 2021. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se schylovalo k předčasným volbám. Zhruba za 14 měsíců, které do britského vystoupení z EU zbývají, je tedy prakticky nemožné brexit cestou druhého referenda zvrátit. "Nevzpomínáme si na záležitost, která by byla tak nepravděpodobná, ale přitom by v médiích dostávala tolik prostoru jako možnost odvolání brexitu," napsal analytický server Eurointelligence.

Británie by ale mohla o členství v EU po svém vystoupení opět požádat, a to na základě článku 49 evropských smluv. Naopak článek 50 upravuje vystoupení některé země z unie a Londýn ho loni kvůli výsledkům referenda spustil. "Poté, co Britové na základě článku 50 odejdou, tu stále máme článek 49, který umožňuje návrat ke členství," připomněl předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.

Spojené království by ale v takovém případě bylo v postavení jakékoliv jiné kandidátské země, která chce do EU vstoupit. Platily by pro něj všechny povinnosti, například závazek jednou přijmout společnou měnu euro. Britové by se také s největší pravděpodobností museli rozloučit se svým rabatem, tedy s tím, že část svého příspěvku do evropských fondů dostávali zpět.

V praxi by samozřejmě bylo otázkou konkrétních vstupních rozhovorů, jaké podmínky by Britové a země EU společně vyjednali. Řada států EU ale byla dlouhodobě nespokojená s tím, že Británie měla jakožto člen unie řadu výjimek. Není tak příliš pravděpodobné, že by Londýnu byli ochotni ustupovat.

Nejdůležitější otázkou je, jestli by Britové vůbec o opětovný vstup do EU stáli. Podle lednového průzkumu pro deník Daily Mirror sice mají navrch ti, kteří by v EU chtěli zůstat. Na druhou stranu si ale většina Britů nové referendum o členství nepřeje.

Jak uvedl Ben Page, šéf institutu pro výzkum veřejného mínění Ipsos MORI, momentálně není příliš pravděpodobné, že by nakonec převážila touha po opakování referenda. "Muselo by nastat něco drastického − například dramaticky tvrdý brexit, který by způsobil recesi − aby si Britové jako celek své rozhodnutí rozmysleli," napsal Page na serveru Politico.