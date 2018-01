Coby člen posádky polární výpravy překonal světový námořní rekord v plavbě na jachtě z Islandu na severní pól. Jako první zaměstnanec polského Uberu měl na starosti vstup služby na trh a její rozvoj. Nový manažer bikesharingové společnosti ofo pro centrální a východní Evropu Kacper Winiarczyk zkrátka rád čelí výzvám. "Narodil jsem se příliš pozdě na to, abych byl objevovatel kontinentů, a příliš brzy, aby ze mě byl objevovatel vesmíru. Byznys je pro mě tím pravým dobrodružstvím," popisuje svou vizionářskou povahu mladý a úspěšný manažer.

Od jachtingu k Uberu

Jachtařem chtěl být odmalička. Ovšem když přišel čas hlásit se na vysokou školu, rozhodl se pro marketing a management. "V Polsku tenkrát bylo zhruba pět profesionálních jachtařů, kteří se tím dokázali uživit. Nechtěl jsem na to vsadit celý svůj život," objasňuje své rozhodnutí. Pracovat začal už v průběhu studií. V roce 2010 nastoupil na pozici výzkumníka a manažera komunity do oddělení strategií reklamní agentury Ogilvy & Mather. Později pokračoval na pozici komunitního manažera v mediální společnosti Faceaddcited.

Svět reklamy se mu zdál příliš závislý na znalosti kultury dané země, čímž se nechtěl nechat svázat, proto po dokončení magisterského studia na Vysoké škole ekonomické ve Varšavě nastoupil na pařížskou Vysokou obchodní školu HEC, kde začal studovat mezinárodní byznys. "Byla to špičková škola. Například centrální bankovnictví u nás přednášel bývalý prezident centrální banky Argentiny, který tam působil v době finanční krize. Marketing luxusních výrobků zas vedl bývalý ředitel francouzské konglomerace LVMH," vzpomíná na školní lavice.

Kacper Winiarczyk (28) Pochází z Polska. Studoval marketing a mezinárodní byznys na Vysoké škole ekonomické ve Varšavě a na Vysoké obchodní škole v Paříži. Jeho dlouhodobým koníčkem je jachting.

Po absolvování školy obdržel nabídku nastoupit jako provozní ředitel do společnosti Uber, pro kterou měl zajistit vstup služby na polský trh a vybudování celého tamního týmu.

Taxikáři protestují

"Když jsme spustili službu ve Varšavě, měli jsme tři zaregistrované řidiče," popisuje těžké začátky tehdy jediný zaměstnanec polské pobočky. Své první kolegy získal teprve po třech měsících. Problém nespočíval jen v tom, že služba v té době byla v Polsku absolutně neznámá. "Musel jsem dokonce učit některé starší řidiče, jak zacházet s chytrým telefonem," nastiňuje další počáteční překážky.

V roce 2015 byl Winiarczyk povýšen na pozici vedoucího provozního ředitele a o rok později postoupil na pozici generálního ředitele polského Uberu. V době jeho působení se z Polska stal třetí největší trh, který čítal přes milion registrovaných uživatelů, a služba byla zastoupena v sedmi největších městech Polska.

Jako ředitel se potýkal s protesty ze strany místních taxikářů. Útoky ovšem považuje za neoprávněné. "Nabízíme jiný druh služeb, což je patrné i na tom, že počet taxikářských licencí po dobu působení naší služby ve Varšavě naopak vzrostl," vymezuje se manažer vůči kritice. "Přibližně 40 procent našich transferů začíná nebo končí u přestupních uzlů hromadné veřejné dopravy. Uber je tedy většinou využíván jako doplněk městské hromadné dopravy, nikoliv jako náhrada taxislužeb," dodává.

Hledá se posila

Koncem roku 2017 se Winiarczyk rozhodl Uber opustit. "Vybudoval jsem skvělý tým, který bezchybně fungoval i beze mne, což znamenalo, že moje práce tam skončila," objasňuje důvody svého odchodu. Ve stejné době manažera oslovila čínská bikesharingová společnost ofo a on na její nabídku kývl. V nové pozici má na starosti řízení a rozvoj bikesharingové služby v oblasti střední a východní Evropy.

"Hledáme nového člena týmu, který by se staral o expanzi naší služby v Praze a její rozšíření do dalších českých měst," přibližuje první úkol, který ho čeká. "Naše kola by měla být vždy v dohledu, tedy v maximální vzdálenosti sta metrů," rýsuje svou vizi Winiarczyk.

Související