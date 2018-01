Slováky možná tento rok čeká velké zklamání. Slovenský prezident Andrej Kiska loni na největším hudebním festivalu Pohoda v rozhovoru s novinářem Štefanem Hríbem řekl, že do září 2018 oznámí, zda bude příští rok znovu kandidovat na prezidenta. V Bratislavě nyní převládá přesvědčení, že podruhé do toho Kiska nepůjde s odůvodněním, že se chce více věnovat rodině. Denník N dokonce ve svých novoročních předpovědích napsal, že Kiska své rozhodnutí neucházet se podruhé o mandát oznámí už v létě, aby dal případným jiným kandidátům prostor na kampaň.

Příští týden mu bude pětapadesát. Loni v létě se stal popáté otcem a začaly se objevovat spekulace, že druhé období už liberály oceňovaný prezident nebude chtít absolvovat. Přispět k tomu může i aktuální vlna kritiky, kterou proti prezidentovi rozpoutala vládní strana Směr − sociální demokracie kvůli údajným podvodům v účetnictví z jeho volební kampaně před zvolením v roce 2014.

Do Kisky se pustil hlavně ministr vnitra Robert Kaliňák, který je sám obviňovaný z korupce. Prezidenta už dříve kritizoval, že k cestám za rodinou do Popradu využívá vládní letku, ačkoliv podle prezidenta sám ministr navrhl, aby vládní piloti hlavu státu vozili, čímž by měli více nalétaných hodin.

Premiér Robert Fico zase Kiskovi nemůže zapomenout prohru z roku 2014 − a možná se sám chystá za rok kandidovat.

Andrej Kiska dal v roce 2014 Slovensku i celé střední Evropě naději, že slušnost i liberální hodnoty mohou v čím dál špinavější politice uspět. Kiska se přihlásil k odkazu Václava Havla, otevřeně podpořil třeba Ukrajinu v její válce s Ruskem nebo se snaží mírnit slovenskou protiimigrační hysterii. Usiluje o prosazení změn v nedůvěryhodném slovenském soudnictví a o boj proti korupci ve zdravotnictví. V průzkumech vychází dlouhodobě jako nejdůvěryhodnější politik.

Podle náznaků lidí z jeho okolí je toho ale na jednoho Kisku už trochu příliš.

Je oblíbeným a častým cílem pomlouvačných kampaní, takže by se vlastně nebylo co divit, kdyby se rozhodl nekandidovat. Kategoricky už vyloučil založení vlastní strany a účast v parlamentních volbách v roce 2020.

"Co zažívá kandidát Drahoš, snáší slovenský prezident už čtyři roky. Neexistuje hranice, před níž by se zastavili, ani úroveň, pod kterou by neklesli, dno, které by neprorazili, lež, kterou by nevymysleli," napsal slovenský spisovatel Michal Hvorecký o Kiskovi v souvislosti s útoky na Jiřího Drahoše, které se objevily po prvním kole.

Podle sociologa Martina Šlosiarika z agentury Focus je Kiskova dlouhodobě vysoká důvěra u Slováků způsobena tím, že podle nich dobře reprezentuje stát navenek a že do politiky přišel zvenčí − byl úspěšným podnikatelem a filantropem. Stále si udržuje pozici, kdy výrazně nestraní ani levici, ani pravici.

V případě, že by se Andrej Kiska rozhodl kandidovat podruhé, měl by podle Šlosiarika dobrou pozici. "Dosavadní zkušenost ukazuje, že při obhajobě funkce je potřeba nemít hlavně morální přešlapy, těm politickým se nedá vyhnout," řekl.

Jak dodává, Kiska nyní nevysílá jasné signály, zda bude, či nebude kandidovat. Nejzazším možným termínem, kdy by se měl rozhodnout, je podle Šlosiarika září letošního roku, aby případný kandidát protificovského tábora mohl Kisku zastoupit. I v tomto případě už to ale musí být alespoň trochu veřejně známá osoba, protože jinak se nestihne dostat do povědomí voličů. Sám Kiska si svoji "značku" budoval dva roky před volbami.