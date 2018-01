Adam Znášik

šéf agentury Komplot

Spolupracovníci Miloše Zemana se snaží stupňovat tlak na Jiřího Drahoše. Mimo jiné otiskli inzeráty, které bývalého šéfa Akademie věd spojují s uprchlíky. Podle Adama Znášika, experta na politický marketing, který pomáhal s kampaní slovenskému prezidentovi Andreji Kiskovi, je ale důležité, aby Drahoš nepanikařil a neměnil svůj dosavadní styl. "To by byla chyba," říká v rozhovoru pro HN.

HN: Proč se Jiří Drahoš dostal do druhého kola? Řada lidí mu vyčítá, že nemá jasné názory. Vy sám jste dřív zmiňoval, že Češi si nevýrazného prezidentem nezvolí.

Jakmile jeden z kandidátů dostane nálepku, že je favorit, ti ostatní mají jen velmi omezenou možnost to změnit. Vezměte si, co se podařilo Marku Hilšerovi a Pavlu Fischerovi − skončili sice nad očekávání, ale stále s velkým odstupem za Jiřím Drahošem. Jeho soupeři se snažili zaujmout, získat výhodu, ale zjevně jim to nepomohlo. On neudělal žádnou chybu, která by ho o post dvojky připravila. A jak se říká, že je nevýrazný nebo že to je slaboch… Já si to nemyslím, to mu vyčítají ti, kteří se proti němu snaží vymezit, ale nic to neznamená.

HN: Bude to stačit na oslovení dalších voličů?

Vypadá to, že by to mohlo nastat, lidé chtějí nějakou změnu. Pokud Jiří Drahoš neudělá opravdu zásadní chybu, jeho šance vyhrát jsou slušné. Je několik neznámých. Zaprvé nevíme, kolik voličů Miloše Zemana zůstalo doma, jestli má ještě nějakou rezervu hlasů. Zadruhé, jak se Drahošovi podaří otočit voliče svých protikandidátů k sobě. Podle mě to množství bude nakonec velké, takže Jiří Drahoš je favorit. Ale platí, co už jsem řekl, nesmí udělat žádnou chybu, žádný přešlap.

Adam Znášik (36) ◼ Spolu s Peterem Hajdinem je spolumajitelem slovenské reklamní agentury Komplot Advertising. Věnují se politickému marketingu, pracovali pro Andreje Kisku, pro stranu Most-Híd a v loňských sněmovních volbách i pro českou ODS.

◼ Znášik je poradcem předsedy občanských demokratů Petra Fialy. Mají i firemní klienty, například Business Lease, Istrobanku nebo Ness.

HN: Kdybyste byl jeho poradce, co byste mu teď říkal?

Kdybych byl jeho poradce, celé dva týdny bych mu opakoval, aby byl v klidu, že jsme tam, kde máme být, že vše dobře dopadne. Aby nepanikařil, aby se nenechal strhnout k něčemu, co by mu nebylo vlastní. Byla by velká chyba teď měnit strategii a vybočit z dosavadního směru, který fungoval. Kdyby byl agresivní, tvrdý, mohlo by to některé voliče naopak odpudit.

HN: Něco ale změnil, začal víc akcentovat sociální témata, bezpečnost.

Jenže jde jen o kosmetické posuny, ne zásadní změnu stylu, že by přešel do útoků. Svízel těchto volebních duelů je, že kdykoli se proti něčemu vymezíte, zmizí vám část prostoru, ve kterém se můžete pohybovat, určité procento lidí tím naštvete. Proto si musíte opatrně vybírat témata, kde se nedostanete do konfliktu s voliči z prvního kola, kteří dali hlas protivníkům.

HN: Svého času jste ale chválil Mirka Topolánka, který v kampani mluvil hodně rozhodně.

To Drahoš nepotřebuje. Topolánek byl v jiné situaci − potřeboval se dostat do hlavního pelotonu, potřeboval zaujmout. Přišel na poslední chvíli, takže samozřejmě začal dupat. Zprvu to vypadalo, že by to mohlo fungovat, byl tam elán, jenže pak vyšel první průzkum a bylo to ztracené. V tu chvíli už problém nebyl v kampani, ale v tom, že lidé nezapomněli.

HN: Měl vizi, co nabízí, což u Drahoše není tak zřetelné.

Jenže Topolánek hrál o něco jiného, s kampaní začal o dost později než Drahoš nebo Michal Horáček a musel se dostat do balíku favoritů. Takže potřeboval něco, čím zaujme. Proto se hodně výrazně vymezoval vůči Andreji Babišovi.

HN: Co téma zdraví? Nepřekvapuje vás, že tato Zemanova slabina zatím kampaní nijak nehýbe?

To určitě není úloha ani téma pro protikandidáta. Bylo by to lidsky ubohé. Na to jsou lidé citliví, to by se obrátilo proti němu. Proto se to v kampani moc neobjevovalo. U Drahoše by to nefungovalo zvlášť, protože si buduje image spolehlivého, konsenzuálního kandidáta, který lidi spojuje, ne rozděluje a uráží.

HN: Mohl by se ale ukázat jako ten zdravý.

To by musel mít méně šedivé vlasy. Vždyť by to vypadalo absurdně, kdyby se tady dva lidé v důchodovém věku přetlačovali v tom, kdo je a kdo není zdravý. Bavíme se o přesvědčování přesvědčených. Ti, kteří Zemana nemají rádi, by ho nevolili, ani kdyby byl zdravý. A ti, kteří mu fandí, kteří ho volí, to neřeší, jim to je jedno, oni vědí, že je nemocný.

HN: Jak byste Zemanovu nekampaň zhodnotil?

Pro něj bylo mimořádně výhodné, že neměl žádného protikandidáta ze svého politického spektra. Na tu svou polovinu národa v podstatě mluvil sám. Svou práci dělal tím, jak vystupoval ve státnických situacích. Tím utvrzuje nejen u svých příznivců, že je skutečný politik. Nikdo mu nemůže upřít, že by politikou nežil. To je něco, v čem byli ostatní kandidáti slabí.

HN: Jak má Zeman vystupovat v televizi? Agresivně?

Když vyzval Jiřího Drahoše k účasti ve čtyřech debatách, udělal velmi chytrý tah. Po prvním kole Miloš Zeman pochopil, že se musí někde ukázat a že musí Drahoše zabavit, aby nemohl jezdit po regionech. Od Drahoše bylo ale chytré, že přistoupil jen na dvě debaty. Je to on, kdo může ztratit, Zeman neřekne nic, co by nezaznělo už stokrát. Drahoš ale může z nezkušenosti něco plácnout, z čeho se pak stane téma. Můj odhad je, že Zeman bude vystupovat státnicky a lehce ironicky.

HN: Nepřeceňuje se vliv debat?

Dám analogii ze Slovenska. Tam byl ve druhém kole na jedné straně Andrej Kiska jako nezkušený nepolitik a proti němu Robert Fico, což je největší zabiják, který se tu vyskytuje. Fico je tvrdý. A jasně, Kiska debaty prohrál, ale ne až tak moc, neztrapnil se. A o to jde i u vás.

HN: Stávající prezident ale pět let nebyl v žádné diskusi.

U něj bude rozhodující, jak u toho bude vypadat, jestli bude působit při síle. Nemyslím si, že to je politik, který by dokázal selhat při konfrontačních otázkách. Zeman hledá téma, kterým rozdělí voliče neúspěšných kandidátů, které musí Drahoš získat. U nás na Slovensku jsou takovým tématem spolehlivě homosexuálové.

HN: Je zjevné, že se bude zaměřovat na imigraci.

Jasně, potřebujete téma, na které neexistuje dobrá odpověď. A uprchlíci jsou na tohle výteční.

HN: Sehrají roli ještě fake news a dezinformace?

To jsme opět u přesvědčování přesvědčených. A já bych řekl, že podobně jako fake news pro Zemanovce v tomto směru funguje takový Michael Kocáb, který vystoupí na podporu Jiřího Drahoše a během toho pouráží všechny, kteří by chtěli dát hlas Zemanovi. Ono to má jistý mobilizační efekt, ale zase bych to nepřeceňoval. Drahoš má prostě působit tak, jak to dělal dosud − být umírněný, možná i trochu nudný. Touto taktikou si udržel zbytek kandidátů od těla, změnit ji by byla chyba.

HN: Kde udělal mimochodem chybu Michal Horáček?

Nechal si sebrat příliš mnoho prostoru panem Drahošem. Lámat se to začalo v létě. Jeho celkem špatný výsledek bylo jedno z překvapení voleb. To druhé byl dobrý výsledek Marka Hilšera a Pavla Fischera.

HN: Kdyby neobhajoval Zeman, Hilšer by asi šel nahoru. Drahoš těžil z toho, že mu část lidí dala hlas z rozumu.

To je pravda. Ale v tom tkví úspěch té kampaně, že dokázala vybudovat takový obrázek Drahoše, že lidé mu raději dali hlas, byť ne z přesvědčení, ale aby jim nepropadl. Vždyť soupeři, kteří proti němu stáli, nebyli úplně snadní − ani Hilšer, ani Horáček, ani Topolánek.

HN: Jaké jsou rozdíly mezi politikou u vás a tady?

Vy máte v politice hodně rudých, my zase hodně hnědých. Tomio Okamura nechodí v uniformě, nemá vytetovanou svastiku na krku. Forma, kterou u nás volí kotlebovci, je o několik kroků dál.

HN: Pomáhal jste na podzim ODS s jejich předvolební kampaní. Co vás při ní překvapilo?

Témata, která tu rezonují. U nás to vždycky skončí na nějakých kulturních válkách. Když nevíte kudy kam, vytáhněte homosexualitu. Tady to byla témata cenotvorby. My jsme řešili pořád máslo, vajíčka… Česko je stále bohatší než Slovensko, u nás taky ceny másla stoupaly, ale párkrát se o tom napsalo a bylo to vyřešené. Tady ne, tady to jelo pořád dokola.

HN: Asi nemáme takové starosti jako vy.

Určitě. Hledat témata na Slovensku je snadné, investiční dluh je tam velký, v podstatě kamkoli se podíváte, najdete nějaký problém. Česko je oproti Slovensku funkčnější stát. Ani korupce tu není takové téma.

HN: Vy pro ODS pořád děláte? Co jim radíte?

Jsem poradce Petra Fialy. Říkám jim, že dokud to bude Andreje Babiše bavit, bude úspěšný. Proti němu nemá cenu jít stylem, že budete křičet. V tom budou vždy lepší Okamura nebo Zeman. V takovém prostředí je lepší být silou, která ví, odkud a kam jde.

HN: Třeba Václav Klaus ml. trochu křikloun je.

Je to jeho osobní značka, provokuje, prosazuje se tak. Je to poslanec ODS, ale určitě nepředstavuje hlavní linii strany.

