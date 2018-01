Miloš Zeman a Jiří Drahoš se poprvé utkají tváří v tvář v televizi Prima příští úterý večer. Stávající prezident už tou dobou bude mít za sebou dvě interview na obrazovkách − v neděli na Nově a v pondělí na Barrandově, kde ovšem vystupuje každý týden. Na těchto stanicích se Drahoš neobjeví, byť pozvánku k duelům dostal. Bývalý předseda Akademie věd se ale rozhodl, že dvě "utkání" se Zemanem stačí, a jelikož celý víkend stráví mezi lidmi na Moravě, zúčastní se až úterní debaty na Primě a ve čtvrtek v České televizi.

Právě kolem formátu diskuse ve veřejnoprávním médiu bylo v posledních dnech nejvíc rušno, protože tradiční moderátor předvolebních pořadů Václav Moravec tentokrát svou účast odmítl. Duelem bude nakonec provázet Světlana Witowská. "Živé vysílání je těžká disciplína. A vysílání závěrečné prezidentské debaty je asi vůbec nejtěžší. Klade to na moderátora obrovské nároky. A moderátor se na to musí cítit, musí to dělat s chutí, bez toho, že by mu to někdo nařídil. Platí to nejen pro Václava Moravce, ale i pro další moderátory," vysvětlil v rozhovoru pro HN dění kolem prezidentské debaty ředitel ČT Petr Dvořák.

Televizní střetnutí Zemana s Drahošem budou vrcholem kampaně před druhým kolem prezidentských voleb, které se uskuteční v pátek a sobotu 26. a 27. ledna. Oba kandidáti ovšem nespoléhají jen na ně. Drahoš už začal objíždět regiony, včera zavítal na Plzeňsko, dnes jej čekají jižní Čechy. Jeho manželka vyrazila do Pardubického kraje, dnes navštíví Liberec. Až dosud většinu mítinků absolvovali společně, teď ovšem Eva Drahošová spustila vlastní roadshow, aby pomohla svému muži oslovit více lidí.

Do Drahošova tažení se podle informací HN zapojí i neúspěšní kandidáti z prvního kola, jejichž 1,5 milionu voličů osmašedesátiletý chemik potřebuje získat na svou stranu, pokud chce Miloše Zemana porazit. S Michalem Horáčkem, Markem Hilšerem a možná i Pavlem Fischerem by proto měl v příštích dnech vystoupit na třech shromážděních v Praze, Brně a Ostravě. První z nich by se mělo odehrát v neděli na severu Moravy.

Mobilizovat příznivce začal i tým Miloše Zemana. Kromě toho, že prezident už souhlasil s účastí v televizních debatách, což před prvním kolem odmítal, se k několika e-mailovým rozhovorům, třeba pro spřátelený server Parlamentní listy, uvolila také jeho manželka Ivana, která jinak s médii nekomunikuje.

Spolek Přátelé Miloše Zemana útočí na Drahoše inzerátem v novinách. ”Stop imigrantům a Drahošovi. Tato země je naše!” stojí v něm Čtěte zde

V některých denících se pak objevily inzeráty, které navozují dojem, že Jiří Drahoš chce do Česka přivádět uprchlíky, což není pravda. Zadavatelem reklamy je firma Euro − Agency. Jejím jednatelem je Miroslav Schön, který je zároveň místopředsedou představenstva prodejce zahradní techniky Mountfield. Ve firmě v roce 2016 získali majoritu Číňané − Zeman je podporovatelem čínských investic. HN požádaly Schöna o komentář, ale bez úspěchu.

Inzeráty opět vyvolaly pochybnosti o tom, kdo financuje Zemanovu kampaň. Jako zhotovitel poutačů je uveden spolek Přátelé Miloše Zemana, který už na prezidentův účet poslal několik milionů korun. Není jasné, kde je vzal. Klíčovými lidmi spolku jsou spolupracovníci hlavy státu − jeho kancléř Vratislav Mynář, poradce Martin Nejedlý nebo senátor Jan Veleba. Původ peněz ale odmítají prozradit.

Miloš Zeman také dostane těsně před volbami možnost vystoupit coby státník. Před prvním kolem řečnil ve sněmovně, kde se jednalo o důvěře pro vládu Andreje Babiše, a ve středu 24. ledna, tedy jediný den z příštího týdne, kdy nebude diskutovat v televizi, přijme demisi Babišova kabinetu. Premiér z hnutí ANO, jenž už Zemanovi vyjádřil svou podporu, přijde na Hrad.

Původně ji měl Zeman přijmout už tento týden. Musel to ale odložit kvůli přípravám na televizní debaty a malému operačnímu zákroku v ústech, který prodělal v Nemocnici Na Homolce.

Příští středu se také měl uskutečnit jeho oběd s předsedy obou parlamentních komor, šéf Senátu Milan Štěch to ovšem odmítl: "Je to krátce před druhým kolem prezidentských voleb a oznámil jsem Hradu, že nepovažuji za vhodné, abych se toho oběda účastnil."

S přispěním Lukáše Prchala a Radka Bartoníčka

Eva Drahošová svému manželovi mu s kampaní pomáhala na Pardubicku: navštívila domov pro seniory v Přelouči. Foto: HN – Milan Bureš

Prezident Miloš Zeman večer pohovořil v tradičním rozhovoru na TV Barrandov. Foto: Twitter Jiřího Ovčáčka