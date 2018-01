Už jako gymnazista měl Jakub Jílek velké cíle. Své uplatnění viděl v politice, a proto se účastnil konference Evropského parlamentu mládeže a později nastoupil na prestižní trojobor filozofie − politika a ekonomie − psychologie na univerzitě v britském Essexu. Tam ale směřování své kariéry přehodnotil a začal pronikat do světa neurověd.

"Přemýšlel jsem nad tím, jak mít co největší pozitivní dopad na společnost, a došlo mi, že je dobré pomoct lidem umět se rozhodovat a rozvíjet racionální myšlení a paměť," vysvětluje mladý muž, kterého na bakalářském stupni natolik okouzlily předměty zaměřené na lidské myšlení, že se pak rozhodl studovat kognitivní vědy na University College London.

Ve svých šestadvaceti letech je teď plnohodnotným členem českého institutu složeného ze špičkových lékařů a vědců, kteří rozvíjí metodu zvanou EEG Neurofeedback. Ta může pomoct lidem s epilepsií, ADHD syndromem nebo třeba depresemi. Člověk se při ní učí ovládat své mozkové vlny, zatímco má na hlavě připnutá čidla, a sleduje zpětnou vazbu ve formě jednoduché počítačové hry − řídí například virtuální autíčko.

"V poslední studii jsme potvrdili, že metoda dokáže zlepšit a zrychlit učení a racionální myšlení," vysvětluje Jakub Jílek, který chce nyní rozjet větší, doktorský projekt, do nějž se má během tří let zapojit asi 120 dobrovolníků. Ti budou metodu testovat a procházet různými tréninky. "Díky tomu bychom mohli zjistit něco víc k tomu, jak funguje paměť a racionální myšlení," věří mladík, který teď rozesílá žádosti o stipendia, aby mohl působit jako doktorand napůl v Londýně a zčásti v Národním ústavu duševního zdraví v pražských Klecanech. Jeho snem je založit start-up, který by pomohl rozšířit zmiňovanou metodu mezi co nejvíce lidí.

"Studium v Anglii mu dalo velký náskok. Je inteligentní a nadaný jak verbálně, tak matematicky, dokáže skvěle programovat, navíc dotahuje věci do konce," oceňuje Jílka jeho kolega z pražského institutu EEG Biofeedback.

Navštěvovat uznávanou londýnskou univerzitu přitom bylo zprvu poměrně vyčerpávající. Jako zahraniční student neměl v Británii nárok na půjčku ani stipendium a do Londýna ze svých rodných Pardubic musel každý týden dojíždět. Zamluvil si letenky rok předem, přespal vždy v hostelu a po dni ve škole se zase vrátil letadlem domů. Druhý rok už si mohl díky stipendiu Bakala Foundation (majitele vydavatelství Economia, kde vychází i HN − pozn. red.) dovolit v Londýně zůstávat déle a pronajmout si tam malý pokoj. Nadace mu tehdy darovala v přepočtu 400 tisíc korun.

Včera odstartoval devátý ročník stipendijního programu, mezi talentované studenty nadace rozdá několik milionů. Podobně studentům poskytuje stipendia i nejbohatší Čech Petr Kellner nebo podnikatel Tomáš Krsek.