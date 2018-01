Každý členský stát Evropské unie získá větší svobodu při stanovení sazeb daně z přidané hodnoty (DPH). Mimo jiné by to znamenalo, že by Česko mohlo za určitých podmínek použít na některé produkty i takzvanou supersníženou sazbu DPH, která by byla nižší než pět procent.

V EU zatím stále platí systém pravidel pro DPH z roku 1993, který však byl zaveden pouze na přechodnou dobu. Včera představené změny jsou součástí velkého balíku opatření, kterými hodlá Evropská komise současný systém brzy nahradit. Přesné datum ale stanovené není, s návrhem musí ještě souhlasit europoslanci a členské parlamenty.

Komise navrhuje obrátit současnou praxi. Zatímco v současnosti jsou dva seznamy vybraného zboží a služeb, u nichž je možné zavést DPH mezi pěti a 15 procenty, nově státy dostanou výrazně volnější prostor. Společný seznam stanoví pouze několik produktů, u nichž nesmí sazba klesnout pod 15 procent. Jsou mezi nimi alkohol, cigarety, hazard, zbraně, ale třeba i pohonné hmoty, nábytek nebo počítače. U zbytku si mohou země vybrat, jakou sazbu zvolí − podle návrhu EK si budou moci stanovit dvě sazby v rozmezí pět až 15 procent, jednu sazbu nižší než pět procent a také některé zboží od DPH osvobodit. Každá země ale musí zajistit, aby vážený průměr sazeb DPH neklesl pod hranici 12 procent. Tuto hranici podle ministerstva financí Česko splňuje a byl by prostor pro snížení daně u některých produktů.

Navrhované změny sazeb DPH: ◼ Dnes členské státy mohou využívat sníženou sazbu 5 % na dvě odlišné kategorie produktů. Řada "starých" zemí také uplatňuje výjimky umožňující další snížené sazby.

◼ Nově by mohly země kromě základní sazby DPH alespoň ve výši 15 % také zavést:

1. Dvě samostatné sazby v rozmezí 5–15 %

2. Jednu sazbu v rozmezí 0–5 %

3. Sazbu 0 % pro zboží od DPH osvobozené

"Je to velmi významná změna. Dala by jednotlivým státům více autonomie v rozhodování, jaké zboží či služby daňově zvýhodnit a jaké ne," řekl daňový poradce Lukáš Eisenwort z EK Partners.

Čeští ministři financí se dlouhá léta neúspěšně snažili prosadit nižší DPH například na dětské pleny. Nebyly na seznamu produktů, u nichž může být nižší sazba, a Česku se nepodařilo přesvědčit všechny ostatní země EU, aby na seznam přibyly. Pokud ale návrh komise projde, pak bude stačit souhlas tuzemských poslanců a senátorů.

"Cením si snahy Evropské komise zajistit vyšší míru autonomie pro členské státy a zjednodušení stávajících pravidel, které by se měly projevit zejména ve vyšší volnosti při stanovování výše sazeb DPH," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

"Určitě bude tento systém spravedlivější k novým státům EU, mezi nimiž je i Česko, které dosud nemohly aplikovat supersnížené sazby nižší než pět procent, na rozdíl od starých států, které takové sazby použít mohly na základě dříve vyjednaných a stále platných výjimek," řekla expertka na DPH Hana Zídková z VŠE.

Podle daňového poradce Michala Duska z advokátní kanceláře Allen & Overy změna ale bude mít za následek i to, že se sazby budou častěji měnit. "Je to politický nástroj. A když bude snazší sazbu měnit, lze čekat, že politici budou před volbami víc slibovat, že u vybraných věcí sníží DPH."

Reforma nejdůležitější daně v EU, na níž se ročně vybere přes bilion eur, má zjednodušit přeshraniční obchod a zabránit rozsáhlým podvodům. Třeba tím, že firmy, jež své zboží vyváží do jiných zemí EU, budou daň odvádět jen svému finančnímu úřadu a ten ji pak rozdělí mezi země, kam bylo zboží dodáno.

