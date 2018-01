Desítkám provozovatelů fotovoltaických elektráren, které nebyly připojeny do distribuční sítě v roce 2010, vzrostly šance na úhradu škod. Kvůli připojení až v roce 2011 přišli o více než šest tisíc korun za každou vyrobenou megawatthodinu. Naději jim dává Nejvyšší soud.

Podle jeho rozhodnutí se předchozí soudy nezabývaly možným zneužitím dominantního postavení polostátního provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce. Uznal proto dovolání společnosti OK Solar-H a vrátil věc k novému řízení, které by mělo proběhnout už 1. března u Okresního soudu v Ústí nad Labem.

Celý spor se týká solárního boomu z let 2009 a 2010. Tehdy vláda nestačila reagovat na strmý propad cen solárních panelů a zastavit tak lavinu nových projektů, které investorům slibovaly rychlou návratnost. Vláda proto z roku na rok urychleně snížila garantovanou výkupní cenu elektřiny z 12 150 korun v roce 2010 na 5500 za megawatthodinu v roce 2011.

Některé projekty se z toho důvodu snažily získat potřebná povolení až za hranou zákona − jak ukazuje například i ve středu rozhodnutý případ dvou elektráren miliardáře Zdeňka Zemka, ve kterém si kvůli podvodům s licencí odneslo sedm lidí tresty odnětí svobody od čtyř do sedmi let.

Další investoři si ale stěžují na to, že i když měli všechny papíry a licence v pořádku, distribuční společnosti jim často dělaly potíže. "Všichni v roce 2010 věděli, že existuje nepsané vládní doporučení, abychom solárních elektráren připojili co nejméně. Všichni se tehdy báli dopadů na ceny," říká HN zdroj z ČEZ, který nechtěl být jmenován.

Toho se týká i zmiňovaný spor OK Solar-H a ČEZ Distribuce. Plzeňská firma si stěžuje, že i když měla elektrárnu v Příchovicích u Plzně připravenou k zapojení včetně licence od Energetického regulačního úřadu už v říjnu 2010, ČEZ ji připojil až v roce 2011. A tím přišla do dnešního dne na ušlém zisku o miliony korun.

Nejvyšší soud nicméně neřeší to, zda ČEZ musel firmu připojit ještě v roce 2010. Pouze tvrdí, že soudy nižších instancí se vůbec nezabývaly případným zneužitím dominantního postavení na trhu.

U projektů z vlastní skupiny ČEZ totiž vůbec neotálel. Například největší tuzemská solární elektrárna v Ralsku o výkonu přes 55 MW byla připojena 20. prosince. Tedy v ten samý den, co získala licenci. V prosinci 2010 ČEZ uvedl do provozu své elektrárny o výkonu převyšujícím 100 MW. To představuje zhruba 80 procent celkového solárního výkonu, kterým skupina v Česku disponuje.

ČEZ se výsledku soudního řízení neobává, podle svého mluvčího Ladislava Kříže už dříve v podobných případech soudy rozhodly v jejich prospěch. "Soudy se argumentací o údajném zneužití dominantního postavení v rámci jiných řízení již věcně zabývaly, přičemž výsledkem těchto řízení bylo zamítnutí žalob, včetně závěru o neprokázání údajného zneužití dominantního postavení," říká Kříž s odvoláním na právní oddělení ČEZ.

Firma OK Solar-H nechtěla svoje šance pro HN komentovat. Podle šéfky Solární asociace Veroniky Hamáčkové se ale rozhodnutí může dotknout mnoha dalších podobných sporů. "Hrubým odhadem by se to mohlo týkat kolem 100 provozovatelů solárních elektráren," říká. "Pokud by Okresní soud v Ústí nad Labem rozhodl ve prospěch provozovatele elektrárny, tak by elektrárny nepřipojené bezdůvodně do konce roku 2010 měly šanci na náhradu škody od provozovatelů distribučních soustav," dodává. OK Solar-H požadoval od ČEZ náhradu ušlého zisku ve výši 2,5 milionu korun, ale za více než šest let od žaloby je tato částka mnohonásobně vyšší.

Rozdílný výsledek než v minulosti je podle advokáta Luďka Šikoly, který má se zastupováním provozovatelů fotovoltaických elektráren proti ČEZ bohaté zkušenosti, skutečně možný. "Důkazní příprava žalobce byla zjevně velmi dobrá, a proto má šanci prokázat, že v jeho případě ČEZ Distribuce dominantní postavení zneužila," říká Šikola. Pokud by nyní soud rozhodl ve prospěch žalobce, otevřelo by to podle něj cestu novým sporům, v nichž by ale žalující strana nejspíš musela čelit námitce promlčení.

