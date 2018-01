Koruna po několika týdnech oddechu na přelomu roku začala znovu posilovat. Vůči euru se ve čtvrtek dostala až pod hranici 25,35 koruny za euro, a byla tak nejpevnější bezmála za posledních pět let. Také její včerejší kurz 20,70 vůči dolaru znamenal maximum od srpna 2014.

Ekonomové se shodují na tom, že současnou vlnu posilování odstartovaly úterní výroky člena bankovní rady ČNB Vojtěcha Bendy. Ten označil rizika inflace za mírně vyšší než v poslední prognóze centrální banky, což by podle něj mohlo vést k rychlejšímu růstu úrokových sazeb, než prognóza naznačuje.

Rychlejší zvyšování sazeb by do Česka přilákalo investory ze zahraničí, kteří by chtěli využít šance na lepší zhodnocení svých volných prostředků. Ti by pak nákupy české měny přispěli k jejímu posílení, na což hráči na měnových trzích reagují už nyní.

6,1 procenta činí posílení koruny od 6. dubna loňského roku, kdy ČNB ukončila devizové intervence. Vůči dolaru za stejnou dobu česká měna posílila dokonce o 18,3 procenta.

"Koruna měla na začátku letošního roku psychologickou zábranu na 25,50 za euro. I malý impulz v podobě projevu pana Bendy pak stačil, aby se na trhu hnuly ledy. Objem obchodů je v posledních dvou až třech dnech viditelně vyšší," uvedla ekonomka Komerční banky Monika Junicke.

ČNB zvýšila úrokové sazby, od kterých se odvíjí cena peněz v ekonomice, poprvé po pěti letech loni v srpnu. Základní dvoutýdenní repo sazba tehdy vzrostla z rekordního minima 0,05 procenta o 0,2 procentního bodu. Další zvýšení o čtvrt procentního bodu přišlo v listopadu a analytici očekávají jeho pokračování i v letošním roce. Podle Moniky Junicke vzrostou sazby letos celkem čtyřikrát, poprvé na zasedání ČNB v přespříš­tím týdnu. Na konci roku by tak mohly být na úrovni 1,5 procenta.

"Koruna by v letošním roce měla dále posilovat, pravděpodobně však bude rychlost jejího posilování pomalejší než v roce 2017, jelikož trh již s dalším postupným zvyšováním sazeb ČNB počítá," uvedl hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler. Na sklonku roku by podle něj mohla česká měna zpevnit o necelá tři procenta pod 25 korun za euro. Vůči americké měně by mělo být posilování koruny ještě rychlejší − v následujících 12 měsících zhruba o 10 procent k 19 korunám za dolar.

Silnější domácí měna vyhovuje dovozcům a také lidem, kteří často vyjíždějí do zahraničí na dovolenou nebo za nákupy. Spokojení se zpevňující korunou naopak nemohou být exportéři, kteří dostávají za svoje zboží zaplaceno v přepočtu méně než dosud.

Korunové zisky klesají také investorům do akcií na zahraničních burzách. Patrné je to zejména u dolaru, vůči kterému od dubnového ukončení devizových intervencí ČNB koruna posílila o více než 18 procent. Naopak v případě cen pohonných hmot v Česku působí slábnoucí dolar, v němž se obvykle obchoduje s ropou, jako protiváha zdražování této klíčové energetické suroviny.

Související