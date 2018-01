Blížící se zasedání ČNB, které se uskuteční 1. února, přinese všeobecně očekávané zvýšení úrokových sazeb. Bude ale znamenat i návrat k transparentnosti při zveřejňování makroekonomické prognózy.

Centrální banka se vrátí k praxi před zavedením režimu kurzového závazku v listopadu 2013. Součástí Zprávy o inflaci tak bude nejen kompletní makroekonomická prognóza, ale i její předpoklady včetně modelové trajektorie úrokových sazeb a měnového kurzu. Ty zahrnují i budoucí zásahy centrální banky, jež nastavuje celkové měnové podmínky tak, aby bylo za rok až rok a půl dosaženo inflačního cíle. Měnové podmínky mají dvě složky, úrokovou a kurzovou. Tím, že ČNB již nepoužívá měnový kurz jako svůj přímý nástroj, nic nebrání tomu, aby se vrátila k dřívější praxi. Po více než čtyřech letech ale bude třeba všem účastníkům na trhu opět připomenout, že zveřejněná prognóza nikdy nebyla a ani nebude závazkem ČNB.

Vzhledem k tomu, že model ČNB pracuje s konvergencí a úrokovým diferenciálem, je téměř jisté, že prognóza ukáže na posilující trend české měny vůči euru. Trh by to ale neměl vnímat jako signál k nákupu koruny. Pokud by totiž trh přestřelil a korunu posílil příliš, pro ČNB to bude znamenat, že je třeba zvyšovat úrokové sazby pomaleji. Korunové zisky by tak byly pouze dočasné.

Související